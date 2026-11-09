Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long: Từ đứng trên đỉnh cao danh vọng đến cảnh kẻ vướng nợ, người lao đao vì bê bối

Không ai nghĩ có ngày Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long lại lâm vào cảnh sa sút như vậy.

Là cặp đôi quyền lực trong giới giải trí và kinh doanh, Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long từng có thời điểm sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, liên tục xuất hiện trong những thương vụ đầu tư đình đám. Nhưng sau nhiều năm, người chồng cũ phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện đòi nợ lên tới hàng trăm triệu HKD, còn Triệu Vy cũng lao đao vì những rắc rối pháp lý, kinh doanh và sự nghiệp đình trệ.

Huỳnh Hữu Long ngập trong nợ nần

Ngày 4/11/2026, Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) bác đơn kháng cáo của Huỳnh Hữu Long, giữ nguyên phán quyết buộc anh thanh toán 731,7 triệu HKD (khoảng 2415 tỷ đồng) cho công ty Wise Choice. Khoản nợ bắt nguồn từ hợp đồng huy động vốn năm 2017, khi Huỳnh Hữu Long ký bảo lãnh cá nhân cho khoản vay 450 triệu HKD (khoảng 1485 tỷ đồng). Sau 9 năm cộng dồn tiền lãi và lãi phạt, số tiền phải trả đã tăng lên thành 731,7 triệu HKD.

Đây chỉ là một trong nhiều rắc rối tài chính của chồng cũ Triệu Vy. Cuối năm 2024, Huỳnh Hữu Long từng bị một doanh nghiệp yêu cầu thanh toán 753 triệu HKD (khoảng 2485 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn vướng vụ kiện liên quan đến 2 khoản vay có tổng giá trị 150 triệu HKD (khoảng 495 tỷ đồng) từ năm 2021, với số tiền cả gốc lẫn lãi được cho là đã tăng lên gần 300 triệu HKD (khoảng 990 tỷ đồng).

Năm 2023, anh tiếp tục bị chủ nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) khởi kiện vì khoản tiền thuê nhà và phí dịch vụ còn thiếu hơn 2,8 triệu HKD (khoảng 9,2 tỷ đồng). Trước đó, doanh nhân này cũng từng gây chú ý với vụ thua bạc 60 triệu AUD (khoảng 1056 tỷ đồng) tại casino Crown ở Australia năm 2015. Những tranh chấp kéo dài khiến hình ảnh một đại gia từng nổi tiếng với lối sống xa hoa ngày càng gắn với các khoản nợ và phán quyết của tòa án.

Không chỉ tài sản, vị thế kinh doanh của Huỳnh Hữu Long cũng sa sút. Anh từng nắm 67,5% cổ phần Shunlong Holdings, nhưng toàn bộ số cổ phần này đã được đem thế chấp để huy động vốn. Đến năm 2024, đơn vị tiếp quản tài sản bảo đảm nắm quyền kiểm soát lượng cổ phần chi phối tại doanh nghiệp, khiến anh mất vị trí tại công ty từng là quân bài quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh.

Triệu Vy ly hôn vẫn chưa thoát khỏi hệ lụy

Tháng 12/2024, Triệu Vy bất ngờ xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước, đồng thời khẳng định những tranh chấp của chồng cũ không liên quan đến mình. Trong vụ kiện đòi 731,7 triệu HKD mới nhất, nữ diễn viên cũng không dính liên đới. Tuy nhiên, cô vẫn phải giải quyết những rắc rối pháp lý xuất phát từ hoạt động kinh doanh trước đó.

Năm 2018, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long mỗi người bị phạt 300.000 tệ (khoảng 1,17 tỷ đồng), đồng thời bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm vì sai phạm trong thương vụ thâu tóm Vạn Gia Văn Hóa. Khi đó, công ty Long Vy Truyền Thông dự kiến dùng 60 triệu tệ (khoảng 234 tỷ đồng) vốn tự có để huy động khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần, thực hiện thương vụ trị giá 3,06 tỷ tệ (khoảng 11.934 tỷ đồng). Kế hoạch đã đổ bể và kéo theo hàng loạt tranh cãi.

Đến năm 2025, Triệu Vy tiếp tục bị yêu cầu liên đới bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư trong vụ án Vạn Gia Văn Hóa. Cổ phần của cô tại 3 công ty, tổng trị giá 15,9 triệu tệ (khoảng 62 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa. Một số doanh nghiệp đứng tên người đẹp 7x đã giải thể hoặc ngừng hoạt động, khiến mạng lưới kinh doanh từng được xây dựng dần thu hẹp.

Sự nghiệp nghệ thuật của Triệu Vy còn chịu cú sốc lớn hơn. Từ tháng 8/2021, các tác phẩm có Triệu Vy tham gia bất ngờ bị gỡ khỏi nhiều nền tảng trực tuyến, tên cô cũng bị xóa khỏi phần giới thiệu của một số bộ phim. Cô gần như biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ, trong khi nguyên nhân cụ thể của sự việc chưa từng được công bố rõ ràng.

Cặp đôi từng ở đỉnh cao nay cùng chung cảnh ngộ

Nhìn lại quá khứ, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long từng là cặp đôi đình đám, sở hữu khối tài sản lớn và tham gia nhiều thương vụ đầu tư hàng tỷ tệ. Họ gây chú ý khi chi hàng tỷ HKD để mua cổ phần Alibaba Pictures, sau đó tiếp tục gây tranh cãi với kế hoạch thâu tóm Vạn Gia Văn Hóa bằng đòn bẩy tài chính lớn.

Nhưng những thương vụ đầy tham vọng cuối cùng lại trở thành một phần nguyên nhân khiến cả 2 lao đao. Huỳnh Hữu Long liên tục bị chủ nợ đòi tiền, mất quyền kiểm soát doanh nghiệp; Triệu Vy phải đối mặt với trách nhiệm bồi thường, cổ phần bị phong tỏa và sự nghiệp nghệ thuật đình trệ.

Từ những bữa tiệc xa hoa và vị thế được ngưỡng mộ, cặp đôi nay mỗi người một ngả, mang theo những hệ lụy kéo dài từ quá khứ. Hào quang từng có dường như đã trở thành chuyện của một thời xa xôi.