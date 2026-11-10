Showbiz Việt có cặp vợ chồng nhận 2 tỷ tiền mừng cưới: Đãi 1000 khách, toàn bộ menu là đồ chay

Đám cưới của cặp đôi từng được ví như "Beckham và Victoria của Việt Nam" gây choáng bởi mức độ đầu tư hàng tỷ đồng.

Hôn lễ khủng của Công Vinh và Thuỷ Tiên

Tháng 12/2014, sau 6 năm gắn bó và đã có con gái đầu lòng, Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức tiệc báo hỷ tại Kiên Giang. Thời điểm đó, bé Bánh Gạo đã gần 2 tuổi. Hôn lễ của cặp đôi nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất showbiz Việt bởi quy mô hoành tráng, mức độ chịu chi và sự góp mặt của đông đảo khách mời.

Với chủ đề "Miracles in December" (Phép màu tháng 12), không gian tiệc cưới được đầu tư công phu với kinh phí trang trí lên đến khoảng 2 tỷ đồng. Để tạo nên khung cảnh như một khu rừng mùa đông phủ tuyết trắng, ê-kíp đã sử dụng khoảng 50.000 bông hồng trắng cùng 45.000 mét vải lụa để trang hoàng lễ đường và khu vực đón khách. Trên sân khấu chính còn có một bông hồng khổng lồ được chế tác thủ công trong suốt 7 ngày. Hệ thống đèn pha lê, nến thơm và những thân cây gỗ được bố trí khắp không gian, tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy vừa lãng mạn.

Cách đây 12 năm, Thuỷ Tiên và Công Vinh chi tiền tỷ để tổ chức đám cưới ở quê

Hôn lễ cả hai có 1000 khách mời, tuy nhiên vì hiếu kỳ nhiều người đến kín cả sảnh đến mức khách có thư mời cũng không còn chỗ

Không chỉ gây ấn tượng bởi cách trang trí, đám cưới còn khiến công chúng trầm trồ với loạt sính lễ giá trị. Trong lễ gia tiên, Công Vinh trao cho Thủy Tiên chiếc nhẫn cưới kim cương được cho là có giá khoảng 50.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Mẹ của nam cầu thủ cũng chuẩn bị vàng làm của hồi môn cho con dâu.

Bà từng chia sẻ: "Món quà cưới đã được tôi chuẩn bị từ lâu. Cũng như những đám cưới truyền thống khác, mẹ chồng sẽ tặng con dâu vàng làm của hồi môn, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi xin phép được giữ bí mật con số cụ thể trước báo giới. Tôi biết, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh không thiếu thốn gì cả, là những người cha, người mẹ, tôi nghĩ rằng tấm lòng mới là quan trọng. Dù biết con không cần nhưng toàn bộ số vàng tôi tiết kiệm được từ trước đến nay, tôi cũng xin trao tặng cho con dâu làm kỷ niệm".

Vợ chồng Thuỷ Tiên nhận sính lễ khủng trong lễ gia tiên tổ chức ấm cúng tại nhà

Trong ngày trọng đại, Thủy Tiên được Công Vinh đón bằng dàn siêu xe có tổng giá trị được ước tính gần 20 tỷ đồng. Chiếc xe chính dùng để rước cô dâu có giá khoảng 6 tỷ đồng, được trang trí bằng hoa tươi cầu kỳ. Nữ ca sĩ cũng thay tới 4 bộ váy cưới, với giá trị mỗi thiết kế từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Dàn siêu xe đón dâu từng gây xôn xao khắp miền quê

Tuy nhiên, chi tiết đặc biệt nhất trong hôn lễ lại nằm ở thực đơn đãi khách. Thay vì những món ăn mặn thường thấy tại các tiệc cưới lớn, toàn bộ thực đơn của Công Vinh và Thủy Tiên đều là món chay. Khoảng 1.000 khách mời được thưởng thức những món ăn được chuẩn bị công phu, nhận về nhiều lời khen bởi hương vị hấp dẫn và cách trình bày đẹp mắt.

Lý do Thủy Tiên lựa chọn tiệc chay xuất phát từ mối duyên đặc biệt của cô với cửa Phật. Nữ ca sĩ từng có tuổi thơ nhiều cơ cực. Sau khi bố qua đời, mẹ cô mắc bệnh nặng, hai mẹ con từng được nhà chùa cưu mang, giúp đỡ. Những năm tháng ấy khiến Thủy Tiên có sự gắn bó sâu sắc với đời sống tâm linh và luôn hướng về Phật pháp. Sau này, khi có điều kiện xây dựng tổ ấm riêng, cô còn dành một căn phòng trong biệt thự làm nơi thờ Phật, tụng kinh và cầu nguyện. Nữ ca sĩ từng bày tỏ mong muốn ngày vui của gia đình không gắn với việc sát sinh động vật, vì vậy cô quyết định đãi khách bằng những món chay.

Vơ chồng Thuỷ Tiên đãi khách 100% đồ chay

Sau đám cưới, Thủy Tiên cũng từng công khai số tiền mừng nhận được từ khoảng 1.000 khách mời. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, vợ chồng cô nhận hơn 2 tỷ đồng tiền mừng cưới nhưng không giữ làm tài sản riêng mà quyết định dành cho hoạt động thiện nguyện. Đáng chú ý, một số khách mời khi biết ý định này đã gửi phong bì mừng cưới với số tiền lên đến 50 triệu đồng. Riêng vàng bạc và trang sức được tặng trong ngày cưới, Thủy Tiên giữ lại làm kỷ niệm và dành cho con cái sau này.

Cả hai dùng 2 tỷ tiền mừng cưới để làm từ thiện

Cuộc sống hiện tại của Công Vinh và Thủy Tiên

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn duy trì cuộc sống gia đình bên con gái Bánh Gạo. Cặp đôi hiện sống trong căn biệt thự màu trắng tại TP.HCM, từng được tu sửa và chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống trên mạng xã hội. Dù không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thủy Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ khoản tiền chồng đưa để chi tiêu cá nhân. Năm 2021, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tổng 5 tháng anh cho mình 31 tỷ đồng. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ đồng nữa tính ra cũng có hơn 40 tỷ đồng để tiêu vặt". Chia sẻ này từng trở thành chủ đề bàn luận bởi con số gây chú ý.

Thuỷ Tiên và Công Vinh có con gái đầu lòng, cả hai giữ kín bưng thông tin bé

Sau những biến động trong cuộc sống, Thủy Tiên hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, việc tu tập và các hoạt động cá nhân. Cô cùng Công Vinh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh du lịch, hành hương và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng đăng tải quan niệm sống nhận được sự chú ý: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Thuỷ Tiên sống an nhàn trong biệt thự tiền tỷ

Nữ ca sĩ học thiền, đi hành hương và chuyển sang ăn chay

Cả hai dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau

Ảnh: FBNV