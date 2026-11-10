Nam ca sĩ SN 1982 là "hoàng tử sơn ca", U50 không vợ con đi du lịch khắp thế gian

Ở tuổi U50, nam ca sĩ được mệnh danh là "hoàng tử sơn ca" đang có cuộc sống vô cùng viên mãn dù không vợ con.

Quang Vinh sinh năm 1982 tại TP.HCM. Lớn lên trong một gia đình khá giả, không ai theo đuổi nghệ thuật nhưng từ nhỏ Quang Vinh đã đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc.

Nhận thấy tài năng và khao khát ca hát của con trai, vào năm cuối cấp một, bố mẹ đã gửi anh vào sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi tại đội Sơn Ca thuộc Nhà thiếu nhi quận 1.

Ca sĩ Quang Vinh thời trẻ.

Đây chính là cái nôi nghệ thuật giúp giọng ca trong trẻo của anh bay xa qua radio và các chương trình truyền hình thành phố thời bấy giờ. Bằng việc thể hiện thành công xuất sắc loạt ca khúc thiếu nhi kinh điển như Cho con, Mẹ hiền yêu dấu, Thằng Bờm hay Tây Du Ký, anh đã chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả nhỏ tuổi và được mọi người ưu ái dành tặng cho biệt danh vô cùng dễ thương "hoàng tử sơn ca".

Năm 1998, anh tạm gác lại đam mê ca hát để sang Mỹ du học tại trường Monsignor Bonner. Thế nhưng, ngọn lửa âm nhạc vẫn âm ỉ cháy khiến anh quyết định bỏ dở việc học giữa chừng để quay về Việt Nam vào năm 2000 nhằm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ngay sau đó, anh ký hợp đồng với Kim Lợi Studio và gặt hái được những thành tích vang dội khi liên tục tung ra các album làm khuấy đảo thị trường nhạc trẻ. Giai đoạn từ năm 2003 đến 2007 đánh dấu đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp của Quang Vinh với hàng loạt bản hit ballad thanh xuân quốc dân như Miền cát trắng, Tình yêu tìm thấy, Vào đời...

Đỉnh điểm là dự án kết hợp cùng Bảo Thy trong ca khúc Ngôi nhà hoa hồng đã tạo nên một cơn sốt kỷ lục đưa tên tuổi của anh đứng ngang hàng với những ngôi sao đình đám nhất thời bấy giờ.

Tuy nhiên, hào quang rực rỡ cũng đi kèm với áp lực trái chiều từ dư luận cộng thêm biến cố bố mẹ ly hôn, Quang Vinh rơi vào khủng hoảng tinh thần. Anh bị trầm cảm, mất đi cảm xúc với âm nhạc và quyết định rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài để tìm lại sự bình yên. Đến cuối năm 2016 anh mới dần trở lại.

Quang Vinh ở tuổi U50 đi khắp thế gian.

"Tôi mất tích vì thời điểm đó bố mẹ bất ngờ ly dị. Cuộc chia tay của bố mẹ khiến gia đình tôi rơi vào khủng hoảng.

Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi không có khoảnh khắc nào yên bình. Bố mẹ ly dị, mỗi thành viên trong gia đình ly tán, ai nấy đều tự tìm cho mình một cái phao để trụ lại sống tiếp. Mất điểm tựa, tôi chọn cách đi du lịch, thư giãn, sắp xếp lại tinh thần" - Quang Vinh từng chia sẻ trong talkshow "Chuyện tối nay với Thành".

Ngoài trở lại với âm nhạc, "hoàng tử sơn ca" còn gây bất ngờ với vai trò hoàn toàn mới: một travel blogger sang chảnh qua kênh YouTube cá nhân Quang Vinh Passport. Không chỉ còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh đi khắp thế gian để chữa lành tâm hồn và chia sẻ những trải nghiệm xa xỉ.

Với độ chịu chi và chịu chơi khét tiếng, anh đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia, trải nghiệm những resort 5 sao đắt đỏ hàng đầu thế giới từ Maldives, Bali cho đến châu Âu. Phong cách làm vlog của anh thu hút sự chú ý nhờ sự chỉn chu, những thước phim trau chuốt đầy nghệ thuật cùng nguyên tắc văn minh là không bao giờ bóc phốt, chỉ tập trung lan tỏa năng lượng tích cực.

Ở tuổi 44, anh vẫn chọn cuộc sống độc thân cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm và giữ cho mình một đời tư sạch bóng scandal.