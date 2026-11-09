Ảnh giờ mới công bố của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Yến Trang cùng thí sinh trồng rừng ngập mặn Bàng La. Từng tham gia trồng cây khi còn đi học, cô không quá bỡ ngỡ với công việc, nhưng lần này được tìm hiểu một môi trường sinh trưởng khác. Với Yến Trang, điều đáng quý là được trực tiếp làm, hiểu thêm về hệ sinh thái ven biển và nhận ra những việc nhỏ mỗi người có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.