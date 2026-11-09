Mỹ Tâm: "Chuyện tình ta đến như bây giờ có lẽ anh không ngờ..."

Dòng trạng thái mới nhất của Mỹ Tâm gây chú ý.

Tối 9/11, Mỹ Tâm tiếp tục hé lộ những thông tin mới về dự án Hoa Nắng. Nữ ca sĩ đăng tải đoạn video dài 20 giây, giới thiệu một ca khúc mới với phần mô tả vỏn vẹn một câu lyric: "Chuyện tình ta đến như bây giờ có lẽ anh không ngờ...". Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt sau khi cô vừa nhá hàng dự án Hoa Nắng vào ngày 8/11.

Mỹ Tâm nhá hàng ca khúc Hoa Nắng

Qua đoạn video ngắn, ca khúc mới mang màu sắc pop ballad đượm buồn, xoay quanh câu chuyện về một mối tình dang dở. Đây tiếp tục là dòng nhạc gắn liền với thế mạnh của Mỹ Tâm. Với chất giọng giàu cảm xúc, nữ ca sĩ từng chinh phục khán giả qua loạt bản hit như Vì Em Tất Cả, Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em... Những ca khúc mang tâm trạng buồn, khai thác những tổn thương và tiếc nuối trong tình yêu cũng trở thành dấu ấn riêng trong sự nghiệp của Họa mi tóc nâu.

Ca khúc Hoa Nắng lên sóng ngày 11/11 tới đây

Chỉ một đoạn nhá hàng ngắn, Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đáng chú ý, Hoa Nắng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 11/11, lúc 11 giờ. Thông tin về dự án hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhất là khi nữ ca sĩ liên tục có những động thái mới trong thời gian chuẩn bị cho concert sắp tới.

Mỹ Tâm vẫn là sao nữ số 1 Việt Nam hiện tại

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn duy trì sức hút đáng kể sau hơn 25 năm hoạt động âm nhạc. Từ những sản phẩm đầu tiên như Mãi Yêu, Yesterday & Now đến album Tâm 9 phát hành năm 2017, nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn bằng giọng hát nội lực cùng khả năng thể hiện đa dạng màu sắc âm nhạc. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi duy trì sức hút với các concert quy mô lớn, tiêu biểu là chuỗi concert Tri Âm và See The Light tại Hà Nội cuối năm 2025.

Mỹ Tâm sắp tổ chức concert See The Light D-2 ở TP.HCM

Sắp tới, Mỹ Tâm sẽ tiếp tục mang live concert See The Light - Day 2 đến TP.HCM vào ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc. Sau đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 12/2025 với khoảng 40.000 khán giả, chương trình lần này được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của nữ ca sĩ. Theo thông tin từ ê-kíp, concert tại TP.HCM sẽ có những điều chỉnh về âm nhạc, sân khấu và các tiết mục trình diễn, thay vì lặp lại hoàn toàn đêm diễn tại Hà Nội.

Người hâm mộ vẫn chờ đợi Mỹ Tâm ra album mới

Trong bối cảnh concert đang được người hâm mộ mong đợi, màn nhá hàng ca khúc mới của Mỹ Tâm càng khiến khán giả thêm chú ý. Ngoài việc sắp được nghe nhạc mới, dân tình còn đang trông chờ album phòng thu tiếp theo của Mỹ Tâm. Liệu Hoa Nắng chỉ là 1 single như món quà cô tặng người hâm mộ hàng năm hay mở ra chương âm nhạc mới sau Tâm 9? Câu trả lời sẽ có vào ngày 11/11 tới.