Selena Gomez giả tạo?

Selena Gomez - Demi Lovato có tình bạn thân thiết từ nhỏ nhưng sau đó đã dần xa cách, nghỉ chơi.

Mới đây, Selena Gomez đã khiến công chúng phát sốt khi tái hợp bạn thân cũ Demi Lovato. Cả 2 tái hiện diện mạo "công chúa Disney" trước đây của mình nhằm quảng bá cho hãng mỹ phẩm Rare Beauty của Selena Gomez. Người hâm mộ không khỏi vui mừng khi 2 ngôi sao từng tuyên bố nghỉ chơi giờ đã thân thiết trở lại.

Tuy nhiên đến nay, Page Six đưa tin đó không phải là 1 cuộc hội ngộ của đôi bạn thân, mà mang tính chất kinh doanh thuần túy. “Demi và Selena không phải là bạn thân. Họ chỉ hàn gắn vừa đủ để tốt hơn thôi, sẽ không bao giờ gần gũi như trước đây" - nguồn tin thân cận tiết lộ. Mặc dù hình ảnh quảng cáo trông rất thân thiết, nhưng thực sự 2 công chúa Disney đã xa cách lâu và việc tái hợp cũng không phải ý tưởng của họ.

Hình ảnh của Selena Gomez- Demi Lovato thời còn thân thiết và làm công chúa Disney. Ảnh: Page Six

Họ tái hiện hình ảnh này trong chiến dịch quảng cáo của Rare Beauty. Ảnh: Page Six

Tác giả ý tưởng này là Tyra Booker - phó chủ tịch mảng marketing của Rare Beauty. Tyra Booker chia sẻ trên LinkedIn rằng cô đã đưa ra ý tưởng này trong tuần đầu tiên ở công ty: "Với hơn 500 triệu lượt xem trên mọi nền tảng, điều này vượt lên trên 1 chiến dịch quảng cáo để trở thành 1 khoảnh khắc văn hóa".

Phó chủ tịch mảng marketing của Rare Beauty lấy cảm hứng từ tình bạn của 2 ngôi sao thời còn chung mái nhà Disney. Tyra Booker lớn lên cũng những bộ phim Disney và muốn tái hiện lại sự hoài niệm đó. Tuy nhiên việc đôi bạn thân tham gia chiến dịch quảng cáo dù không quá thân thiết khiến Selena Gomez bị chỉ trích "giả tạo", "tham tiền".

Page Six đưa tin đó không phải là 1 cuộc hội ngộ của đôi bạn thân, mà mang tính chất kinh doanh thuần túy. Ảnh: Page Six

Tác giả ý tưởng tái hợp là Tyra Booker - phó chủ tịch mảng marketing của Rare Beauty. Ảnh: Page Six

Demi Lovato - Selena Gomez gặp nhau khi mới 7 tuổi, trên phim trường Barney & Friends trước khi trở thành những "công chúa Disney" đình đám. Họ rất thân thiết nhưng sau đó tình bạn dần nguội lạnh. Đến năm 2020, Demi Lovato tiết lộ cả 2 không còn là bạn nhưng cô sẽ luôn dành tình yêu cho Selena Gomez.

Trong năm 2025, cả Demi Lovato và Selena Gomez đều kết hôn nhưng không ai mời đối phương. Demi Lovato sau đó đã nói lời chúc mừng Selena Gomez. Đến năm nay, đôi bạn thân một thời dần hàn gắn. Selena Gomez tham dự đêm khai mạc tour diễn của Demi Lovato hồi tháng Tư, cả 2 cùng chụp ảnh trong hậu trường.

Sau đó, Demi Lovato trả lời tạp chí Elle rằng họ đang sống những chương khác nhau của cuộc đời, nhưng cô rất vui vì có thể hợp tác và kết nối lại với Selena Gomez. Hiện tại, dù không thân thiết như ngày xưa nhưng việc Demi Lovato - Selena Gomez cùng hợp tác quảng cáo mỹ phẩm đã là bước tiến lớn, khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng.

Selena Gomez - Demi Lovato có tình bạn thân thiết từ nhỏ. Ảnh: Page Six

Nhưng sau đó, họ dần nghỉ chơi với nhau. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six