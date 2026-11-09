Cựu HDV du lịch có bài hát 10 tỷ view lọt top toàn cầu, thu tiền tác quyền mỏi tay

Sau những ngày đầu chật vật tìm chỗ đứng, nam ca sĩ quê Quảng Trị sở hữu loạt ca khúc được khán giả trong và ngoài nước đón nhận.

Từ cựu hướng dẫn viên du lịch đến gương mặt nổi bật của Vpop

Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê Quảng Trị, xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nông. Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, anh từng học ngành Đông phương học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và có nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2018, Tăng Duy Tân quyết định nghỉ công việc đang làm để chuyển sang sáng tác và ca hát. Những sản phẩm đầu tiên chưa nhận được sự chú ý như kỳ vọng, khiến anh trải qua không ít khó khăn. Đến năm 2020, nam ca sĩ vào TP.HCM lập nghiệp, từng bước tìm kiếm cơ hội đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Sau đó, Tăng Duy Tân dần tạo được dấu ấn với loạt ca khúc như Tình Đầu, Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu và Cắt Đôi Nỗi Sầu... Anh hoạt động với nhiều vai trò, từ ca sĩ, nhạc sĩ đến nhà sản xuất âm nhạc (producer).

Trong đó, Bên Trên Tầng Lầu phát hành năm 2022 và Cắt Đôi Nỗi Sầu ra mắt năm 2023 trở thành những bản hit được đông đảo khán giả biết đến. Các sản phẩm này góp phần giúp Tăng Duy Tân được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Cống Hiến, Làn Sóng Xanh và Ngôi sao của năm.

Dù được chú ý với vai trò ca sĩ, anh từng thừa nhận bản thân tự ti vì nhiều lần bị khán giả nhận xét hát live chưa tốt. Có thời điểm, Tăng Duy Tân ngừng nhận show để tập trung học thanh nhạc, cải thiện khả năng trình diễn. Theo giáo viên hướng dẫn Thiện Nguyễn, giọng hát của nam ca sĩ đã có sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện.

Tháng 10/2024, anh phát hành album đầu tay Khu Vườn Tình gồm 10 ca khúc, thử sức với nhiều thể loại như pop, R&B, flamenco và non-disco. Nam ca sĩ cho biết đã dành bốn năm chuẩn bị cho dự án, đồng thời muốn làm mới màu sắc âm nhạc sau những nhận xét cho rằng các sáng tác trước đó có phần một màu.

Bản hit 10 tỷ lượt xem tại Trung Quốc

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân là sức lan tỏa của âm nhạc tại thị trường Trung Quốc. Trong số các sáng tác của anh, Ngây Thơ là trường hợp nổi bật.

Ca khúc được phát hành vào tháng 9/2020, do Phong Max sáng tác và Tăng Duy Tân kết hợp thể hiện. Đến năm 2022, bài hát lan truyền mạnh tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người nghe. Sức hút này mở đường cho phiên bản tiếng Trung mang tên Thán (叹), do Tăng Duy Tân kết hợp cùng nữ ca sĩ Huang Ling (Hoàng Linh).

Theo số liệu từng được truyền thông Việt Nam công bố, phiên bản Thán đã vượt mốc 10 tỷ lượt xem trên nền tảng video ngắn Douyin. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một ca khúc có xuất phát điểm từ thị trường âm nhạc Việt Nam.

Đến tháng 4/2024, Ngây Thơ tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình Đạp Gió 2024. Tại đây, diễn viên Liễu Nham trình diễn ca khúc bằng tiếng Trung. Phiên bản này cũng từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Shazam toàn cầu - hệ thống xếp hạng dựa trên lượt người dùng nhận diện và tìm kiếm bài hát thông qua giai điệu.

Không riêng Ngây Thơ, nhiều sáng tác khác của Tăng Duy Tân cũng được khán giả Trung Quốc đón nhận. Dạ Vũ từng thu hút lượng lớn video sử dụng làm nhạc nền trên Douyin, từ các đoạn nhảy đến nội dung giải trí. Theo những thông tin được truyền thông đề cập, ca khúc có thời điểm đạt gần 2 tỷ lượt xem trên nền tảng này chỉ sau khoảng một tháng ra mắt.

Trong khi đó, Cắt Đôi Nỗi Sầu được khán giả Trung Quốc chú ý, có các phiên bản chuyển ngữ tiếng Hoa và được nhiều nghệ sĩ bản địa thể hiện lại. Những cái tên như Lý Thần, Sa Dật, Trịnh Khải và diva Trương Lương Dĩnh từng cover ca khúc này. Ngây Thơ cũng được Liễu Nham trình diễn trên sân khấu chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Điểm chung trong nhiều sáng tác của Tăng Duy Tân là cách kết hợp giai điệu mang âm hưởng Á Đông với phần phối khí điện tử hiện đại. Cách phối trộn này cũng phù hợp với xu hướng sử dụng nhạc nền cho video ngắn trên các nền tảng số.

Thu nhập tăng nhờ bản quyền, biểu diễn và quảng cáo

Sức lan tỏa của các ca khúc trên nền tảng nhạc số và video ngắn mở ra nhiều nguồn thu cho Tăng Duy Tân, trong đó có tiền bản quyền, lượt nghe trực tuyến và khai thác tác phẩm.

Bên cạnh nguồn thu từ âm nhạc, thành công trong sự nghiệp giúp Tăng Duy Tân trở thành gương mặt đắt show, đồng thời được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm đại diện hoặc quảng bá thương hiệu. Nam ca sĩ từng chia sẻ đã dùng tiền tiết kiệm từ công việc để xây nhà cho bố mẹ ở quê, giúp gia đình có điều kiện sống tốt hơn.

Anh cũng tham gia sáng tác cho đồng nghiệp, với những sản phẩm được chú ý như Cô Đơn Trên Sofa của Hồ Ngọc Hà và Tái Sinh của Tùng Dương. Ca sĩ Tùng Dương nhiều lần bày tỏ sự tự hào về người em họ, nhận xét Tăng Duy Tân có khả năng sáng tạo âm nhạc bám sát xu hướng và thị hiếu khán giả.

Về đời sống cá nhân, Tăng Duy Tân vốn khá kín tiếng. Sau khoảng hai năm vướng tin đồn hẹn hò Bích Phương, nam ca sĩ dần cởi mở hơn khi chia sẻ những hình ảnh bên bạn gái. Cả hai cũng có sự hỗ trợ trong công việc, từng cùng tạo nên các sản phẩm như Ikigai và Nâng Chén Tiêu Sầu. Năm 2025, Tăng Duy Tân còn hỗ trợ Bích Phương và các đồng nghiệp tại chương trình Em Xinh Say Hi.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)