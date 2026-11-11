Song Ji Hyo đã tìm lại được hướng dẫn sử dụng nhan sắc

Báo chí và khán giả Hàn Quốc không ngớt lời khen ngợi "ngọc nữ" Running Man.

Trong thời gian qua, Song Ji Hyo vấp phải nhiều chỉ trích với diện mạo xuề xòa, kém chỉn chu, có thái độ thụ động, không có tiến bộ trong Running Man. Tuy nhiên đến nay, có vẻ như "mợ ngố" đã tìm lại được hướng dẫn sử dụng nhan sắc lẫn thái độ tích cực, vui vẻ ở Running Man.

Vào ngày 9/10, nữ diễn viên đã đăng loạt ảnh ở đảo Jeju, gặp gỡ và trải nghiệm cuộc sống của các hải nữ. Cô tận hưởng thời gian thư giãn trên đảo, chụp ảnh với phông nền là bầu trời xanh và bãi biển đẹp. Niềm hạnh phúc hiện rõ trong bức ảnh Song Ji Hyo mỉm cười rạng rỡ và để tóc bay trong gió Jeju.

Song Ji Hyo đăng tải loạt ảnh ở đảo Jeju. Ảnh: Instagram

Không cần trang điểm đậm, vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng. Ảnh: Instagram

Niềm hạnh phúc hiện rõ trong bức ảnh Song Ji Hyo mỉm cười rạng rỡ và để tóc bay trong gió Jeju. Ảnh: Instagram

Đặc biệt, Song Ji Hyo thu hút sự chú ý khi khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ và những đường nét nổi bật trên khuôn mặt, dù chỉ trang điểm nhẹ. Dù mái tóc được buộc gọn gàng bằng kẹp, vẻ đẹp tự nhiên và đáng yêu của cô vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, Osen còn khen ngợi Song Ji Hyo vẫn rạng rỡ như thời sánh đôi "Thái tử" Joo Ji Hoon trong phim Hoàng Cung 20 năm trước.

Ảnh: Instagram

Song Ji Hyo tham gia lặn biển, làm hải nữ. Ảnh: Instagram

Trong số Running Man mới nhất, Song Ji Hyo cũng khiến mọi người bất ngờ khi tham gia thử thách hóa thân thành sinh viên đại học. Cô xuất hiện đầy tự tin với với lớp trang điểm tươi tắn theo phong cách của một nữ sinh viên năm nhất đại học ở độ tuổi 20. Khi các thành viên trêu chọc và thắc mắc về lớp trang điểm, "mợ ngố" giải thích: “Bạn cần thêm 1 chút highlight ở khóe mắt trong, nhấn mạnh vùng bọng mắt và kết thúc bằng một lượng má hồng thật nhiều”.

Nhan sắc rạng rỡ tươi tắn của Song Ji Hyo trong chương trình đã khiến khán giả Hàn Quốc khen không ngớt lời: "Song Ji Hyo trang điểm thật đẹp?", "Có thật là cô ấy đã 45 tuổi không?", "Cô ấy là người duy nhất tỏa sáng"...

Cô xuất hiện đầy tự tin với với lớp trang điểm tươi tắn theo phong cách của một nữ sinh viên năm nhất đại học ở độ tuổi 20. Ảnh: SBS

Ảnh: SBS

Ảnh: SBS

Nữ diễn viên giải thích chi tiết về lớp trang điểm. Ảnh: SBS

Song Ji Hyo đã rời xa những tháng ngày xuề xòa. Ảnh: SBS

Song Ji Hyo có tên thật là Cheon Soo Yeon, cô sinh ngày 15/8/1981, xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố nữ diễn viên đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn. Song Ji Hyo chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Song Ji Hyo là diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình. Ảnh: X

Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi và yêu mến nhất với vai trò là thành viên cố định của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man trong suốt nhiều năm. Tại đây, cô được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên giành chiến thắng trong các thử thách. Ngoài Running Man, Song Ji Hyo còn có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý như Song Hoa Điếm, Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Cặp Đôi Cấp Cứu...

Gần đây, Song Ji Hyo chuyển hướng kinh doanh nội y và đã bước đầu đạt được thành công. Ở tuổi 45, Song Ji Hyo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, hình thể cân đối. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment. Vào cuối năm 2025, cô tiết lộ hẹn hò kín tiếng với bạn trai trong 8 năm qua.

Bên cạnh nghệ thuật, Song Ji Hyo mở thương hiệu đồ lót riêng. Ảnh: X

Nguồn: Osen