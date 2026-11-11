Tịch thu nhà 360 tỷ của nữ ca sĩ quốc dân vừa bị cơ quan chức năng sờ gáy

Cơ quan chức năng đã phát hiện ra dấu hiệu sai phạm rõ ràng từ công ty do nữ ca sĩ nổi tiếng này làm chủ.

Sáng 10/11, tờ TV Report đưa tin, Phòng Quản lý thuế của Văn phòng quận Yongsan vừa tiến hành tịch thu căn hộ của nữ ca sĩ đình đám Ock Joo Hyun (nhóm nhạc quốc dân Fin.K.L). Căn hộ này nằm trong khu cao cấp Hannam The Hill, có giá trị ước tính 19 tỷ won (360 tỷ đồng). Được biết, việc Phòng Quản lý thuế của quận tiến hành tịch thu bất động sản thường là do chủ sở hữu có khoản thuế chưa thanh toán.

Trước đó, căn hộ của Ock Joo Hyun đã bị đưa ra đấu giá tự nguyện vào tháng 10 vừa qua. Theo nguồn tin, chủ nợ nộp đơn yêu cầu đấu giá là Công ty TNHH Quản lý tài sản tài chính Hàn Quốc với số tiền yêu cầu thanh toán rơi vào khoảng 2,17 tỷ won (42 tỷ đồng). Đáng nói, căn hộ đã bị mang đi thế chấp tổng cộng 4 lần, và tổng giá trị đăng ký thế chấp lên tới 23,7 tỷ won (451 tỷ đồng).

Ban đầu, Ock Joo Hyun mua căn hộ này với giá 19 tỷ won (360 tỷ đồng) vào tháng 4. Cô ký hợp đồng mua bán vào tháng 5 năm ngoái và hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu trong tháng 4 năm nay. Căn hộ của nữ ca sĩ 8X từng thu hút sự chú ý khi ghi nhận mức giá giao dịch cao nhất trong lịch sử khu Hannam The Hill.

Khối bất động sản gần 400 tỷ đồng của Ock Joo Hyun đã bị tịch thu. Ảnh: Naver

Thời điểm căn hộ bị mang ra đấu giá, phía Ock Joo Hyun đã đưa ra tuyên bố giải thích rằng: “Ock Joo Hyun đã thu hút được khoản đầu tư quy mô lớn từ 1 công ty đầu tư kinh doanh trong quá trình chuẩn bị cho dự án kinh doanh mới ở các lĩnh vực biểu diễn, lên kế hoạch biểu diễn và giáo dục. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục thanh toán và giải quyết khoản nợ với phía công ty đầu tư. Và theo kế hoạch kinh doanh, phía công ty đầu tư dự kiến sẽ hoàn trả toàn bộ khoản vay có liên quan”.

Tuy nhiên, thông tin về công ty đầu tư, quy mô giao dịch cũng như thời điểm công ty đầu tư này trả nợ giúp Ock Joo Hyun vẫn chưa được tiết lộ.

Công chúng đang hóng chờ những diễn biến mới từ vụ việc liên quan tới Ock Joo Hyun. Ảnh: X

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, công ty TOI Entertainment của Ock Joo Hyun bị phát hiện không đăng ký theo Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng. Đây vốn là yêu cầu chung cho tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Công ty trước đó của cô là Title Rose cũng không đăng ký theo quy định này.

Được biết, Ock Joo Hyun thành lập công ty giải trí 1 thành viên Title Rose từ tháng 4/2022. Sau đó, cô tham gia điều hành TOI Entertainment. Cả 2 công ty đều bị vướng vào ồn ào pháp lý do không đăng ký theo đúng quy định.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ này đã không nhận trách nhiệm về mình, mà nói rằng đó là lỗi của 1 nhân sự khác sơ suất gây nên.

Vụ việc trên đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc. Tuy nhiên nhiều khán giả không hề tỏ ra ngạc nhiên bởi danh tiếng Ock Joo Hyun trong mắt công chúng rất xấu, do nữ diễn viên từng dính phốt lạm quyền, công khai hút thuốc.

Ock Joo Hyun liên tục gặp sóng gió trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Ock Joo Hyun sinh ngày 20/3/1980 tại Seoul, là giọng ca chính nổi bật của nhóm nhạc nữ huyền thoại Fin.K.L (nhóm có Lee Hyori). Fin.K.L ra mắt năm 1998 dưới trướng DSP Entertainment và nhanh chóng đạt thành công lớn.

Sau khi Fin.K.L dừng hoạt động không chính thức vào năm 2002, Ock Joo Hyun bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2003 và phát hành tổng cộng 3 album solo. Bên cạnh mảng nhạc pop, Ock Joo Hyun cũng rất nổi bật trong lĩnh vực nhạc kịch khi tham gia nhiều tác phẩm lớn như Aida, Chicago, Cats, 42nd Street, The Count of Monte Cristo, Wicked, Elisabeth, Rebecca, Marie Antoinette, Anna Karenina, và Mata Hari, còn nhiều lần giành giải tại Korean Musical Awards, Golden Ticket Awards. Cô từng là giảng viên khách mời tại Đại học Dankook, giảng dạy về kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc.

Ock Joo Hyun là thành viên của nhóm nhạc quốc dân Fin.K.L, từng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng cũng dính không ít ồn ào tai tiếng. Ảnh: X

Những năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhạc kịch. Ảnh: X

Nguồn: TV Report