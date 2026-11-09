Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 là Hoa khôi Ngoại thương, từng đoạt giải quốc gia

Á hậu Lê Phương Nghi có nhan sắc thanh tú, chiều cao 1,72m, từng là Hoa khôi ĐH Ngoại thương và giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 ở Hải Phòng, Lê Phương Nghi được xướng tên ở vị trí Á hậu 2. Người đẹp sinh năm 2006 trở thành một trong những gương mặt được chú ý sau đêm thi nhờ ngoại hình sáng cùng nền tảng học vấn nổi bật.

Phương Nghi quê Gia Lai, cao 1,72m, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TP.HCM.

Lê Phương Nghi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong cách nữ tính, người đẹp thường lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng trong những hình ảnh đời thường. Khi xuất hiện trên sân khấu, lợi thế của cô là vóc dáng cân đối và khả năng trình diễn trước ống kính.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và giải Người đẹp Ống kính. Đây cũng là lần đầu cô thử sức ở một cuộc thi nhan sắc có quy mô toàn quốc.

IELTS 7.5, giải Ba học sinh giỏi quốc gia

Thành tích học tập là điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Lê Phương Nghi. Người đẹp từng là học sinh chuyên Anh, đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. Trong quá trình học đại học, cô 3 lần nhận học bổng khuyến khích học tập của trường.

Đáng chú ý, Phương Nghi từng giành giải Ba và giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Ở cấp tỉnh, cô có hai năm liên tiếp đạt giải Nhất môn học này, đồng thời giành huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4.

Trước đó, Phương Nghi từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Phương Nghi từng chia sẻ rằng kiến thức từ môn học này giúp cô hiểu thêm về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống của con người ở các vùng miền.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nền tảng kiến thức cũng được người đẹp thể hiện trong phần thi ứng xử. Khi lọt Top 5, Phương Nghi nhận câu hỏi về giá trị của việc học tập, tích lũy tri thức trong bối cảnh thông tin ngày càng dễ dàng tiếp cận thông qua các công cụ tìm kiếm.

Cô đáp rằng sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo càng đòi hỏi người trẻ phải có tư duy độc lập. Việc học không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà còn giúp mỗi người rèn luyện khả năng phản biện, sáng tạo và bản lĩnh trước những thay đổi.

Phần thi ứng xử của Lê Phương Nghi tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từng áp lực vì muốn bản thân hoàn hảo

Dù đã có kinh nghiệm trình diễn từ cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, Phương Nghi thừa nhận Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều thử thách mới. Một trong những trải nghiệm khiến cô nhớ nhất là phần thi catwalk trên cát tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Bề mặt cát lún cùng thời tiết nắng nóng khiến việc giữ thăng bằng, kiểm soát bước đi khó khăn hơn so với khi tập luyện trên sàn diễn thông thường.

Người đẹp phải điều chỉnh nhịp chân, giữ thăng bằng và vận dụng những kỹ năng được hướng dẫn để hoàn thành phần trình diễn.

Phương Nghi từng giành giải Ba quốc gia môn Địa lý.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với Phương Nghi lại xuất phát từ chính những kỳ vọng cô đặt lên bản thân. Người đẹp thừa nhận có lúc lo sợ mình chưa đủ giỏi, luôn muốn hoàn thành mọi việc thật tốt.

“Có những lúc áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi. Mình luôn muốn làm thật tốt mọi việc, nhưng qua cuộc thi, mình hiểu rằng không ai cần phải hoàn hảo mới có thể tỏa sáng” , cô chia sẻ với Tiền Phong.

Phương Nghi cho biết danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương khiến cô hiểu rằng bản thân sẽ được kỳ vọng nhiều hơn khi bước vào một sân chơi lớn. Dù vậy, cô không muốn biến danh hiệu thành khuôn mẫu buộc mình phải trở thành một hình ảnh nhất định.

Thay vào đó, người đẹp lựa chọn phát huy thế mạnh, chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện và tiếp tục học hỏi.

Ở thử thách Tài năng và Nghệ thuật, cô lựa chọn trình diễn múa trên nền ca khúc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Tiết mục thể hiện tình cảm của người đẹp dành cho quê hương, đồng thời giúp cô có thêm trải nghiệm biểu diễn trên sân khấu.

Á hậu Lê Phương Nghi chia sẻ sau khi đăng quang.

Tại buổi họp báo sau đăng quang ở Hải Phòng, Phương Nghi cho biết cô hài lòng với danh hiệu Á hậu 2. Người đẹp thừa nhận có chút tiếc nuối khi chưa chạm đến vị trí cao nhất, nhưng trên hết là sự biết ơn đối với hành trình đã trải qua.

“Tôi hoàn toàn tôn trọng đánh giá của ban giám khảo, bởi đó là kết quả của một hành trình làm việc rất tâm huyết và khách quan. Tôi tin rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều đã không ngừng nỗ lực, tôi cũng vậy. Vì thế, khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn” , cô chia sẻ.