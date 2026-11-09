Gia thế Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang

Từ ngày còn bé, Hoa hậu Yến Trang đã ước mơ đến với cuộc thi nhan sắc.

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang trở thành cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng khi chính thức kế nhiệm Hà Trúc Linh. Ở tuổi 20, tân Hoa hậu gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, chiều cao nổi bật cùng phần thi ứng xử linh hoạt. Bên cạnh ngoại hình và hành trình chinh phục vương miện, xuất thân gia đình của người đẹp Hà thành cũng khiến nhiều người tò mò.

Trong đêm Chung kết, Yến Trang nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ đại gia đình tầm 60 người bao gồm bố mẹ và người thân cùng có mặt tại Hải Phòng. Theo những chia sẻ được tiết lộ, tân Hoa hậu sinh ra trong một gia đình có bố làm lao động tự do, mẹ là giáo viên. Cô là con gái lớn trong gia đình có hai chị em tại Hà Nội.

Đáng chú ý, Yến Trang lớn lên trong môi trường giáo dục đề cao tính kỷ luật. Mẹ của người đẹp từng chia sẻ rằng cả bố lẫn mẹ đều nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, chú trọng rèn luyện ý thức và sự tự giác từ khi còn nhỏ. Đây cũng là nền tảng giúp Yến Trang hình thành tính cách và sự chỉn chu trong quá trình học tập, theo đuổi những mục tiêu cá nhân. Từ bé, người đẹp đã ấp ủ giấc mơ được đứng trên sân khấu của một cuộc thi nhan sắc lớn. Bên cạnh mong muốn trở thành Hoa hậu, cô còn từng nghĩ đến việc nối nghiệp mẹ, trở thành giáo viên.

Hoa hậu Yến Trang là chị cả trong gia đình có mẹ là giáo viên, bố làm lao động tự do

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006 tại Hà Nội, hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Sau nhiều năm chuẩn bị, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 để hiện thực hóa ước mơ từ thuở nhỏ. Tại cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ năng động, tự tin và bản lĩnh. Chiến thắng ở tuổi 20 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời mà còn mở ra cho người đẹp một hành trình mới với nhiều trách nhiệm hơn.

Gia đình cho biết Yến Trang được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Yến Trang trong đêm Chung kết là phần thi ứng xử. Cô nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, người đẹp bày tỏ lòng biết ơn khi được sinh ra và lớn lên tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đối mặt với chiến tranh và tiếng bom đạn. Yến Trang chia sẻ: "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình".

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo cô, sự kiện này cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc góp phần kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng quốc tế. Khép lại phần ứng xử, tân Hoa hậu khẳng định đầy tự hào: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Nhan sắc nổi bật của Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang

Yến Trang trở thành 1 trong những Hoa hậu trẻ tuổi khi đăng quang ở tuổi 20

Ảnh: FBNV