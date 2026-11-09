Không có gì cản được sức mạnh nhan sắc của mỹ nhân này: 2k6 đẹp chuẩn nữ thần, mang váy ngủ mà vẫn sang

Người đẹp này cứ xuất hiện là khiến MXH sục sôi.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới CHOOM của BABYMONSTER, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc soundcheck của nữ rapper Asa tại chặng Bangkok đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.





Các đoạn video ghi lại khoảnh khắc soundcheck của nữ rapper Asa (BABYMONSTER) tại chặng Bangkok đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội

Trong buổi tổng duyệt, Asa xuất hiện nổi bật với mái tóc bob ngắn cá tính. Nữ idol chọn trang phục là chiếc đầm hai dây chất liệu lụa bóng màu hồng phấn phối viền ren trắng, kết hợp với áo sơ mi kẻ caro dáng rộng khoác trễ vai và đôi boot cao cổ màu xám. Vừa di chuyển trên sân khấu, cô vừa mỉm cười, tương tác nhẹ nhàng và vẫy tay chào người hâm mộ bên dưới khán đài với phong thái tự nhiên. Các đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, trong đó có bài đăng đạt 10 nghìn lượt xem chỉ sau 5 giờ đăng tải.

Trong buổi tổng duyệt, Asa xuất hiện nổi bật với mái tóc bob ngắn cá tính

Nữ idol chọn trang phục là chiếc đầm hai dây chất liệu lụa bóng màu hồng phấn phối viền ren trắng, kết hợp với áo sơ mi kẻ caro dáng rộng khoác trễ vai và đôi boot cao cổ màu xám

Vừa di chuyển trên sân khấu, cô vừa mỉm cười, tương tác nhẹ nhàng và vẫy tay chào người hâm mộ bên dưới khán đài với phong thái tự nhiên

Các đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, trong đó có bài đăng đạt 10 nghìn lượt xem chỉ sau 5 giờ đăng tải

Asa sinh năm 2006 tại Nhật Bản, chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc BABYMONSTER vào năm 2024 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Thời gian gần đây, nữ idol liên tục trở thành chủ đề thảo luận trên các mạng xã hội nhờ visual thăng hạng ấn tượng. Trước đó, khoảnh khắc cô bộc lộ cảm xúc và bật khóc trên sân khấu Kyocera Dome Osaka trong concert của nhóm tại Nhật Bản cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù trong khoảnh khắc nghẹn ngào lệ rơi, thần thái và nhan sắc của nữ idol vẫn chạm đến đỉnh cao visual.

Asa sinh năm 2006 tại Nhật Bản, chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc BABYMONSTER vào năm 2024 dưới sự quản lý của YG Entertainment

Thời gian gần đây, nữ idol liên tục trở thành chủ đề thảo luận trên các mạng xã hội nhờ visual thăng hạng ấn tượng

Khoảnh khắc Asa bộc lộ cảm xúc và bật khóc trên sân khấu Kyocera Dome Osaka trong concert của nhóm tại Nhật Bản cũng từng thu hút nhiều sự chú ý

So với giai đoạn mới ra mắt, vốn gắn liền với hình ảnh trẻ trung và đáng yêu, Asa ở thời điểm hiện tại ghi dấu ấn nhờ sự chuyển biến rõ rệt về diện mạo lẫn thần thái trên sân khấu. Asa gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo, ánh mắt sắc, thần thái cá tính cùng biểu cảm có phần kiêu kỳ. Về mặt thời trang, nữ idol thường xuyên trải nghiệm các phong cách Y2K, hip-hop và streetwear. Các thiết kế ôm dáng hoặc crop top được áp dụng hiệu quả, giúp tôn lên đường nét cơ thể khỏe khoắn cùng vòng eo thon gọn.

Ở giai đoạn mới ra mắt, Asa vốn gắn liền với hình ảnh trẻ trung và đáng yêu

Asa ở thời điểm hiện tại ghi dấu ấn nhờ sự chuyển biến rõ rệt về diện mạo lẫn thần thái trên sân khấu

Asa gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo, ánh mắt sắc, thần thái cá tính cùng biểu cảm có phần kiêu kỳ

Nhan sắc của Asa thường được cộng đồng mạng so sánh với tạo hình của các nhân vật anime nhờ đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ lệ chuẩn xác, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc sảo. Mái tóc bob ngắn ôm sát gương mặt càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Sự kết hợp giữa các yếu tố ngoại hình và định hình phong cách giúp cô tạo dựng được hình ảnh cá nhân rõ nét trong dàn tân binh Gen 4.

Nhan sắc của Asa thường được cộng đồng mạng so sánh với tạo hình của các nhân vật anime

Sự kết hợp giữa các yếu tố ngoại hình và định hình phong cách giúp cô tạo dựng được hình ảnh cá nhân rõ nét trong dàn tân binh Gen 4

Là một trong hai thành viên mang quốc tịch Nhật Bản của BABYMONSTER bên cạnh Ruka, Asa đảm nhận vị trí main rapper của nhóm. Ngay từ thời điểm còn là thực tập sinh, cô đã chứng minh nền tảng kỹ thuật ổn định với khả năng phát âm rõ ràng, nhịp rap linh hoạt cùng kỹ năng vũ đạo điêu luyện. Sự kết hợp giữa gương mặt mang đậm nét đẹp Nhật Bản cùng vibe ngọt ngào đặc trưng của Kpop giúp Asa trở thành một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu nhóm.

Ngay từ thời điểm còn là thực tập sinh, cô đã chứng minh nền tảng kỹ thuật ổn định với khả năng phát âm rõ ràng, nhịp rap linh hoạt cùng kỹ năng vũ đạo điêu luyện

Asa là một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu nhóm

Bên cạnh năng lực trình diễn, Asa còn thể hiện tư duy âm nhạc đa dạng khi tham gia vào quá trình sản xuất. Cô trực tiếp đóng góp vào phần viết lời và soạn nhạc cho ca khúc ra mắt Batter Up. Sự phát triển cá nhân của Asa gắn liền với chuỗi hoạt động thành công của BABYMONSTER. Ngay từ sản phẩm đầu tay là mini album BABYMONS7ER, nhóm đã ghi nhận doanh số tiêu thụ vượt mốc 400.000 bản. Album này đồng thời thiết lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất trên hệ thống Hanteo đối với một album ra mắt của nhóm nhạc nữ với 392.293 bản.

BABYMONSTER được xem là một "tân binh khủng long" với nhiều thành tích đáng nể

Gần đây nhất, nhóm mới phát hành sản phẩm âm nhạc Deserve

Gần đây nhất, sản phẩm âm nhạc Deserve phát hành ngày 23/10/2026 đã chính thức chạm mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube chỉ sau khoảng 11 ngày. Đây là cột mốc 100 triệu lượt xem đạt được nhanh nhất trong số các sản phẩm âm nhạc được BABYMONSTER ra mắt trong năm 2026. Hiện tại, Asa cùng nhóm đang tiếp tục tập trung vào chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên CHOOM với quy mô 31 buổi biểu diễn trải dài qua 18 thành phố thuộc 5 châu lục.

Asa được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của thế hệ thần tượng âm nhạc mới trong tương lai

Với nền tảng tài năng toàn diện, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng, Asa được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của thế hệ thần tượng âm nhạc mới trong tương lai.

Ảnh: X