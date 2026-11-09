Điều gây chú ý của Shin Min Ah - Kim Woo Bin ở đám cưới

Người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin.

Sáng 9/11, tờ Mydaily bất ngờ đăng tải 1 bài viết gây hoang mang về vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo nguồn tin, cặp đôi đình đám xứ kim chi vừa tới dự đám cưới của 1 nhân viên thuộc công ty giải trí AM Entertainment. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Shin Min Ah - Kim Woo Bin cùng xuất hiện bên nhau tại 1 sự kiện sau khi kết hôn.

Trong hôn lễ, Shin Min Ah được giao trọng trách đọc bài phát biểu chúc mừng trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình cô dâu - chú rể. Còn Kim Woo Bin tới hôn lễ với tư cách khách mời.

Đáng chú ý, Shin Min Ah - Kim Woo Bin không đứng cạnh nhau khi chụp hình lưu niệm cùng cô dâu và dàn khách mời ở phòng chờ. Thậm chí, cặp vợ chồng đình đám còn đứng cách xa nhau, những khán giả không biết nhìn vào còn tưởng 2 nghệ sĩ này không phải là vợ chồng.

Từ đây, nhiều cư dân mạng không khỏi tò mò xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Shin Min Ah - Kim Woo Bin trong hôn lễ mới đây.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa tham dự hôn lễ của 1 nhân viên thuộc công ty AM Entertainment. Shin Min Ah gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ chấp luôn cam thường. Trong khi đó, Kim Woo Bin cũng nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ điển trai cuốn hút cùng khí chất ngời ngời. Ảnh: X

Shin Min Ah đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới mới đây. Ảnh: X

Trong hôn lễ vừa mới kết thúc, Shin Min Ah và ông xã không hề có bất kỳ tương tác đáng chú ý nào với nhau. Ảnh: X

Thậm chí, Shin Min Ah - Kim Woo Bin còn đứng cách xa nhau trong bức hình lưu niệm chụp cùng cô dâu và dàn khách mời. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng xứ Hàn hiện đang thi nhau lý giải về động thái đứng tách nhau ra của Shin Min Ah - Kim Woo Bin trong hôn lễ mới đây. Trong đó, 1 số ý kiến cho rằng, 2 ngôi sao sở hữu visual cực phẩm, và nếu 2 người họ đứng sát nhau thì cô dâu sẽ bị lu mờ hoàn toàn, không thể trở thành nhân vật chính trong đám cưới được. Vậy nên, cặp đôi vàng showbiz mới cố tình đứng tách nhau ra để giúp cô dâu được tỏa sáng với vị trí trung tâm của mình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả khác lại nhận định, chính Shin Min Ah - Kim Woo Bin cùng các khách mời còn lại đã cùng nhau sắp xếp vị trí đứng như trong bức ảnh nhằm tạo ra khoảnh khắc cân đối, hài hòa về mặt đội hình. Cụ thể, các khách mời nam cao to đã chọn đứng ở 2 bên rìa rồi nhường phái đẹp đứng vào bên trong, qua đó tạo nên tổng thể đẹp mắt, hài hòa cho bức hình.

Nhiều khán giả tin rằng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã thể hiện sự tinh tế qua việc đứng tách nhau ra trong khung hình lưu niệm chụp cùng cô dâu và dàn khách mời. Ảnh: X

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily