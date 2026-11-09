"Kiếp nạn" liên hoàn với BIGBANG và G-Dragon tại Thái Lan: 2 lần hủy show, đêm diễn duy nhất hỗn loạn vỡ trận

BIGBANG và người hâm mộ trải qua những ngày không mấy suôn sẻ tại Thái Lan.

BIGBANG và người hâm mộ đang trải qua những ngày không mấy suôn sẻ tại Thái Lan khi hai đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu < XX : COSMOS > liên tiếp gặp sự cố. Nếu đêm đầu tiên gây tranh cãi bởi công tác tổ chức lỏng lẻo và hành vi thiếu văn minh của một bộ phận khán giả, đêm thứ hai lại bị hủy đột ngột vì điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn. Chuỗi sự cố khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

BIGBANG huỷ đêm diễn thứ 2 tại Bangkok giữa chừng

Tối 8/11, BIGBANG tiếp tục có đêm diễn thứ hai trong khuông khổ chuyến lưu diễn toàn cầu < XX : COSMOS > tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Khi BIGBANG đang trình diễn ca khúc If You, mưa lớn kèm gió giật và sấm sét bất ngờ ập đến. Dù G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn cố gắng tiếp tục tiết mục dưới màn mưa, tình hình thời tiết ngày càng chuyển biến xấu.

Mưa lớn trong đêm diễn thứ 2 của BIGBANG ở Thái Lan

BIGBANG phải biểu diễn dưới trời mưa lớn

Một số thiết bị sân khấu đã bị ảnh hưởng

Một số thiết bị sân khấu bị ảnh hưởng, khán giả bên dưới cũng phải vội vàng tìm nơi trú ẩn. Trước nguy cơ mất an toàn, ê-kíp buộc phải đưa các thành viên vào bên trong và quyết định dừng chương trình khi concert mới diễn ra khoảng 30 phút, chưa bằng 1/3 thời lượng dự kiến.

Sau thông báo hủy show được phát trên màn hình LED, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã cùng trở lại sân khấu để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Cả ba cúi đầu trước hàng nghìn khán giả, bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể hoàn thành đêm diễn như kế hoạch.Trên Instagram, G-Dragon cũng để lại bình luận bằng biểu tượng mặt buồn dưới video do một fan đăng tải, ghi lại tình hình sân khấu dưới mưa của nam ca sĩ.

Sau thông báo hủy show được phát trên màn hình LED, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã cùng trở lại sân khấu để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Về phía đơn vị tổ chức, iMe Thailand thông báo hoàn tiền cho toàn bộ khán giả sở hữu vé đêm diễn ngày 8/11. Theo thông báo cập nhật, người mua được hoàn lại toàn bộ số tiền thực tế đã thanh toán, bao gồm cả phí xuất vé và phí thanh toán do ban tổ chức chịu trách nhiệm.

Trên trang mạng xã hội chính thức, BIGBANG cũng đăng tải thông điệp gửi đến người hâm mộ sau sự cố đáng tiếc. Nhóm mở đầu bằng lời xin lỗi vì không thể biểu diễn trọn vẹn chương trình như dự kiến, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã dành thời gian có mặt và đồng hành cùng các thành viên trong đêm diễn. Khép lại thông điệp, các thành viên không quên nhắn nhủ người hâm mộ chú ý chăm sóc bản thân và trở về nhà an toàn.

Bài viết trên trang mạng xã hội chính thức của nhóm:

"Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể biểu diễn trọn vẹn chương trình tối nay.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ở bên chúng tôi.

Sự an toàn của tất cả mọi người luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Mong mọi người hãy chú ý chăm sóc bản thân và trở về nhà an toàn."

BIGBANG gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ tại Thái Lan

Không chỉ gặp sự cố thời tiết dẫn đến hủy show, công tác tổ chức trong Day 2 cũng tiếp tục bị phản ánh còn nhiều bất cập khi chương trình đã bắt đầu nhưng vẫn có đông khán giả chưa hoàn tất thủ tục check-in, khiến khu vực bên ngoài sân vận động rơi vào tình trạng ùn ứ, hỗn loạn.

Đêm diễn đầu tiên tại Thái Lan vô cùng hỗn loạn

Trước những sự cố liên tiếp trong Day 2, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Rajamangala vào ngày 7/11 cũng được cộng đồng mạng nhắc lại với hàng loạt tranh cãi về công tác tổ chức. Thay vì chỉ bàn luận về setlist và màn trình diễn của 3 thành viên, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, những hành vi thiếu văn minh của một bộ phận khán giả tại concert đã trở thành tâm điểm chú ý.

Trên mạng xã hội, hàng loạt đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc hỗn loạn tại concert BIGBANG ở Bangkok đang được chia sẻ rộng rãi. Trong đó, gây chú ý nhất là cảnh khán giả tự ý di chuyển ghế, chen lấn để giành vị trí đẹp và thậm chí trèo qua hàng rào nhằm tiếp cận khu vực sân khấu.

Cảnh tượng hỗn loạn trong concert BIGBANG ngày đầu tiên tại Thái Lan

Khán giả đồng loạt tự ý di chuyển ghế ngồi để tìm khu vực có tầm nhìn đẹp

Theo những hình ảnh được ghi lại, khu vực ghế ngồi mặt sân được bố trí bằng các hàng ghế nhựa rời, không có dây cố định giữa các hàng. Một bộ phận khán giả đã lợi dụng điều này để tự ý bê ghế ra khỏi vị trí ban đầu, di chuyển đến gần sân khấu hơn. Tình trạng chen lấn, xô đẩy cũng xuất hiện khi nhiều người cùng tìm cách giành chỗ sát hàng rào.

Đáng nói hơn, một đoạn clip ghi lại cảnh một khán giả cố trèo qua hàng rào để chạy về phía sân khấu. Người này thậm chí còn có hành động giằng co với nhân viên bảo vệ khi bị ngăn cản. Hình ảnh nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích bởi hành vi quá khích không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của nghệ sĩ.

Đoạn clip khán giả vượt rào vô cùng viral tại đêm diễn đầu tiên

Thậm chí khán giả còn giằng co với cả bảo an tại khu vực

Không chỉ vấn đề an ninh, thái độ của một bộ phận khán giả tại đêm diễn cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều đoạn video do người tham dự ghi lại cho thấy một số người lần lượt rời khỏi sân vận động khi BIGBANG vẫn đang biểu diễn. Thậm chí, có trường hợp được cho là đã ra về trước cả khi nhóm xuất hiện. Ở những khu vực ghế ngồi, một bộ phận khán giả bị nhận xét thiếu nhiệt tình, không tập trung cổ vũ mà chủ yếu sử dụng điện thoại để ghi hình.

Một tình huống khác khiến fan chú ý xảy ra ở phần cuối chương trình. Khi Taeyang giới thiệu câu hát "4 seasons with no reason" gắn liền với ca khúc Still Life, phần nhạc được phát lên lại là Flower Road. Phát hiện sự nhầm lẫn, G-Dragon lập tức ra hiệu cho ban nhạc và nói: "No, no, this is not right" để yêu cầu điều chỉnh.

Sự cố âm thanh trong đêm diễn đầu tiên

Đoạn clip ghi lại phản ứng bất ngờ của nam thần tượng sau đó cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khâu chuẩn bị và phối hợp của ê-kíp tổ chức. Từ những hình ảnh này, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Bangkok nhận về không ít phản ứng trái chiều.

G-Dragon huỷ show tại Thái Lan vào năm 2025 trong khuôn khổ tour Übermensch

Thực tế, những trắc trở của BIGBANG tại Thái Lan không chỉ xuất hiện trong chuyến lưu diễn lần này. Trước đó, G-Dragon cũng từng phải hủy đêm concert solo dự kiến tổ chức ngày 2/8/2025 tại Bangkok trong khuôn khổ tour Übermensch.

Nam ca sĩ dự kiến biểu diễn tại sân vận động Rajamangala vào ngày 2/8/2025. Tuy nhiên, chiều 7/7/2025, Galaxy Corporation bất ngờ thông báo hoãn đêm diễn với lý do "tình huống bất khả kháng", đồng thời cho biết sẽ cố gắng sắp xếp lịch tổ chức mới. Đáng chú ý, thời điểm đó, cổng bán vé chặng Bangkok thậm chí còn chưa được mở.

Đêm diễn tại Thái Lan vào năm 2025 của G-Dragon cũng bị huỷ trước khi diễn ra

Chỉ 3 ngày sau, đến 10/7/2025, phía công ty chính thức xác nhận hủy hoàn toàn concert tại Thái Lan, không có lịch diễn bù. Theo thông tin được Galaxy Corporation làm rõ, nguyên nhân xuất phát từ tình hình nắng nóng khắc nghiệt tại Bangkok. Việc tổ chức một concert ngoài trời với hàng chục nghìn khán giả trong điều kiện thời tiết này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ sốc nhiệt.

Vì vậy, G-Dragon và ê-kíp quyết định dừng kế hoạch biểu diễn nhằm ưu tiên sự an toàn của người hâm mộ. Như vậy, chỉ trong hơn một năm, Bangkok đã liên tiếp trở thành địa điểm khiến người hâm mộ G-Dragon và BIGBANG phải trải qua những lần lỡ hẹn đáng tiếc.

Ảnh: X/ MXH tổng hợp