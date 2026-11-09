Danh tính nghệ sĩ ở nhà 226 tỷ nhưng số dư tài khoản chỉ vài triệu đồng

Công chúng dường như ngày càng dị ứng các màn "than nghèo kể khổ" của giới nghệ sĩ.

Tại Hàn Quốc, trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến tâm lý người dân bình thường trở nên ảm đạm, những người nổi tiếng xuất thân từ gia đình giàu có liên tục bị chỉ trích vì than phiền về khó khăn tài chính và thừa nhận chi tiêu tiết kiệm. Mặc dù mục đích của họ là chia sẻ cuộc sống thường nhật chân thực trên các chương trình truyền hình và mạng xã hội, nhưng nhiều người xem cho rằng điều này thiếu sự đồng cảm với xã hội. Những ngôi sao này vấp phải nhiều sự chỉ trích, thậm chí đã có người bị gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Do Kyung Wan, Yoon Young Mi và Brian bị "sấy" cực khô vì than nghèo kể khổ. Ảnh: TV Report

Do Kyung Wan: Ở nhà 226 tỷ nhưng số dư tài khoản chỉ vài triệu đồng

Người đầu tiên trở thành tâm điểm tranh cãi là MC truyền hình Do Kyung Wan. Anh là chồng của "nữ hoàng nhạc trot" Jang Yoon Jung. Vào tháng trước, Do Kyung Wan đã xuất hiện trên chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant của đài KBS2, than thở về chuyện nong, nói rằng anh đã quyết định tự mình chi trả các khoản phí sinh hoạt để giúp đỡ tài chính gia đình.

Cầm hóa đơn, nam MC thúc giục gia đình: "Sinh hoạt gia đình tốn rất nhiều tiền. Người kiếm được nhiều tiền nhất (Jang Yoon Jung) phải trả những khoản chi lớn. Tại sao chúng ta lại phải tắm riêng và bật điều hòa đừng phòng? Sao không thể tắm chung và ở cùng 1 phòng cho mát?".

Do Kyung Wan than phiền sinh hoạt phí tăng cao, đề xuất các cách tiết kiệm như tắm chung, chỉ mở điều hòa ở 1 phòng. Ảnh: TV Report

Chồng "nữ hoàng nhạc trot" chia sẻ thói quen tiết kiệm hàng ngày của mình, chẳng hạn như tháo pin điều khiển từ xa của máy điều hòa và hứng nước để xả bồn cầu, thậm chí còn tiết lộ số dư tài khoản ngân hàng của mình: "Tôi còn lại 254.795 won" (khoảng 4,7 triệu đồng). Trước đó, Do Kyung Wan cũng từng thú nhận khó khăn tài chính trên một chương trình khác: "Tôi đã bán chiếc đồng hồ mua hồi tháng 5 đã qua sử dụng vì không đủ tiền đóng thuế".

Phản ứng của khán giả vô cùng lạnh nhạt, bởi nơi cặp vợ chồng đang cư trú là 1 căn penthouse sang trọng ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc. Vợ chồng nữ ca sĩ đã mua nó với giá 12 tỷ won (226 tỷ đồng) hồi năm 2024. Vào ngày 29/10, thậm chí đã có 1 đơn khiếu nại gửi đến Hệ thống Kiến nghị Quốc gia yêu cầu Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc xem xét lại, với lý do những lời nhận xét và phong cách biên tập của chương trình có thể khiến người xem hiểu nhầm rằng đôi vợ chồng nổi tiếng thực sự đang gặp khó khăn về tài chính.

Ở nhà hơn 226 tỷ đồng nhưng số dư của nam MC chỉ là 4,7 triệu đồng. Ảnh: TV Report

Yoon Young Mi: Chi hơn 50 tỷ đồng cho con trai đi du học nhưng ngủ trong tủ quần áo tại New York

Tháng này, 1 bài đăng của nữ phát thanh viên Yoon Young Mi đã trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Hàn. Yoon Young Mi đã tự mình giới thiệu căn phòng trọ của con trai cô ở New York, Mỹ, chỉ rộng hơn 17 mét vuông một chút. Cô tiết lộ rằng tiền thuê nhà hàng tháng là 5 triệu won (94 triệu đồng) và cô ngủ trên 1 tấm chăn trải trong tủ quần áo. Phát thanh viên mô tả tình cảnh 1 cách vui vẻ, nói rằng cô không nghe thấy tiếng bên ngoài, tủ quần áo dù tối nhưng ấm áp, đồng thời cho biết cô thích được nhìn thấy khuôn mặt con trai mình mỗi ngày dù chỗ ngủ chật hẹp.

Yoon Young Mi ngủ trong tủ quần áo phòng trọ của con trai ở New York, Mỹ. Ảnh: Instagram

Cùng với bài đăng này, câu chuyện về chi phí giáo dục được tiết lộ trên chương trình Dongchimi hồi tháng 5 năm ngoái đã được khơi lại. Khi đó, Yoon Young Mi "flex" rằng cô đã chi khoảng 2,6 tỷ won (50 tỷ đồng) để 2 con trai du học Mỹ trong suốt 13 năm, và thậm chí còn hủy bỏ các hợp đồng bảo hiểm để trang trải học phí do chồng cô không có thu nhập ổn định. Yoon Young Mi cũng chia sẻ một câu chuyện về việc số dư tài khoản ngân hàng của mình chỉ còn 970.000 won (18,3 triệu đồng) khi các con trai tốt nghiệp.

Một số cư dân mạng phản ứng bằng cách nói rằng thật khó để cảm thông với những khó khăn của cô, xét đến mức sống mà cô phải chi trả cho học phí cao và tiền thuê nhà hàng tháng ở Mỹ. Tuy nhiên, bài đăng của Yoon Young Mi kết thúc bằng tuyên bố rằng cô sẽ sống tiết kiệm và tận hưởng thời gian bên các con trai, thay vì than phiền về tình hình tài chính của mình.

Nữ phát thanh viên than đã chi hơn 50 tỷ đồng cho 2 con trai du học Mỹ. Ảnh: TenAsia

Brian mua túi xách hàng hiệu 8 triệu won (151 triệu đồng) với giá 3 triệu won (56 triệu đồng): "Tôi là người tiết kiệm"

Mới đây, ca sĩ Brian cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Cựu thành viên Fly To The Sky đã đăng tải video giới thiệu bộ sưu tập hàng hiệu của mình lên kênh YouTube cá nhân. Anh bắt đầu bằng câu nói "Tôi không cố gắng khoe khoang tiền bạc", tiết lộ rằng nhờ quen biết một nhân viên cửa hàng, anh đã mua được 1 chiếc túi hiếm trị giá khoảng 8 triệu won (151 triệu đồng) với giá chỉ 3 triệu won (56 triệu đồng) nhờ chế độ "giá ưu đãi cho nhân viên". Năm trước nữa, Brian đã mua một chiếc vali hàng hiệu trị giá khoảng 4 triệu won (75,5 triệu đồng) với giá 900.000 won (17 triệu đồng). Anh cười và nói: "Đó là lý do tại sao tôi thích giảm giá. Đúng vậy, tôi là người tiết kiệm".

Brian nói không khoe khoang nhưng lại khoe cả bộ sưu tập hàng hiệu. Ảnh: TV Report

Trước đó, Brian đã tiết lộ căn nhà biệt lập của mình trên chương trình My Ugly Duckling của đài SBS, với hồ bơi ngoài trời và phòng tập gym riêng trên khu đất rộng 296 pyeong (978 mét vuông). Được biết, riêng chi phí xây dựng đã vượt quá 2 tỷ won (gần 38 tỷ đồng), chưa kể chi phí đất đai và nội thất. Kết quả là cư dân mạng đã phản ứng với những bình luận như: "Anh ta nói sẽ không khoe khoang tiền bạc, nhưng giờ lại công khai khoe khoang", "Cảm giác nghiện khoe khoang thật rõ rệt"...

Nam ca sĩ ở nhà sang trọng, xài hàng hiệu và nói mình là người tiết kiệm. Ảnh: TV Report

Trong bối cảnh gánh nặng giá cả leo thang và chi phí nhà ở vẫn chưa được giải quyết, những câu chuyện riêng tư của người nổi tiếng liên tục bị đón nhận khác với dự định. Các nhà phê bình chỉ ra rằng ngay cả những câu chuyện được kể để giải trí hoặc chia sẻ chân thực cũng dễ gây ra sự phẫn nộ hơn là sự đồng cảm, nếu khoảng cách giữa những câu chuyện đó và thực tế mà người xem trải nghiệm càng lớn.

Nguồn: TV Report