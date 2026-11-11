Căn nhà như trong truyện của Quỳnh Kool

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Quỳnh Kool sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Từ một hot girl nổi tiếng qua những sitcom trên mạng, Quỳnh Kool từng bước khẳng định vị trí trong làng phim truyền hình Việt bằng loạt vai diễn đa dạng. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình như Nàng Dâu Order, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng và Hãy Nói Lời Yêu...

Từ những vai tiểu thư đỏng đảnh, Quỳnh Kool dần chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật. Trong Gara Hạnh Phúc, cô gây bất ngờ khi hóa thân thành Sơn Ca - cô gái có tính cách mạnh mẽ, bụi bặm, làm nghề sửa chữa ô tô. Đến Đừng Làm Mẹ Cáu, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu với vai Hạnh, một người mẹ đơn thân có số phận nhiều éo le. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2023.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc với khán giả, liên tục xuất hiện trong các phim khung giờ vàng

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1995 không chỉ có sự nghiệp ngày càng khởi sắc mà còn tích lũy được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 29, Quỳnh Kool từng khiến khán giả trầm trồ khi hé lộ không gian nhà cửa được đầu tư, sửa sang với phong cách sang trọng, nữ tính. Đây cũng là món quà tinh thần ý nghĩa mà cô dành cho bố mẹ.

Căn nhà gây ấn tượng ngay từ cách lựa chọn màu sắc. Gam trắng, hồng được sử dụng xuyên suốt, tạo cảm giác ngọt ngào, thanh lịch nhưng vẫn có nét sang trọng. Từng góc nhỏ đều được chăm chút, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt vừa có thể trở thành bối cảnh chụp ảnh, quay vlog tại nhà.

Phòng khách và các khu vực sinh hoạt chung ngập tràn sắc hồng. Những món đồ trang trí được lựa chọn theo gam màu đồng điệu. Một chi tiết tạo điểm nhấn cho kiến trúc bên trong là cầu thang dẫn lên các tầng. Khu vực này sử dụng chất liệu gỗ kết hợp hệ dây cáp hiện đại, vừa có tính thẩm mỹ vừa tạo cảm giác thông thoáng.

Cơ ngơi lấy màu trắng - hồng làm chủ đạo

Cầu thang gỗ, kết hợp dây cáp tạo nên sự mềm mại bên trong căn nhà

Phòng ngủ của Quỳnh Kool lại mang đậm phong cách tiểu thư. Nữ diễn viên sử dụng hai gam màu trắng - hồng làm chủ đạo, kết hợp nội thất có kiểu dáng mềm mại. Nổi bật trong căn phòng là chiếc giường cỡ lớn bọc da màu hồng, tạo điểm nhấn ngay giữa không gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh giường ngủ, nữ diễn viên còn bố trí một chiếc sofa màu hồng đồng điệu ngay cạnh cửa sổ lớn. Đây là góc thư giãn riêng tư, nơi cô có thể nghỉ ngơi, đọc sách hoặc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Khung cửa rộng cũng giúp căn phòng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, mở ra tầm nhìn hướng về khoảng xanh bên ngoài. Tổng thể không gian vừa có nét lãng mạn, vừa tạo cảm giác dễ chịu và tiện nghi.

Ngoài phần nội thất, căn nhà còn có một khoảng sân vườn xanh mát để thư giãn. Sự xuất hiện của mảng xanh giúp không gian sống thêm gần gũi với thiên nhiên, cân bằng với phong cách nội thất nữ tính, nhiều chi tiết trang trí bên trong.

Phòng ngủ ngập tràn sắc hồng của Quỳnh Kool

Khu vườn nhỏ tạo nên không gian xanh cho nơi ở

Ảnh: Tổng hợp