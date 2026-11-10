Vào mà xem "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên khoe lưng trần táo bạo, bạn trai của siêu mẫu Victoria's Secret quả không đùa được!

Tỉnh Bách Nhiên xứng danh "người đàn ông có gu nhất Bắc Kinh"!

Tối 9/11, dàn sao hàng đầu Cbiz như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân... đã đổ bộ Thịnh điển diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong đó, Tỉnh Bách Nhiên là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn công chúng. 2026 có thể nói là năm của Tỉnh Bách Nhiên khi anh gây bão từ Trung Quốc sang Việt Nam và thậm chí là đến tận châu Mỹ với vai "tổng tài" Loan Niệm trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng.

Đến với thảm đỏ Thịnh điển lần này, nam diễn viên tiếp tục chứng minh danh xưng "Người đàn ông có gu nhất Bắc Kinh", "Người đàn ông đẹp trai nhất Bắc Kinh" dành cho anh quả thực không phải lời khen quá đà. Không đóng khung bản thân trong những bộ suit lịch lãm và an toàn, Tỉnh Bách Nhiên chơi lớn với thiết kế khoét hở táo bạo ở phần lưng, kết hợp áo ren cổ chữ V sâu hun hút. Sự kết hợp tưởng chừng kén người mặc lại được nam diễn viên chinh phục một cách đầy thuyết phục với diện mạo vừa phóng khoáng, nổi loạn vừa giữ được vẻ sang trọng, nam tính.

Visual cam thường của Tỉnh Bách Nhiên tại siêu sự kiện. Clip: Weibo.

Không hổ danh là biểu tượng thời trang của giới giải trí Hoa ngữ, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục làm chủ thảm đỏ Thịnh điển bằng một diện mạo đầy phá cách và thời thượng. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, khoảng lưng trần được phô diễn qua thiết kế độc đáo càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, săn chắc của Tỉnh Bách Nhiên. Không cần phô trương boday quá nhiều, nam diễn viên vẫn toát lên sức hút đầy mê hoặc. Từ thần thái, cách tạo dáng đến khả năng làm chủ trang phục, tất cả đều cho thấy sự tự tin và tư duy thời trang đáng nể của tài tử hàng đầu. Đây không đơn thuần là một màn lên đồ táo bạo mà còn là minh chứng cho khí chất của một quý ông thực thụ: dám thử nghiệm, biết tiết chế và luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm của Tỉnh Bách Nhiên.



Trên MXH, netizen bày tỏ sự khó lòng rời mắt trước diện mạo mới mẻ này của Tỉnh Bách Nhiên. Nếu Loan Niệm trên màn ảnh khiến hội chị em mê mẩn bởi vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái tổng tài trong các bộ suit công sở lịch lãm thì Tỉnh Bách Nhiên ngoài đời lại ghi điểm bằng gu ăn mặc phóng khoáng, thời thượng và đầy sức hút. Tỉnh Bạch Nhiên được nhận xét có đẳng cấp thời trang, khí chất và khả năng cân đồ chẳng hề kém cạnh bạn gái siêu mẫu Victoria's Secret Lưu Văn.

Vượt qua khuôn khổ của những bộ vest truyền thống, anh chinh phục hoàn hảo thiết kế cắt xẻ lưng táo bạo và áo ren cổ sâu. Sự kết hợp tưởng chừng kén dáng này lại được anh thể hiện xuất sắc, tôn lên trọn vẹn tinh thần phóng khoáng, nổi loạn song hành cùng vẻ lịch lãm, nam tính đỉnh cao. Ảnh: Weibo.

Tấm lưng rắn rỏi gây mê của Tỉnh Bách Nhiên. Chẳng cần phô trương body, từ thần thái đến cách tạo dáng của nam tài tử đều toát lên khí chất ngời ngời của một quý ông dám thử thách và biết cách làm chủ mọi ánh nhìn. Ảnh: Weibo.



Sức hút của Tỉnh Bách Nhiên một lần nữa chinh phục hoàn toàn cộng đồng mạng. Nếu những ai từng mê mẩn một Loan Niệm sắc lạnh, chỉn chu trong các bộ suit công sở trên phim, thì chắc chắn sẽ phải trầm trồ trước một Tỉnh Bách Nhiên phóng khoáng và tự do ở đời thực. Ảnh: Sina.

Sở hữu gu thẩm mỹ đỉnh cao và thần thái ngút ngàn, nam diễn viên hoàn toàn đứng ở một đẳng cấp tương xứng với bạn gái siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: Sina.

Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng giúp Tỉnh Bách Nhiên và bạn diễn Tôn Thiên được chú ý nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo rắc rối. Trong đó, nam chính Tỉnh Bách Nhiên hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay dữ dội từ fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng suốt thời gian qua. Anh và bạn gái ngoài đời Lưu Văn bị cáo buộc mượn sức nóng của tác phẩm để PR tên tuổi và chuyện tình cảm. Sau đó, fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng đăng tải danh sách liệt kê "18 tội trạng" của Tỉnh Bách Nhiên, rồi đồng loạt đòi hoàn tiền trên nhiều nền tảng xem phim trực tuyến để phản đối anh. Không ít người hâm mộ cực đoan còn ép buộc Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn chia tay.

Cuộc tình của Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên gặp sóng gió sau khi nam diễn viên nổi tiếng. Họ bị một bộ phận fa cuồng phim Đầu Xuân Tươi Sáng ép chia tay. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo