Đây là Pax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - ở tuổi 23 sao!

Pax Thiên là người con duy nhất chưa bỏ họ của cha tài tử Brad Pitt khỏi tên mình.

Ngày 11/10, tờ Page Six đưa tin cánh săn ảnh vừa bắt gặp Angelina Jolie đi ăn tối cùng 2 con trai Pax Thiên và Knox ở West Hollywood (Mỹ). Ở lần xuất hiện này, cả ba mẹ con đều ăn mặc khá giản dị, không phô trương. Ở tuổi 51, Angelina Jolie ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch. Nữ diễn viên khoác trench coat màu nâu, phối cùng quần xám, kính râm và túi xách trắng cỡ lớn. Knox diện quần đen kết hợp áo phông trắng đơn giản.

Trong khi đó, Pax Thiên lựa chọn phong cách kín đáo với áo nỉ đen, quần thể thao đồng màu và mũ lưỡi trai. Khi đứng cạnh cậu em trai 18 tuổi và mẹ Angelina Jolie, Pax Thiên lộ dáng người nhỏ nhắn. So với Knox, anh thấp hơn em út đến nửa cái đầu. Ở tuổi 23, Pax Thiên ngày càng ra dáng một người đàn ông chín chắn, chững chạc. Sau khoảng thời gian nổi loạn làm "quái xế" xa lộ, lái xe máy điện không đội mũ bảo hiểm rồi gặp tai nạn giao thông bị thương nặng, anh sống kín tiếng hơn.

Pax Thiên xuất hiện bên mẹ và em trai Knox. Đứng cạnh em trai 18 tuổi, Pax Thiên trông nhỏ bé, thấp hơn Knox nửa cái đầu. Sau giai đoạn nổi loạn, Pax Thiên sống kín đáo hơn. Ảnh: BACKGRID

Hiện trong 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt, chỉ còn Pax Thiên là chưa nộp đơn xin xóa họ cha khỏi tên mình. Anh cũng là người duy nhất trong số các anh chị em vẫn còn giữ mối liên hệ với phía nhà nội. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Pax Thiên đã cắt đứt tình cha con với Brad Pitt. Tính đến hiện tại, Angelina Jolie, Pax Thiên và 5 người con khác vẫn phải tham gia trị liệu tâm lý gia đình với mong muốn chữa lành những tổn thương sau biến cố gia đình ly tán, đấu tố pháp lý ầm ĩ.

Pax Thiên là đứa con duy nhất chưa bỏ họ cha ra khỏi tên, và vẫn còn giữ liên lạc với nhà nội. Ảnh: BACKGRID.

Những năm qua, Pax Thiên và 5 anh chị em khác vẫn luôn cùng mẹ minh tinh làm trị liệu tâm lý. Ảnh: BACKGRID

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016 sau 2 năm kết hôn. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2004. Đến năm 2019, cả hai được công nhận độc thân về mặt pháp lý, nhưng phải đến tháng 12/2024 mới chính thức dàn xếp xong vụ ly hôn kéo dài 8 năm đầy căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Angelina Jolie hiếm hoi chia sẻ về vai trò làm mẹ. Nữ diễn viên cho biết một trong những điều quan trọng nhất đối với cô là để 6 người con được sống đúng với bản sắc riêng, trở thành những cá thể độc lập thay vì bị định hướng bởi cha mẹ.

“Là cha mẹ, ai cố gắng làm rất nhiều điều, nhưng đồng thời cũng phải học cách không can thiệp vào cuộc đời của một con người có thế giới riêng và tiềm năng vô hạn trong suy nghĩ của con. Tôi muốn đảm bảo rằng mình luôn ở đó để ủng hộ các con”, Angelina Jolie chia sẻ.

Cặp đôi đình đám Hollywood một thời từng có 6 người con gồm Maddox (25 tuổi), Pax (23 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Knox - Vivienne (18 tuổi). Sau khi cha mẹ ly hôn, Shiloh là người đầu tiên trong 6 anh chị em thực hiện thủ tục xin xóa họ Pitt khỏi tên của mình. Theo sau cô là Maddox, Zahara, Vivienne và cuối cùng là Knox - người đang chuẩn bị nộp đơn xin xóa họ cha.

Shiloh, Zahara, Vivienne và Maddox đều đã chính thức bỏ họ của người cha tài tử mà họ đã xa cách, không còn liên hệ trong nhiều năm qua. Ảnh: WireImage.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Sau khi bố mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sống với Angelina Jolie. Mối quan giữa Pax Thiên và Brad Pitt được cho biết rất căng thẳng. Cả 2 đã không nói chuyện từ năm 2016.

Pax Thiên cũng chính là nhân tố khiến Brad Pitt suy sụp và quyết định từ bỏ dừng tranh chấp quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Nguyên nhân là Pax Thiên từng công khai chỉ trích Brad Pitt bằng lời lẽ nặng nề vào Ngày của Cha năm 2020: “Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, các em anh thành địa ngục và sự thật tồi tệ về sẽ được đưa ra ánh sáng”. Pax Thiên thậm chí còn gọi cha là “kẻ khốn đẳng cấp thế giới”. Thái độ của anh khiến Brad Pitt bị tổn thương.

Sau khi trưởng thành, Pax Thiên không học đại học và hiện làm họa sĩ game với bút danh Embtto. Bên cạnh công việc họa sĩ, anh còn làm trợ lý, hỗ trợ người mẹ minh tinh điều hành hãng thời trang Atelier Jolie.

Pax Thiên được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six