Phương Mỹ Chi tổ chức đám cưới ở Hà Nội: Ôm chú rể tình cảm đến mức này

Phương Mỹ Chi và chú rể không ngại công khai tình cảm trước hàng nghìn người.

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội trong đêm diễn Day 2, nối dài hành trình đưa album cùng tên đến gần hơn với khán giả cả nước. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu, sân khấu lần này còn có sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Định, người từng cùng nữ ca sĩ tạo nên câu chuyện tình yêu Chi và Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Màn tái xuất của nam diễn viên khiến khán giả đặc biệt chú ý, nhất là khi cả hai tiếp tục có những khoảnh khắc tương tác thân mật ngay trên sân khấu.

Bảo Định bất ngờ xuất hiện trong tiết mục Dắt Anh Chơi Hội và Liễu Yếu Đào Tơ

Trong hai tiết mục Dắt Anh Chơi Hội và Liễu Yếu Đào Tơ, Bảo Định bất ngờ xuất hiện dù trước đó không có tên trong danh sách khách mời được công bố. Sự góp mặt không báo trước của nam diễn viên nhanh chóng khiến khán giả phấn khích. Trong tiết mục, Liễu Yếu Đào Tơ, không khí càng thêm thú vị khi cả hai tiếp tục có những cử chỉ gần gũi, ánh mắt tình tứ và tương tác khiến người xem không khỏi thích thú.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định vô cùng tình tứ trong tiết mục

Sự xuất hiện của Bảo Định không chỉ tạo bất ngờ cho đêm diễn mà còn mang đến cảm giác như câu chuyện của Chi và Định từ MV được tiếp tục trên sân khấu. Những tiếng reo hò từ phía khán giả cũng cho thấy sức hút của cặp đôi sau màn kết hợp này.

Đặc biệt, sau khi kết thúc Liễu Yếu Đào Tơ, Bảo Định còn khiến khán giả phấn khích khi chiều theo yêu cầu của người hâm mộ, tiến đến ôm Phương Mỹ Chi ngay trên sân khấu. Trước hành động bất ngờ của bạn diễn, nữ ca sĩ không giấu được vẻ ngượng ngùng, liên tục thể hiện sự bối rối khiến khán giả bên dưới càng thêm thích thú. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong màn tái hợp của cả hai, gợi lại hình ảnh cặp đôi Chi và Định từng khiến người xem tích cực "đẩy thuyền" sau MV Thiên Đường Với Người Thương.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định giao lưu cùng khán giả Hà Nội

Bảo Định làm Phương Mỹ Chi "ngại mún xĩu" khi ôm nhau ngay trên sân khấu

Tiếp nối màn tái hợp đầy tình cảm, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục đưa câu chuyện đám cưới của Chi và Định đến với khán giả Hà Nội qua tiết mục Thiên Đường Với Người Thương. Nếu ở đêm diễn tại TP.HCM hồi tháng 10, cả hai từng khiến khán giả thích thú khi tái hiện một đám cưới Khmer ngay trên sân khấu, thì lần trở lại này, cặp đôi tiếp tục mang đến loạt tình tiết hài hước, biến màn trình diễn thành một lễ cưới đúng nghĩa.

Tiết mục Thiên Đường Với Người Thương

Sân khấu được dàn dựng với màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, tái hiện không khí ngày vui qua hình ảnh cô dâu, chú rể cùng những nghi thức và chi tiết đặc trưng của đám cưới miền Tây. Trong suốt tiết mục, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục có những màn tương tác tình cảm, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Trong suốt tiết mục, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục có những màn tương tác tình cảm, khiến khán giả không khỏi thích thú

Đặc biệt, ở cuối phần trình diễn, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích lô, đi vòng quanh khán đài để chào quan viên hai họ. Hình ảnh cô dâu, chú rể xuất hiện giữa tiếng reo hò của người hâm mộ như khép lại một đám cưới đầy náo nhiệt, đồng thời nối dài câu chuyện Chi và Định từ MV lên sân khấu Hà Nội.

Ở cuối phần trình diễn, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích lô, đi vòng quanh khán đài để chào quan viên hai họ

Không khí ngày vui càng thêm rộn ràng khi khán giả được phát thiệp cưới, cùng theo dõi những đoạn clip ghi lại cảnh đếm phong bì và loạt sính lễ, quà cưới được chuẩn bị cho đôi uyên ương. Màn tái hiện không chỉ nối dài câu chuyện tình yêu trong MV Thiên Đường Với Người Thương, mà còn cho thấy Phương Mỹ Chi tiếp tục đầu tư những tình tiết riêng để mỗi điểm dừng của Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca đều có dấu ấn đáng nhớ.

Đáng chú ý, trước khi bước vào tiết mục Thiên Đường Với Người Thương và sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Định, Phương Mỹ Chi và RHYDER còn có màn giao lưu hài hước trên sân khấu. RHYDER bất ngờ nhắc đến câu chuyện hậu truyện của Chi và Định, đặc biệt là đám cưới giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng được khán giả thích thú sau khi MV ra mắt.

Phương Mỹ Chi và RHYDER giao lưu

Trước sự gợi chuyện của người bạn đồng hành, Phương Mỹ Chi hài hước thừa nhận đã tạm gác phần hậu truyện này sang một bên để có được happy ending cùng RHYDER. Màn tung hứng khiến khán giả bật cười, đồng thời gợi lại câu chuyện tình của Chi và Định vốn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Khép lại đêm diễn, câu chuyện tình yêu của Chi và Định một lần nữa trở thành điểm nhấn khiến khán giả thích thú. Từ màn tái hợp bất ngờ của Bảo Định đến đám cưới được dàn dựng công phu trên sân khấu Hà Nội, Phương Mỹ Chi đã mang đến một phần tiếp nối đầy màu sắc cho sản phẩm âm nhạc của mình. Những chi tiết hài hước, gần gũi cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca. Những màn tung hứng duyên dáng cùng loạt tình tiết bất ngờ cũng giúp câu chuyện Chi và Định tiếp tục giữ được sức hút, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn tại Hà Nội.



