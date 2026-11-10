Cặp vợ chồng Á hậu - diễn viên tuyển giúp việc: Lương 27 triệu đồng/tháng, đóng full bảo hiểm, hỗ trợ từ vé máy bay đến mỹ phẩm, quần áo

Mức lương và chế độ đãi ngộ dành cho người giúp việc trong gia đình cặp sao này đang gây chú ý.

Ngày 9/11, tờ Sohu đưa tin Á hậu Tưởng Lệ Sa - vợ tài tử Trần Hạo Dân - gây chú ý khi chia sẻ mức lương và chế độ đãi ngộ dành cho người giúp việc trong gia đình cô. Theo Tưởng Lệ Sa, người phụ giúp việc nhà cho vợ chồng cô được nhận mức lương cơ bản hơn 6.000 NDT/tháng (khoảng 22 triệu đồng), kèm khoản trợ cấp ăn uống 1.500 NDT (khoảng 5,5 triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, gia đình người đẹp này còn dành nhiều phúc lợi đáng kể cho nhân viên như chủ nhà chi trả toàn bộ bảo hiểm xã hội, thanh toán vé máy bay khứ hồi mỗi khi người giúp việc về quê thăm nhà hàng năm. Ngoại trừ đồ lót cá nhân, hầu hết các vật dụng sinh hoạt thường ngày như mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, giày dép của người giúp việc đều do vợ chồng cô cung cấp. Bên cạnh đó, Tưởng Lệ Sa cho biết người giúp việc nhà cô sẽ có phòng ngủ nghỉ riêng, thoải mái sử dụng thực phẩm có sẵn trong nhà mà không phải tự bỏ tiền mua.

Tưởng Lệ Sa cho biết cô trả lương cho người giúp việc 22 triệu đồng/tháng cộng thêm tiền ăn 5,5 triệu đồng/tháng cùng các phụ cấp khác. Ảnh: Sina.

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa có với nhau 4 người con, vì vậy khối lượng công việc gia đình chắc chắn không hề nhỏ. Những người giúp việc sống cùng nhà cũng phải đảm nhận không ít trách nhiệm trong sinh hoạt thường ngày cho gia đình cặp sao. Chính vì thế, sau khi Tưởng Lệ Sa công khai tiền lương và đãi ngộ dành cho người giúp việc, công chúng hiện chia thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng mức lương cơ bản khoảng 22 triệu đồng là khá thấp so với khối lượng công việc khổng lồ mà 1 người giúp việc phải chăm lo cho một gia đình đông thành viên như nhà Tưởng Lệ Sa - Trần Hạo Dân. Ngược lại, nhiều người nhận định vợ chồng Tưởng Lệ Sa và Trần Hạo Dân có chế độ đãi ngộ không hề tệ khi người giúp việc được miễn phí ăn ở, đóng bảo hiểm, thanh toán vé máy bay về quê và cung cấp phần lớn vật dụng cá nhân. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của người trực tiếp làm công việc này.

Mức lương dành cho người giúp việc của gia đình 6 người Tưởng Lệ Sa - Trần Hạo Dân gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Sohu.

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa kết hôn năm 2011. Đến nay, họ đã có với nhau 4 người con: 3 gái, 1 trai. Tưởng Lệ Sa sinh năm 1985, từng giành ngôi Á hậu và vị trí thứ ba trong một cuộc thi người mẫu vào năm 2003 rồi bước chân vào ngành giải trí. Về phía Trần Hạo Dân, anh sinh năm 1969, từng là "hoàng tử cổ trang" của màn ảnh Trung Quốc. Sau đó, danh tiếng nam diễn viên sụp đổ khi với vào lùm xùm "yêu râu xanh", sàm sỡ nữ diễn viên Trần Gia Hoàn trong lúc say xỉn. Vụ việc khiến sự nghiệp của Trần Hạo Dân cũng xuống dốc không phanh. Để kiếm tiền nhanh, anh bất chấp tham gia các dự án phim kém chất lượng, bị khán giả "ném đá" trên khắp các MXH. Hiện tại, Trần Hạo Dân bị gắn mác “ông hoàng phim rác”.

Tưởng Lệ Sa - Trần Hạo Dân là cặp vợ chồng đình đám showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu