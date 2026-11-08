Thành viên đẹp nhất BLACKPINK ra 1 quy định khiến dân tình sốc, đã đến lúc rời bỏ nhóm rồi sao?

Nữ thần tượng đình đám tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận với động thái mới đây.

Thời gian gần đây, Jisoo (BLACKPINK) liên tục trở thành tâm điểm chú ý với những động thái trong quá trình quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Jisoo từ lâu đã nổi tiếng với visual nổi bật, thường xuyên trở thành tâm điểm trong các cuộc bình chọn nhan sắc. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ lợi thế ngoại hình và sức hút riêng, nữ thần tượng cũng có cộng đồng fan solo hoạt động mạnh.

Những quy định dành cho khán giả đăng ký tham gia buổi ghi hình chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc của Jisoo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm

Tuy nhiên, không phải tất cả đều nhận được phản ứng tích cực. Mới đây, nữ thần tượng tiếp tục vướng tranh cãi trên mạng xã hội khi quy định dành cho khán giả đăng ký tham gia buổi ghi hình chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc.

Cụ thể, theo thông báo về điều kiện đăng ký tham dự buổi ghi hình chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc, khán giả phải cung cấp bằng chứng đã mua single album Click của Jisoo. Với những người sở hữu album vật lý, ban tổ chức sẽ kiểm tra trực tiếp sản phẩm; trường hợp không có album bản cứng, người tham dự phải xuất trình lịch sử mua hàng.

Bên cạnh đó, fan cần chuẩn bị bản in lịch sử tải nhạc và nghe trực tuyến hai sản phẩm Click và Addicted trên nền tảng Melon, với yêu cầu đạt tối thiểu 500 lượt nghe cho Click và 300 lượt nghe cho Addicted. Lịch sử mua nhạc chỉ được công nhận nếu thực hiện trên Melon và sẽ được kiểm tra đến bước xác minh danh tính.

Các quy định dành cho khán giả tham gia ghi hình cùng Jisoo tại musicshow ở Hàn Quốc

Ngoài các yêu cầu về mua và nghe nhạc, người đăng ký phải có lịch sử duy trì tư cách thành viên JISOO APP từ 30 ngày trở lên tính đến thời điểm kiểm tra danh sách tham dự. Đáng chú ý nhất, phía Jisoo yêu cầu mỗi khán giả phải sở hữu lightstick chính thức của Jisoo, đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bình thường để kiểm tra đèn LED ngay tại địa điểm ghi hình.

Các loại lightstick khác, bao gồm cả lightstick BLACKPINK, đều không được phép sử dụng. Thậm chí, nếu bị phát hiện cho người khác mượn lightstick trong quá trình kiểm tra số thứ tự và vòng đeo tay tham dự, cả người cho mượn lẫn người nhận đều sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia. Khi vào cửa, ban tổ chức tiếp tục đối chiếu lightstick chính thức với số thứ tự trên vòng tay của từng khán giả.

Quy định về lighstick của Jisoo nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, quy định của Jisoo nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng BLINK. Đáng chú ý, việc không cho phép mang lightstick BLACKPINK đến sân khấu solo khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó hiểu. Đây vốn là vật phẩm biểu tượng gắn liền với nhóm và cộng đồng fan trong suốt nhiều năm.

Một số ý kiến cho rằng dù hoạt động cá nhân, Jisoo vẫn là thành viên BLACKPINK và hoàn toàn có thể nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ thông qua lightstick chung của nhóm. Vì vậy, việc loại bỏ vật phẩm này khỏi danh sách được phép sử dụng bị nhận xét là không thực sự cần thiết.

Một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng đây là hoạt động quảng bá cá nhân nên Jisoo có quyền xây dựng hình ảnh và không gian cổ vũ riêng.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng đây là hoạt động quảng bá cá nhân nên Jisoo có quyền xây dựng hình ảnh và không gian cổ vũ riêng. Việc yêu cầu sử dụng lightstick chính thức của nữ thần tượng cũng được xem là cách tạo dấu ấn cho hoạt động solo, đồng thời thể hiện sự ủng hộ dành riêng cho cô.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn đặt quy định này bên cạnh cách tổ chức các hoạt động solo của những thành viên BLACKPINK khác, từ đó nảy sinh những ý kiến so sánh về cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Dù vậy, chi tiết khiến cộng đồng fan bàn luận nhiều nhất vẫn là việc lightstick BLACKPINK không được phép xuất hiện tại sân khấu của chính một thành viên trong nhóm.

Sau khi gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào cuối năm 2023, cả bốn thành viên BLACKPINK đều lựa chọn công ty quản lý riêng cho sự nghiệp cá nhân

Sau khi gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào cuối năm 2023, cả bốn thành viên BLACKPINK đều lựa chọn công ty quản lý riêng cho sự nghiệp cá nhân. Trong khi hoạt động solo ngày càng được đẩy mạnh, lịch trình chung của nhóm không còn duy trì với tần suất dày đặc như trước. Dù BLACKPINK đã hoàn thành tour diễn thế giới Deadline và phát hành mini album cùng tên vào tháng 2/2026, người hâm mộ vẫn mong đợi nhiều hơn những hoạt động có sự góp mặt của cả bốn thành viên.

Đáng chú ý, tranh cãi bùng lên nhân dịp kỷ niệm 10 năm debut của BLACKPINK vào tháng 8/2026. Thay vì những hoạt động quy mô lớn dành cho cột mốc đặc biệt, các kế hoạch ban đầu được YG Entertainment công bố chủ yếu xoay quanh vật phẩm lưu niệm, huy hiệu kỹ thuật số và hoạt động viết thư cho người hâm mộ.

Kỷ niệm 10 năm debut của BLACKPINK vào tháng 8/2026 gây tranh cãi dữ dội và thậm chí còn tạo nên làn sóng thoát fan rất lớn

Buổi gặp gỡ fan tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chỉ có 40 người tham dự, trong khi thông báo được đưa ra trước hai ngày. Sự kiện chính kéo dài khoảng 30 phút, còn buổi livestream chung của bốn thành viên chỉ diễn ra khoảng 10 phút.

Những hoạt động này khiến một bộ phận BLINK thất vọng, cho rằng sự chuẩn bị của công ty chưa tương xứng với cột mốc 10 năm của nhóm. Thậm chí, một số người hâm mộ lâu năm tuyên bố rời fandom sau thời gian dài chờ đợi những hoạt động chung. Trước làn sóng phản ứng, Jisoo, Rosé và Lisa đều lần lượt lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa thể mang đến cho người hâm mộ một dịp kỷ niệm trọn vẹn.

Những tranh luận này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về vị trí của BLACKPINK trong chặng đường tiếp theo của mỗi thành viên

Sau sự việc, fandom BLACKPINK tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng xoay quanh hoạt động của từng thành viên. Từ những tranh luận về mức độ đầu tư cho nhóm, sự ưu tiên dành cho sự nghiệp cá nhân đến các quy định trong hoạt động solo, những vấn đề liên quan đến cộng đồng fan của bốn nữ thần tượng liên tục trở thành tâm điểm bàn luận.

Trong bối cảnh đó, tranh cãi về lightstick tại sân khấu của Jisoo một lần nữa cho thấy những khác biệt trong kỳ vọng của người hâm mộ đối với BLACKPINK và từng thành viên. Những tranh luận này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về vị trí của BLACKPINK trong chặng đường tiếp theo của mỗi thành viên.

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