Danh tính người mới kéo 2 Ngày 1 Đêm thành công vang dội

Nam diễn viên này được xướng tên là "bộ não thiên tài" tiếp theo của chương trình.

Sau nhiều sự thay đổi thành viên, hiện chương trình 2 Ngày 1 Đêm Hàn Quốc mùa 4 đang hoạt động với đội hình Kim Jong Min, Moon Se Yoon, DinDin, Lee Joon, Lee Yong Jin và Lee Ki Taek. Lee Ki Taek đặc biệt được chú ý bởi là em út của chương trình, chỉ mới gia nhập từ tháng Tư năm nay.

Trong số mới nhất, các thành viên đã cùng nhau đi đến thành phố Yeosu, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc. Tại đây, Lee Ki Taek được xướng tên là "bộ não thiên tài" tiếp theo sau DinDin và Lee Yong Jin trong các trò chơi trí tuệ. Khi được chọn vào nhóm "trí tuệ" bất ngờ này, Lee Ki Taek mỉm cười và hỏi: "Vậy có nghĩa là em được công nhận sao?".

Lee Ki Taek (áo xám) được xướng tên là "bộ não thiên tài" tiếp theo sau DinDin và Lee Yong Jin trong các trò chơi trí tuệ. Ảnh: KBS

Anh chiến thắng các trò chơi trí tuệ. Ảnh: KBS

Cụ thể, nam diễn viên sinh năm 1994 đã cùng tham gia trò chơi trả lời câu hỏi thu thập đồng tiền vàng. Anh cũng sắc bén chiến thắng trò chơi sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong phòng. Trên thực tế, ekip 2 Ngày 1 Đêm không hề thay đổi vị trí đồ đạc, nhưng các thành viên chơi trước đã làm mọi thứ trở nên lộn xộn.

Nhờ chiến thắng trong các trò chơi trí tuệ, Lee Ki Taek đã giành được quyền tan làm sớm, thoát khỏi hình phạt tan làm muộn suốt 18 tuần qua. Làn gió mới này cũng giúp chương trình mùa 4 đạt tỷ suất người xem tích cực sau quãng thời gian sụt giảm.

Cụ thể, số mới nhất đã đạt tỷ lệ người xem toàn quốc là 7,7% theo số liệu của Nielsen Korea, giữ vững vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng. Cảnh Lee Yong Jin và Lee Joon đến chùa Hyangilam, viết điều ước lên ngói đạt tỷ lệ người xem cao nhất từng phút là 11,1%. Tỷ lệ người xem lúc 20h49 tối cũng đứng đầu khung giờ phát sóng với 1,7% tại khu vực thủ đô Seoul.

Rating 2 Ngày 1 Đêm toàn quốc là 7,7% theo số liệu của Nielsen Korea, giữ vững vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng. Ảnh: KBS

Lee Ki Taek là nam diễn viên kiêm người mẫu, sinh ngày 26/10/1994 tại Seoul Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao khoảng 1m85 cùng gương mặt điển trai, đường nét nam tính và vóc dáng nổi bật, anh gây ấn tượng với hình ảnh vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Trước khi theo đuổi diễn xuất, Lee Ki Taek từng theo học ngành Kiến trúc nội thất tại Đại học Yeonsung.

Ảnh: Sure

Trước khi theo đuổi diễn xuất, Lee Ki Taek từng theo học ngành Kiến trúc nội thất tại Đại học Yeonsung. Ảnh: X

Anh bén duyên với nghệ thuật từ niềm đam mê diễn xuất thời trung học, sau đó bắt đầu sự nghiệp người mẫu và từng hoạt động tại YG KPLUS. Năm 2020, anh chính thức được biết đến với vai trò diễn viên qua web drama In Seoul 2 và One Fine Week 2. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Lee Ki Taek dần khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm như The Devil Judge (2021), Moonshine (2021), Three Bold Siblings (2022), Bon Appetit (2023), My Happy Ending (2023) và Namib (2024).

Đặc biệt, vai Lee Yoon Soo trong Bon Appetit giúp anh thu hút thêm sự chú ý từ khán giả quốc tế, còn vai Shin Ji Soo trong bộ phim The Practical Guide to Love (2026) tiếp tục đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Ngoài diễn xuất và người mẫu, anh còn yêu thích việc khám phá những kỹ năng mới như quyền anh, tiếng Nhật và làm bánh. Thời gian gần đây, Lee Ki Taek còn là "mầm non" giải trí mới nổi nhờ khiếu hài hước thú vị trong các chương trình truyền hình.

Ảnh: X

Ảnh: Starnews

Lee Ki Taek dần khẳng định tên tuổi ở làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Sure

Nguồn: Topstarnews