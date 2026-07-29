WEAN Lê bày "mẹo" ghi chú khi đặt đồ ăn khiến chủ quán khó lòng bỏ qua: "Em đang có bầu"

Một dòng ghi chú tưởng như vô lý của WEAN Lê lại được nhiều người công nhận là "có tác dụng". Chia sẻ của nam rapper nhanh chóng kéo theo hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười về những "mẹo" để chủ quán chú ý hơn khi chuẩn bị món ăn.

Sau khi chương trình Tinh Hà Say Hi lên sóng, cái tên WEAN Lê càng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Vốn đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo từ trước, nam rapper tiếp tục "ghi điểm" nhờ chất giọng rất riêng, phong cách thời trang cá tính, gu thẩm mỹ nổi bật cùng tính cách hài hước, duyên dáng trong những chia sẻ đời thường. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, mỗi bài đăng của WEAN Lê trên mạng xã hội cũng thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú vì độ lầy lội và sáng tạo.

Mới đây, nam rapper lại khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ một "bí kíp" đặt đồ ăn được nhiều người ví von là "chiêu tâm lý" với chủ quán. Theo đó, khi đặt một phần bánh mì ốp la 2 trứng trên ứng dụng giao đồ ăn, WEAN Lê đã để lại ghi chú: "Chị ơi, ốp la ráo dầu giúp em, em đang có bầu."

WEAN Lê khoe để lại ghi chú khi đặt đồ ăn: "Chị ơi, ốp la ráo dầu giúp em, em đang có bầu."

Điều khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả là ở phần lịch sử ghi chú trước đó, anh chàng còn từng để lại dòng: "Em đang có con." Dù chỉ là cách nói vui, màn "đóng vai mẹ bầu" của WEAN Lê vẫn khiến nhiều người không khỏi thích thú. Bên cạnh đó, nam rapper cũng ghi chú những yêu cầu rất quen thuộc như "không hành phi", "ít bột", "trứng không dầu"..., đúng với thói quen của nhiều người khi đặt đồ ăn online.

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận hưởng ứng. Không ít cư dân mạng thừa nhận họ cũng thường xuyên áp dụng "chiêu" tương tự để chủ quán chú ý hơn đến yêu cầu của mình, nhất là với những món cần giảm dầu mỡ, ít đường hay bớt gia vị.

Ở phần lịch sử ghi chú trước đó, anh chàng còn từng để lại dòng: "Em đang có con."

Nhiều bình luận hài hước để lại như:

- Tôi đặt hàng Shopee cũng vậy, lúc nào cũng ghi: Kiểm tra trước khi gửi giúp em nha, em mua làm quà tặng . Từ đó đơn nào cũng được kiểm tra kỹ

- Chủ quán kiểu: Đẻ kịp năm à, sao hôm nay khách nào cũng có bầu?

- Tui cũng vậy á. Order gì cũng ghi có bầu, đến lúc có bầu thiệt thì lại chẳng dám order nữa.

- Sau khi tiếp nhận chiêu của WEAN Lê thì chủ quán hôm đó: 100 đơn thì hết 100 khách có bầu.

- Rồi cả MXH toàn 'có bầu' trên Grab, Shopee luôn. Mấy anh tài xế chắc nghĩ hôm nay chạy KPI dân số.

- Ê y chang. Dặn ít đường thì quán quên, ghi em bị tiểu đường cái làm đúng liền.

- Thêm 1 kiến thức. Chứ trước giờ ghi chú bình thường chẳng ai để ý.

- Mình cũng ghi đừng nêm mặn quá vì mình bị cao huyết áp.

- Biết sao tui mê WEAN chưa, ngoài đẹp trai còn lắm chiêu nữa.

- Tôi ăn không được hành, có món bắt buộc phải bỏ hành nên toàn ghi em bị dị ứng .

- Tui hay nhắn người bán là bị mỡ máu nên làm ít dầu, ít đường giúp em.

Thực tế, "mẹo" mà WEAN Lê chia sẻ không phải ngẫu nhiên lại được nhiều người hưởng ứng. Trong quá trình chế biến đồ ăn, các chủ quán thường ưu tiên lưu ý hơn khi khách cho biết mình là phụ nữ mang thai, bởi đây là nhóm cần hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, quá mặn hoặc quá ngọt để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Chính tâm lý muốn hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp đặc biệt đã khiến những ghi chú này dễ được chú ý hơn so với các yêu cầu thông thường.

Ảnh minh họa

Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng đây chỉ nên xem là một tình huống vui vẻ trên mạng xã hội. Việc ghi chú không đúng với thực tế có thể khiến chủ quán hoặc tài xế hiểu nhầm, trong khi những trường hợp mang thai hoặc có vấn đề sức khỏe thật sự lại cần được ưu tiên đúng mức. Thay vì "đóng vai" để được chú ý, cách phù hợp nhất vẫn là ghi chú lịch sự, rõ ràng và tôn trọng người bán để cả hai bên đều có trải nghiệm thoải mái khi giao dịch.