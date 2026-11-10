Đại gia bất động sản rời Mỹ về Việt Nam sống, lấy vợ Á hậu kém 26 tuổi, giao hết tài sản ở nhà chăm con

Cuộc sống hôn nhân của nàng hậu Vbiz và đại gia nổi tiếng khiến nhiều người chú ý.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô bước chân vào làng giải trí từ khá sớm và từng là gương mặt được chú ý trong lĩnh vực người mẫu. Năm 2007, người đẹp lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt. Một năm sau, cô giành giải nhất cuộc thi Người mẫu triển vọng. Phan Như Thảo cũng từng đạt danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn cầu 2011.

Không chỉ hoạt động trên sàn diễn, Phan Như Thảo còn thử sức với lĩnh vực phim ảnh. Cô góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Ranh Giới Trắng Đen, Gái Ế Kén Chồng. Có ngoại hình nổi bật, chiều cao tốt cùng gương mặt cá tính, cô từng được xem là một trong những người mẫu có triển vọng của showbiz Việt.

Phan Như Thảo đăng quang Á hậu, tham gia loạt phim truyền hình

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phan Như Thảo bất ngờ thông báo lên xe hoa. Bạn đời của nữ người mẫu là doanh nhân Đức An sinh năm 1962, là Việt kiều Mỹ. Ông từng sinh sống, làm việc và gây dựng sự nghiệp tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Ông xã Phan Như Thảo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản và sở hữu nhiều tài sản ở cả trong lẫn ngoài nước.

Phan Như Thảo và Đức An gặp nhau trong một buổi tiệc có bạn bè chung. Cô từng kể ấn tượng ban đầu về ông là sự thân thiện, từng trải và trưởng thành. Khoảng cách tuổi tác 26 năm cùng quá khứ hôn nhân của doanh nhân khiến chuyện tình cảm của hai người vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi công khai. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định gắn bó.

Năm 2015, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn riêng tư. Cuối năm 2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Bồ Câu.

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An đã có hơn 1 thập kỷ hôn nhân

Tại Việt Nam, Đức An cũng được nhắc đến với khối bất động sản trải dài ở nhiều tỉnh, thành như Nha Trang, Đà Lạt, TP.HCM... Nhiều tài sản được cho là nằm tại những vị trí đắc địa, có giá trị lớn. Tuy nhiên, doanh nhân này khá kín tiếng, hiếm khi công khai quy mô tài sản đang sở hữu. Phan Như Thảo từng tiết lộ khối tài sản hai vợ chồng nắm giữ có giá trị “bằng 3 đời người khác”. Cô cũng cho biết cả hai luôn có những cách thức quản lý, đầu tư để duy trì và gia tăng giá trị tài sản.

Phan Như Thảo từng chia sẻ: "Tôi chỉ biết con số ước lượng còn bản thân anh ấy cũng không biết chính xác con số là bao nhiêu thì làm sao tôi biết được. Tôi cũng không hỏi chồng có bao nhiêu nhà bên Mỹ nhưng anh ấy có liệt kê trong di chúc những tài sản của mình sở hữu. Tôi có biết di chúc đó nhưng lười đọc. Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi, tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái Bồ Câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi".

Sau khi về chung một nhà, chồng doanh nhân giao tài sản cho Phan Như Thảo

Không chỉ tin tưởng giao cho vợ quản lý khối tài sản lớn, doanh nhân Đức An còn nổi tiếng chiều chuộng Phan Như Thảo trong cuộc sống thường ngày, chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt. Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Nam doanh nhân thường vào bếp, tự tay chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ cho vợ con.

Doanh nhân Đức An cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng con gái Bồ Câu, từ việc chăm sóc đến dạy dỗ, nuôi nấng bé. Phan Như Thảo cho biết cô và chồng đã có sự phân công rõ ràng trong gia đình. Đại gia Đức An giao phó quản lý tài sản và phần công việc kinh tế cho vợ, còn anh đứng phía sau hỗ trợ và đảm nhận nhiều công việc gia đình.

Phan Như Thảo có chồng cưng chiều hết mực

Ảnh: FBNV