Cảnh tượng gây bàn tán lúc 3h sáng giữa "em gái quốc dân" IU và nam thần nhóm Super Junior

Đó là 1 đêm mất ngủ đối với nhiều fan Kpop.

Ngày 9/11, tờ KoreaBoo đưa tin scandal chấn động Kpop 14 năm trước của IU và Eunhyuk (Super Junior) bất ngờ bị đào lại rầm rộ khắp MXH Hàn Quốc. Chỉ 1 bức ảnh chụp cùng của hai thần tượng đình đám đã khiến giới giải trí Hàn Quốc náo loạn từ đêm đến sáng, kéo theo những tranh cãi dai dẳng cho 2 nhân vật chính. Không chỉ vậy, vụ việc còn là 1 "vết hằn" lớn đối với hình tượng trong sáng của "em gái quốc dân" IU.

Vụ ồn ào xảy ra vào lúc 3h sáng vào ngày 11/11/2012, khi IU bất ngờ đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Twitter cá nhân. Điều khiến công chúng sửng sốt, sốc nặng là trong khung hình nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục ngủ, còn Eunhyuk cởi trần. Hai người còn tựa đầu vào nhau trông khá thân mật. Bức ảnh nhanh chóng bị xóa đi, chỉ tồn tại khoảng 2 phút trên tài khoản của IU. Tuy nhiên, chừng ấy thời gian đã quá đủ để cư dân mạng chụp lại, lan truyền và biến nó thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn.

Quá khứ của IU và Eunhuyk bị "đào lại" khắp MXH. Ảnh: X.

Bức ảnh gây tranh cãi của "em gái quốc dân" và Eunhuyk. Ảnh: Nate.

Ngay lập tức, nghi vấn hẹn hò giữa IU và thành viên Super Junior bùng nổ. Thời điểm ấy, IU đang ở đỉnh cao danh tiếng với hình tượng trong sáng, ngọt ngào, được công chúng ưu ái gọi là "em gái quốc dân". Trong khi đó, Eunhyuk cũng là một thần tượng nổi tiếng thuộc nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop Super Junior. Do đó, hình ảnh thân mật của cả hai gây chấn động dư luận. Nhiều người còn cho rằng việc IU tự tung ảnh riêng tư lên mạng chính là động thái ngầm công bố mối quan hệ tình ái giữa cô và đàn anh Eunhyuk.

Trước sức ép dư luận, phía công ty quản lý IU giải thích lập lờ rằng bức ảnh được chụp khi Eunhyuk đến thăm nữ ca sĩ bị ốm. Trong khi nhân vật chính là IU và Eunhyuk im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận bất cứ điều gì về mối quan hệ gây đồn đoán của họ. Hàng loạt "thám tử mạng" bắt đầu nhập cuộc, soi xét từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh. Từ bộ đồ ngủ IU mặc, những món quà được cho là của người hâm mộ, cho đến ánh sáng, góc chụp và bối cảnh phía sau, tất cả đều trở thành đối tượng để cư dân mạng phân tích. Những giả thuyết liên tục xuất hiện xoay quanh mối quan hệ của 2 thần tượng hàng đầu, khiến vụ đăng ảnh bên Eunhyuk của IU lúc 3h sáng trở thành scandal gây tranh cãi nhất giới giải trí Hàn Quốc vào năm 2012.

Đáng nói, vụ việc đăng ảnh gần gũi với người khác giới nói trên đã làm hoen ố hình tượng ngọc nữ của IU. Cô bị netizen chỉ trích "cáo già đội lốt thỏ trắng". Eunhyuk cũng không tránh khỏi những lời bàn tán, nghi ngờ có mối quan hệ mờ ám với IU.

IU từng hứng vô số chỉ trích vì đăng tải bức ảnh nhạy cảm của cô và thành viên nhóm SuJu lên MXH. Ảnh: Nate.

Sau vụ ồn ào, IU và Eunhyuk từng bước vượt qua áp lực dư luận, tiếp tục khẳng định thực lực qua âm nhạc, diễn xuất. Họ là một trong những nghệ sĩ tài năng, và có sức ảnh hưởng hàng đầu Hàn Quốc. Trong đó, IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân", vai diễn ấn tượng trong Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines.... Vào ngày 10/7 vừa qua, nữ ca sĩ xác nhận chia tay tài tử Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò, khiến khán giả tiếc nuối.

Ồn ào đời tư năm ấy không thể phủ nhận những nỗ lực hoạt động nghệ thuật của IU và Eunhyuk. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo