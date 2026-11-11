Nhìn khung hình này ai nghĩ Nhã Phương hơn Xoài Non 1 con giáp

Nhan sắc của mẹ 3 con Nhã Phương khi đứng cạnh Xoài Non nhận nhiều lời khen.

Vừa qua, Xoài Non tổ chức một bữa tiệc thân mật để đón tuổi mới bên những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, sự xuất hiện của Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong bữa tiệc, Nhã Phương lựa chọn chiếc váy đen cúp ngực, khoe bờ vai và vóc dáng thanh mảnh. Nữ diễn viên kết hợp túi xách tông trắng tạo điểm nhấn. Lối trang điểm tông nâu giúp gương mặt thêm sắc sảo, cá tính.

Dù đã là mẹ ba con, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Đứng cạnh Xoài Non, cả hai cùng sở hữu phong cách quyến rũ nhưng vẫn có nét trẻ trung, hiện đại. Không ít người nhận xét bà xã Trường Giang không hề lép vế khi đọ sắc với hot girl 2k2.

Nhã Phương đọ sắc với Xoài Non chung khung hình

Nhã Phương hơn tuổi Xoài Non 1 con giáp nhưng visual của mẹ ba con không hề lép vế

Thời gian gần đây, Nhã Phương liên tục làm mới hình ảnh cá nhân với phong cách đa dạng hơn. Không chỉ thay đổi cách lựa chọn trang phục, nữ diễn viên còn chăm chút kiểu tóc, lối trang điểm trở nên cá tính hơn. Nếu trước đây cô thường gắn liền với những bộ cánh kín đáo, nhẹ nhàng thì hiện tại, bà xã Trường Giang cởi mở hơn với các thiết kế ôm sát, cúp ngực hay có đường cắt xẻ, khéo léo tôn lên vóc dáng.

Sự thay đổi này còn được thể hiện qua những hình ảnh đời thường mà Nhã Phương đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh những khoảnh khắc chăm sóc tổ ấm, nữ diễn viên ngày càng xuất hiện nhiều trong các buổi gặp gỡ bạn bè, sự kiện và những bộ ảnh thời trang. Cô cũng thoải mái thể hiện tính cách vui nhộn, tinh nghịch qua loạt cách tạo dáng hài hước, đôi khi lựa chọn những bộ trang phục có phần phá cách, khác biệt.

Có thể thấy, dù đã trải qua ba lần sinh nở, Nhã Phương vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai. Gần đây, nữ diễn viên còn tích cực trở lại với bộ môn chạy bộ, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, vận động trên trang cá nhân. Phong độ ngoại hình cùng tinh thần năng động giúp cô ngày càng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Nhã Phương không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau

Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen bởi visual trẻ trung, cá tính hiện tại

Bên cạnh những thay đổi về diện mạo và cuộc sống cá nhân, khán giả cũng đang mong chờ Nhã Phương sớm trở lại với điện ảnh. Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung chăm sóc gia đình, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sinh năm 1990, Nhã Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Cây Táo Nở Hoa... Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên ghi dấu ấn với các dự án như Quả Tim Máu, 49 Ngày, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Trạng Quỳnh,... Hình ảnh nữ diễn viên có lối diễn xuất giàu cảm xúc, vẻ ngoài trong trẻo từng giúp cô xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Nhã Phương được nhiều khán giả cổ vũ sớm trở lại với điện ảnh

Ảnh: FBNV