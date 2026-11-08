Nam ca sĩ Việt mời tình cũ đến hát hò tình tứ, cả dàn bạn thân ngồi xem "trò vui"

Nam ca sĩ thoải mái song ca cùng người cũ, khiến dàn anh trai bên dưới liên tục "đứng ngồi không yên".

Chiều tối ngày 7/11, Wean Lê tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên mang tên Inner WEAN - Friend Meeting. Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo cộng đồng fan hâm mộ, những người luôn gắn bó và đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, đến để cùng chung vui. Đáng chú ý, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ bước ra từ vũ trụ Say Hi, tạo nên không khí sôi nổi và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Chiều tối ngày 7/11, Wean Lê tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên mang tên Inner WEAN - Friend Meeting

Đáng chú ý, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ bước ra từ vũ trụ Say Hi, tạo nên không khí sôi nổi và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ

Xuất hiện tại sự kiện, Wean Lê lập tức thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo ấn tượng và phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân. Nam ca sĩ diện trang phục phóng khoáng, cá tính, tôn lên đường nét gương mặt góc cạnh cùng thần thái cuốn hút đặc trưng. Nhan sắc của Wean Lê tại buổi gặp mặt được nhận xét là ngày càng thăng hạng, mang vẻ đẹp lãng tử, phong trần nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động của một nghệ sĩ gen Z luôn biết cách làm chủ phong cách.

Xuất hiện tại sự kiện, Wean Lê lập tức thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo ấn tượng và phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân

Nhan sắc của Wean Lê tại buổi gặp mặt được nhận xét là ngày càng thăng hạng, mang vẻ đẹp lãng tử, phong trần nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động của một nghệ sĩ gen Z luôn biết cách làm chủ phong cách

Một trong những điểm nhấn bùng nổ nhất của đêm diễn chính là màn xuất hiện bất ngờ của Naomi, người cũ từng gắn bó với Wean Lê cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống cá nhân. Ngay khi giai điệu quen thuộc vang lên, Naomi bước ra sân khấu trong chiếc đầm ôm xòe sắc hồng ton-sur-ton với outfit của Wean Lê, tạo nên màn đồng điệu dress code cực kỳ ăn ý. Đứng chung trên một sân khấu, Wean Lê và Naomi không ngần ngại thể hiện sự ăn ý qua những màn song ca ngọt ngào, tái hiện lại loạt ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi của cả hai. Giọng hát trầm ấm, đặc trưng của Wean Lê hòa quyện mượt mà cùng chất giọng đầy cảm xúc của Naomi tạo nên một không gian hoài niệm nhưng cũng vô cùng mới mẻ.

Một trong những điểm nhấn bùng nổ nhất của đêm diễn chính là màn xuất hiện bất ngờ của Naomi, người cũ từng gắn bó với Wean Lê cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống cá nhân

Naomi bước ra sân khấu trong chiếc đầm ôm xòe sắc hồng ton-sur-ton với outfit của Wean Lê, tạo nên màn đồng điệu dress code cực kỳ ăn ý

Không chỉ dừng lại ở màn tái ngộ cùng người cũ, Inner WEAN - Friend Meeting còn biến thành một cuộc hội ngộ quy mô của vũ trụ Say Hi khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay. Những gương mặt quen thuộc như Vương Bình, Cody Nam Võ, HURRYKNG, NEGAV, KIM LONG, DILLAN và Jaysonlei đã xuất hiện để cổ vũ cho người anh em thân thiết. Sự hiện diện của dàn nghệ sĩ trẻ này biến buổi gặp fan thành một buổi hội ngộ đặc biệt của những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý bước ra từ vũ trụ Say Hi.

Dàn nghệ sĩ cùng Wean Lê còn mang đến những màn giao lưu, tương tác gần gũi, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ dành cho người hâm mộ

Dàn nghệ sĩ cùng Wean Lê còn mang đến những màn giao lưu, tương tác gần gũi, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ dành cho người hâm mộ. Điểm bùng nổ tính giải trí của buổi fan meeting chính là thử thách ăn đồ cay nóng đầy "oái oăm" do ban tổ chức chuẩn bị dành riêng cho dàn anh trai. Dù nhiều thành viên như Jaysonlei hay KIM LONG đang gặp vấn đề về sức khỏe và đau bao tử, họ vẫn hết mình chấp nhận thử thách để mang lại niềm vui cho khán giả. Màn thể hiện biểu cảm nhăn nhó, vừa ăn vừa xuýt xoa mồ hôi đầm đìa của các nam nghệ sĩ ngay trên sân khấu đã biến phần giao lưu thành một "trò vui" đúng nghĩa, mang lại những điểm nhấn thú vị cho sự kiện.

Khép lại Inner WEAN - Friend Meeting, sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi tri ân hay gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ mà còn khẳng định dấu ấn cá nhân đậm nét của Wean Lê trong lòng công chúng, mở ra những chặng đường sáng tạo hứa hẹn bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

Ảnh: FBNV