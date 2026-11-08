Chủ tịch công ty SN 1986 quê TP.HCM đi hát vì đam mê: Nhan sắc cực phẩm, cưới mỹ nhân hạng A nức tiếng showbiz

Nam ca sĩ này không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc mà còn có một vai trò vô cùng đặc biệt trong showbiz.

Nhắc đến những nam ca sĩ từng được khán giả trẻ yêu thích trong giai đoạn Vpop phát triển mạnh những năm 2000, Ông Cao Thắng là cái tên không quá xa lạ. Từng hoạt động trong nhóm nhạc Weboys, nam ca sĩ có khoảng thời gian theo đuổi con đường nghệ thuật, phát hành sản phẩm solo và xuất hiện tại nhiều sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang có những bước phát triển riêng, anh dần chuyển hướng sang lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giải trí và lui về hậu trường để đồng hành cùng Đông Nhi.

Nhắc đến những nam ca sĩ từng được khán giả trẻ yêu thích trong giai đoạn Vpop phát triển mạnh những năm 2000, Ông Cao Thắng là cái tên không quá xa lạ

Ông Cao Thắng sinh ngày 13/1/1986 tại TP.HCM. Anh xuất thân trong gia đình có nền tảng kinh doanh, đồng thời có thành tích học tập tốt với 12 năm liền là học sinh giỏi. Sau khi theo học Đại học Kinh tế TP.HCM, nam ca sĩ bắt đầu bén duyên với nghệ thuật và lựa chọn âm nhạc làm con đường phát triển sự nghiệp.

Những năm đầu hoạt động, Ông Cao Thắng được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc Weboys. Đây là nhóm nhạc nam từng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ trên thị trường Vpop. Với ngoại hình sáng cùng phong cách biểu diễn năng động, anh có cơ hội xuất hiện tại nhiều sân khấu ca nhạc, từng bước xây dựng hình ảnh riêng trong lòng công chúng.

Ông Cao Thắng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai

Tuy nhiên, đến cuối năm 2010, Weboys tan rã, các thành viên bắt đầu hoạt động độc lập. Không dừng lại ở vai trò thành viên nhóm nhạc, Ông Cao Thắng tiếp tục theo đuổi con đường ca hát solo. Anh hợp tác với nhạc sĩ Mr. Siro, thành lập V'O Entertainment và đầu tư thực hiện các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Một số ca khúc gắn với giai đoạn này có thể kể đến như Ước Ao Một Mình Tôi, Tình Yêu Và Bạn.

Dù không tạo được cú bứt phá lớn trên thị trường âm nhạc, Ông Cao Thắng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và dành nhiều tâm huyết cho các dự án cá nhân. Khoảng thời gian này cũng giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thu âm và tổ chức hoạt động giải trí. Đây là nền tảng quan trọng cho bước chuyển hướng đáng chú ý trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ông Cao Thắng là chủ tịch công ty 6th Sense Entertainment quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Vpop

Năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập Công ty Cổ phần Giải trí Giác Quan Thứ Sáu, thường được biết đến với tên gọi 6th Sense Entertainment (6SE). Thay vì tiếp tục tập trung vào con đường ca hát cá nhân, anh lựa chọn phát triển ở vai trò nhà sản xuất, quản lý và định hướng nghệ sĩ. Công ty từng đồng hành với nhiều gương mặt như Đông Nhi, Song Luân, Han Sara, Uni5 và Lip B.

Trong quá trình phát triển, 6th Sense Entertainment từng là nơi quy tụ và đồng hành với nhiều nghệ sĩ trẻ như Đông Nhi, Song Luân, Han Sara, Uni5 và Lip B. Đây đều là những cái tên có dấu ấn nhất định trên thị trường giải trí Việt. Trong số những nghệ sĩ gắn bó với 6SE, Đông Nhi có vị trí đặc biệt hơn cả. Cô vừa là nghệ sĩ chủ lực, vừa là người đồng hành cùng Ông Cao Thắng trong quá trình xây dựng công ty. Cả hai bắt đầu vướng tin đồn tình cảm từ năm 2009, khi Ông Cao Thắng xuất hiện trong MV Ác Mộng Những Giấc Mơ của nữ ca sĩ.

Trong số những nghệ sĩ gắn bó với 6SE, Đông Nhi có vị trí đặc biệt hơn cả.

Đến năm 2011, cặp đôi chính thức công khai chuyện hẹn hò. Từ những lần kết hợp trong âm nhạc đến các dự án riêng, mối quan hệ của cả hai dần trở thành một phần gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi.

Đến năm 2015, Ông Cao Thắng quyết định dừng hoạt động ca hát để tập trung cho công việc kinh doanh giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò quản lý, hỗ trợ các dự án của bạn gái. Đây cũng là giai đoạn Đông Nhi liên tục có những bước tiến trong sự nghiệp, từ các sản phẩm âm nhạc được đầu tư đến liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát.

Ông Cao Thắng là người đứng sau nhiều thành công của Đông Nhi

Tháng 7/2019, sau một thập kỷ bên nhau, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York, Mỹ. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 11 cùng năm tại Phú Quốc, khép lại hành trình yêu kéo dài 10 năm bằng một trong những hôn lễ được chú ý nhất showbiz Việt.

Bên cạnh công việc tại 6SE, Ông Cao Thắng còn có cổ phần trong doanh nghiệp kinh doanh nhựa của gia đình. Theo thông tin được công bố vào năm 2015, anh nắm giữ 13,26% vốn tại công ty, trở thành một trong những cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi là cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt

Sau đám cưới, Ông Cao Thắng và Đông Nhi lần lượt đón hai con gái vào năm 2020 và 2024. Trong khi Đông Nhi tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật, Ông Cao Thắng chủ yếu đảm nhận công việc phía sau, từ quản lý, sản xuất đến đồng hành cùng các dự án của vợ. Từ một thành viên Weboys từng theo đuổi con đường ca hát, anh dần chuyển sang vai trò doanh nhân, nhà sản xuất và người đứng sau sự nghiệp của một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop.

Ảnh: FBNV