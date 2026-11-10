Miranda Kerr không dám mặc nội y diễn show Victoria's Secret: Phải chăng thiên thần cũng tự ti sau khi sinh 4 con?

Quyết định từ chối tái xuất sàn diễn nội y của Miranda Kerr gây tranh cãi trái chiều.

Miranda Kerr từng là thiên thần nội y đình đám của Victoria's Secret. Cô gây thương nhớ với gương mặt hoàn mỹ tựa búp bê, đôi mắt xanh biếc cùng nụ cười má lúm đồng tiền đầy ngọt ngào duyên dáng. Một thời Miranda Kerr có tất cả những gì một người mẫu mơ ước: nhan sắc nổi bật, vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ và vị trí khó thay thế trong ký ức của hàng triệu khán giả. Thế nhưng, khi Victoria's Secret gửi lời mời Miranda Kerr tham dự show diễn nội y năm nay, tạo cơ hội cho cô trở lại sàn diễn nội y sau 14 năm vắng bóng, mỹ nhân Australia lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: TỪ CHỐI.

Miranda Kerr từ chối diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Ảnh: Rex Features

Miranda Kerr "bỏ cuộc chơi" vì không còn thấy thoải mái trên sàn diễn nội y

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Not Skinny But Not Fat phát sóng ngày 3/11, Miranda Kerr đã chính thức chia sẻ lý do cô từ chối lời mời tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2026 - dù từng có khoảng thời gian gắn bó đáng nhớ với hãng nội y.

Theo người đẹp, cách đây không lâ, cô vừa có màn tái xuất sàn runway sau 9 năm vắng bóng khi trình diễn cho Stella McCartney tại Tuần lễ thời trang Paris. Trải nghiệm này khiến cô nhận ra mình vẫn yêu thích cảm giác sải bước trình diễn thời trang trước công chúng. Do đó, khi nhận được lời mời từ Victoria's Secret, Miranda Kerr vô cùng hào hứng. Cô cho biết bản thân đã hình dung về khoảnh khắc được sải bước trên sàn diễn nội y sau hơn chục năm vắng bóng và trao cho khán giả một cái nháy mắt đầy tinh nghịch như thời còn là thiên thần. Thế nhưng, cảm xúc hứng khởi ấy của Miranda Kerr không kéo dài.

Miranda Kerr gây chú ý khi chia sẻ lý do cô từ chối lời mời tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2026. Ảnh: X

Theo Miranda Kerr, lúc thực sự hình dung cảnh bản thân đứng trên sân khấu Victoria's Secret, khoác lên mình những bộ nội y táo bạo và trình diễn trực tiếp trước mặt nhiều người, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người đẹp chia sẻ rằng cô đã phải ngồi thiền, cố gắng lắng nghe cảm xúc bên trong và tự hỏi liệu bản thân có thực sự thoải mái khi xuất hiện trong hoàn cảnh đó hay không. "Mọi người đều mặc nội y, tôi cũng mặc nội y. Tôi đã 43 tuổi và có 4 cậu con trai. Nghĩ đến đó, bụng tôi bỗng thắt lại", Miranda thẳng thắn nói.

Vợ của tỷ phú công nghệ Evan Spiegel tâm sự cơ thể cô đã có những thay đổi, xuất hiện vài vết rạn trên bụng sau 4 lần sinh nở. Dù bản thân chưa mất đi vóc dáng, vẫn còn đủ sức hút để trình diễn, có tình yêu đặc biệt dành cho thời trang và sàn diễn, nhưng cô vẫn không dám tái xuất Victoria's Secret Fashion Show. Theo Miranda Kerr, điều khiến cô chùn bước nằm ở cảm giác bản thân không còn thực sự thuộc về không gian ấy. Cùng một sân khấu, cùng những bộ nội y từng làm nên tên tuổi, nhưng người phụ nữ đứng trước cơ hội trở lại đã không còn là cô gái của năm 2006.

Sau khi cố gắng thiền định nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất, Miranda Kerr chia sẻ cô đã thử tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào nếu quyết định từ chối. Kết quả, cô lập tức cảm nhận được sự nhẹ nhõm. "Đó là lúc tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Dù rất muốn tham gia, nhưng vẫn có điều gì đó sâu thẳm bên trong mách bảo tôi rằng không nên. Tôi cảm thấy hiện tại đã không còn giống như trước. Tôi đang ở một giai đoạn khác trong cuộc đời. Tôi cảm thấy việc trân trọng những kỷ niệm đẹp trong quá khứ là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại", cô nói.

Miranda Kerr cho biết cô từ chối tái xuất sàn diễn nội y vì cảm thấy hồi hộp, bất an. Ảnh: Rex Features

Miranda Kerr ra mắt Victoria's Secret vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của thương hiệu. Năm 2011, chỉ khoảng 10 tháng sau khi sinh con trai đầu lòng Flynn với chồng cũ Orlando Bloom, cô đã trở lại sàn diễn. Lần cuối cùng người đẹp khoác lên mình đôi cánh thiên thần là vào năm 2012.

Đặc biệt, tại show diễn năm 2011, Miranda Kerr từng trở thành tâm điểm khi diện chiếc áo ngực Fantasy Treasure trị giá 2,5 triệu USD (hơn 64 tỷ đồng) do thương hiệu London Jewelers thiết kế. Món nội y xa xỉ được đính gần 3.400 viên đá quý, bao gồm kim cương trắng, kim cương vàng, ngọc trai, thạch anh citrine và aquamarine, tất cả được chế tác trên nền vàng trắng và vàng vàng 18K. Chiếc áo còn sở hữu hai viên kim cương trắng, mỗi viên nặng hơn 8 carat cùng hai viên kim cương vàng có trọng lượng trên 14 carat. Khi ấy, Miranda Kerr từng không giấu được sự kinh ngạc trước thiết kế đắt đỏ này: “Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật! Nó vô cùng lộng lẫy, mang cảm giác như nàng tiên cá vậy. Tôi không thể tin nổi mình đang đeo số trang sức trị giá 2,5 triệu USD trên người”.

Miranda Kerr từng là một trong những thiên thần nổi bật của Victoria's Secret. Ảnh: Rex Features

Không níu kéo hào quang quá khứ, Miranda Kerr đang tận hưởng một chương hoàn toàn khác của cuộc đời

Quyết định từ chối tái xuất của Miranda Kerr khiến không ít khán giả tiếc nuối, đồng thời thổi bùng lên câu hỏi: "Phải chăng ngay cả một siêu mẫu đình đám bậc nhất cũng không tránh khỏi những lo âu về vóc dáng sau sinh cùng áp lực tuổi tác?". Bên cạnh đó, cô cũng vấp phải vô số phản ứng tiêu cực khi nhấn mạnh việc mình có bốn con trai vô tình tạo cảm giác làm mẹ và trình diễn nội y là hai điều khó dung hòa. Chia sẻ này của Miranda Kerr bị một số người phản ứng. Họ chỉ ra Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes, Behati Prinsloo... vẫn trở lại sàn diễn nội y sau khi sinh con, thậm chí nàng dâu hào môn như Hề Mộng Dao cũng mạnh dạn tái xuất Victoria's Secret để các con thấy được 1 khía cạnh khác của mình, chứ không e dè như Miranda Kerr.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có người ủng hộ Miranda Kerr, cho rằng nữ người mẫu chỉ đang nói về cảm giác và giới hạn của chính mình chứ không hề tuyên bố rằng phụ nữ đã làm mẹ thì không được trình diễn nội y. Chưa kể, mỗi người phụ nữ có quan điểm riêng, có quyền tự quyết định về công việc và cuộc sống của cá nhân mình theo từng giai đoạn trong đời.

Phân tích từ những chia sẻ của Miranda Kerr, tờ US Today nhận định câu chuyện từ chối Victoria's Secret của nữ người mẫu vốn không nằm sự tự ti về ngoại hình hay tuổi tác, mà xuất phát từ cảm giác chưa thực sự sẵn sàng và thoải mái của cô khi trở lại sàn diễn nội y sau thời gian dài biến mất. Đối với Miranda Kerr, một màn trình diễn trọn vẹn không thể đến từ sự gượng ép hay tâm thế phập phồng lo sợ. Thay vì vội vã chiều lòng công chúng để rồi đánh đổi sự tự tin bản thân, cô chọn cho mình một khoảng lặng đúng lúc. Bởi đôi khi, biết từ chối một cơ hội cũng là cách để người nghệ sĩ bảo vệ những ký ức đẹp trong sự nghiệp, thay vì mạo hiểm đánh mất chúng chỉ vì cố níu giữ hào quang quá khứ.

Đối với Miranda Kerr, một màn trình diễn trọn vẹn không thể đến từ sự gượng ép hay tâm thế phập phồng lo sợ. Ảnh: Instagram.

Điều đáng nói là Miranda Kerr không hề quay lưng với quá khứ. Trái lại, cô dành nhiều tình cảm cho quãng thời gian làm thiên thần Victoria's Secret và xem đó là một phần thanh xuân đáng trân trọng. Người đẹp thừa nhận mình từng rất muốn trở lại, nhưng sau cùng nhận ra bản thân đã bước sang một giai đoạn khác. Đó có lẽ cũng là điều khiến lời từ chối Victoria's Secret của Miranda trở nên đáng chú ý hơn. Có những người luôn muốn níu giữ hình ảnh rực rỡ nhất của bản thân, cố gắng chứng minh rằng thời gian không thể làm thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng Miranda lại chọn cách nhìn nhận sự thay đổi như một điều tự nhiên. Cô không cần phải trở lại với đôi cánh thiên thần để chứng minh mình vẫn xinh đẹp, quyến rũ hay xứng đáng với những gì từng đạt được.

Ở tuổi 43, cuộc sống của Miranda Kerr đã có những ưu tiên khác, có những nơi khác để tỏa sáng. Sau cuộc hôn nhân với tài tử Orlando Bloom, cô tìm thấy bến đỗ mới bên tỷ phú công nghệ Evan Spiegel - nhà đồng sáng lập Snapchat. Cặp đôi kết hôn năm 2017, có với nhau 3 con trai là Hart, Myles và Pierre. Cộng với cậu con trai Flynn từ cuộc hôn nhân trước với Orlando Bloom, nữ siêu mẫu hiện có một gia đình đông con với 4 cậu bé. Bên cạnh vai trò làm vợ và làm mẹ, Miranda còn điều hành thương hiệu mỹ phẩm Kora Organics và duy trì các hoạt động kinh doanh, thiện nguyện. Cuộc sống hiện tại của cô không còn xoay quanh những buổi chụp hình nóng bỏng, các sàn diễn nội y hay sự chú ý của truyền thông mà thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng nhịp sống riêng.

Theo Miranda Kerr, dù từ chối trở lại, nhưng cô vẫn theo dõi Victoria's Secret Fashion Show năm nay. Nữ siêu mẫu kể rằng khi chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, cô đang chơi bóng bàn và khúc côn cầu trên không cùng các con. Miranda Kerr hào hứng bật chương trình lên để ngắm nhìn những người mẫu trình diễn. Khi ấy, hai cậu con trai nhỏ lại vô cùng tò mò khi nhìn thấy mẹ trên màn hình. Một bé trai 8 tuổi hỏi: "Mẹ ơi, cái gì vậy?". Miranda tự hào và hài hước giải thích: "Đó là công việc mẹ từng làm". Nữ siêu mẫu cũng tiết lộ một chi tiết thú vị là cô không treo bất kỳ bức ảnh nào từ sự nghiệp người mẫu của mình trong nhà. Thay vào đó, không gian sống của cả gia đình chủ yếu được trang trí bằng những khoảnh khắc đời thường bên các con.

Ở tuổi 43, ưu tiên hàng đầu của Miranda không còn là sàn diễn nội y nóng bỗng mà là tổ ấm nhỏ. Ảnh: Getty Images.

Có thể nói, Miranda Kerr ở thời điểm hiện tại không còn cần đến đôi cánh thiên thần, sàn diễn nội y hào nhoáng để khẳng định hào quang của chính mình. Nếu năm xưa, cô từng khiến hàng triệu trái tim thổn thức bằng những bước catwalk mê đắm, nụ cười ngọt ngào cùng sắc vóc nóng bỏng thì giờ đây, người đẹp lại chọn cho mình một cách tỏa sáng hoàn toàn khác. Đó là vị thế của một người mẹ tận tụy bên 4 cậu con trai, người tri kỷ đồng hành cùng tỷ phú công nghệ Evan Spiegel, và là một nữ doanh nhân bản lĩnh tự tay xây dựng đế chế mỹ phẩm riêng. Ánh đèn sân khấu có thể không còn rọi chiếu dồn dập như trước, nhưng Miranda chưa bao giờ rời xa vùng hào quang - cô chỉ đơn giản là không còn cần đứng dưới hàng nghìn ống kính để chứng minh giá trị bản thân.

Sau tất cả những thăng trầm của danh vọng, Miranda Kerr hiểu rằng một người phụ nữ không nhất thiết phải gồng mình níu giữ phiên bản rực rỡ nhất trong quá khứ để chiều lòng công chúng. Cô trân trọng những năm tháng làm "thiên thần" như một phần thanh xuân kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng tự hào đón nhận một phiên bản mới của chính mình: trưởng thành hơn, trầm ổn hơn và đong đầy hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Miranda không cần đôi cánh năm nào để bay cao, bởi ở chương mới của cuộc đời, cô đã tự tạo cho mình những "sân khấu" riêng biệt và vững chắc - nơi tình yêu gia đình, sự nghiệp kinh doanh và bản năng làm mẹ cùng hòa quyện để khắc họa nên một biểu thượng nhan sắc vượt thời gian.

Miranda Kerr hiện tại không còn cần đến sàn diễn Victoria's Secret, đôi cánh thiên thần để tỏa sáng, bởi ở chương mới của cuộc đời, cô đã có những "sân khấu" riêng để khẳng định giá trị: gia đình, sự nghiệp kinh doanh và hành trình làm mẹ. Ảnh: Instgram.

Nguồn: US Today