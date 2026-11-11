Ngọc nữ Running Man liên tiếp nhận tin buồn

Nữ diễn viên này vướng tranh cãi suốt thời gian qua.

Ngày 10/11, tờ KoreaBoo đưa tin tập phát sóng mới nhất của Running Man đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Hàn Quốc khi các thành viên thẳng thắn tiết lộ tình hình tài chính cá nhân. Trong đó, Song Ji Hyo không ngần ngại công khai các khoản chi tiêu hàng tháng gây choáng váng của cô. Đáng nói, số tiền khủng mà ngọc nữ này chi ra đều dùng cho việc gồng gánh thương hiệu đồ nội y của mình.

Theo Song Ji Hyo, thương hiệu đồ lót mà cô sáng lập liên tục nhận tin buồn thua lỗ, buôn bán kém hiệu quả với lượng đơn hàng ở mức rất thấp. Nữ diễn viên này không tiết lộ cụ thể số tiền đã mất sau khi đổ vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, theo MC quốc dân Yoo Jae Suk, nếu cộng khoản thua lỗ chứng khoán của Ji Suk Jin và Yang Se Chan vào với nhau hoàn toàn đủ để bù đắp toàn bộ chi phí kinh doanh của Song Ji Hyo.

Hành trình khởi nghiệp của ngôi sao sinh năm 1981 không thuận lợi. Ảnh: X.

Thời gian gần đây, Song Ji Hyo vấp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có sau màn xuất hiện mờ nhạt trên show giải trí Running Man. Cả 1 tập có thời lượng hơn 90 phút, Song Ji Hyo lên sóng đúng 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi. Ở những tập khác của Running Man, nữ diễn viên cũng chỉ lên hình khoảng 1 phút hay xuất hiện với dạng uể oải, thiếu sức sống chẳng chịu nói chuyện với ai.

Thống kê này khiến công chúng tức giận, chỉ trích Song Ji Hyo ngày càng chây lười, làm biếng, kém nhiệt tình và thiếu chuyên nghiệp. Khán giả này thất vọng, cho rằng nữ diễn viên bỏ ngoài tai ý kiến góp ý từ công chúng cũng như không thèm rút kinh nghiệm và thay đổi bản thân trong show. Họ yêu cầu ngọc nữ phải rời khỏi chương trình Running Man ngay lập tức vì không thể chấp nhận 1 nghệ sĩ đã nhận cát-xê chán chê rồi chẳng chịu lao động. Giữa tâm bão tẩy chay dữ dội, Song Ji Hyo tuyên bố tạm dừng hoạt động kênh YouTube mà cô dành nhiều tâm huyết sau khi bị dân tình tràn vào tấn công.

Song Ji Hyo vướng tranh cãi suốt thời gian qua vì xuất hiện trên Running Man với thái độ hời hợt, ngày càng thiếu nhiệt huyết. Ảnh: X.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Ngọc nữ này nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man...

Đặc biệt, việc tham gia Running Man đã giúp Song Ji Hyo nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Trong chương trình, cô được gọi là "át chủ bài" nhờ tính cách lăn xả, mưu trí. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo là 1 trong những sao nữ đa năng ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo