Mới đây, cư dân mạng lan truyền bức ảnh ca sĩ WEAN Lê có hành động thân thiết bên Kaity Nguyễn. Theo đó, vào dịp Halloween vừa qua, WEAN Lê và Kaity Nguyễn cùng tham dự tiệc hoá trang, tuy nhiên cả hai đi lẻ bóng, xuất hiện vào những khung giờ khác nhau. Thế nhưng, một điều đặc biệt là sau khi sự kiện kết thúc, WEAN Lê và Kaity Nguyễn sánh đôi bước ra về. Không chỉ thế, trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ có mặt bên ngoài khu vực tiệc Halloween, WEAN Lê còn công khai dắt tay Kaity Nguyễn lên cùng một xe.

WEAN Lê dắt tay Kaity Nguyễn ra về sau khi dự tiệc Halloween

Ban đầu, WEAN Lê đến sự kiện 1 mình

Kaity Nguyễn hoá trang thành Tinker Bell, là một trong những điểm nhấn ấn tượng của tiệc hoá trang

Trong tiệc, Kaity Nguyễn cũng không có quá nhiều tương tác với WEAN Lê (Nguồn: Đi soi sao đi)

WEAN Lê và Kaity Nguyễn cùng là những thành viên của chương trình Đấu Trường Gia Tốc. Trên sóng chương trình, cả hai có nhiều hành động thân mật, cách nói chuyện với nhau cũng rất ngọt ngào, tình cảm. Ngoài ra, WEAN Lê và Kaity Nguyễn cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện để ủng hộ đối phương.

Nhiều tháng qua, cư dân mạng đã bắt đầu nghi vấn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Chính vì thế, khoảnh khắc bị bắt gặp tại Halloween của WEAN Lê và Kaity Nguyễn càng khiến hội "ông mai bà mối" online có thêm cơ sở "đẩy thuyền" chờ ngày về đích.

Cả hai từng bị bắt gặp khoảnh khắc thân thiết

WEAN Lê dành ánh mắt ngọt ngào cho "ngọc nữ" Vbiz

Cả hai thường xuyên có những khoảnh khắc đặc biệt, thân hơn mức bình thường trong show

WEAN Lê tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 là một trong những gương mặt nổi bật nhất lứa nghệ sĩ Gen Z. Được biết đến lần đầu với vai diễn non trẻ trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Anh chàng Gen Z gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách độc đáo và cực cá tính gây sốt giới trẻ.

Hoạt động mạnh mẽ trong giới Underground với vai trò rapper, WEAN LE khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Với các fan nhạc indie, anh chàng này không còn xa lạ, nhất là trong những năm 2019 - 2022, WEAN được biết đến rộng rãi khi kết hợp với tình cũ Naomi cho ra loạt hit như She Said, Retrograde, A Line Without Hook,... Về đời tư, WEAN Lê từng công khai hẹn hò Naomi, có thời gian bị bắt gặp tình tứ bên Miu Lê.

WEAN Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò Miu Lê

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gen Z tài năng của showbiz Việt. Sự thể hiện xuất sắc, tròn vai trong phim điện ảnh Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa tên tuổi Kaity Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Sau phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào các phim điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ... Hiện tại, cô là nữ chính của phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân.

Trong một cuộc trò chuyện cách đây không lâu, Kaity Nguyễn thổ lộ: "Tình yêu là phải có trong cuộc sống của một diễn viên. Khi mình yêu, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều đó rất cần cho công việc diễn viên để mình đào sâu vào chính nội tâm của mình. Mình là nghệ sĩ và 26 tuổi, nói mình không có tình yêu là nói xạo. Mình phải có tình yêu chứ, tình yêu là gia vị rất cần thiết trong cuộc sống. Không yêu là mình đang mất đi một món ngon rồi. Việc kết hôn là duyên, tới là tới còn chưa tới thì mình cũng đừng gấp. Thế hệ phụ nữ bây giờ rất độc lập. Từ từ cũng cưới thôi, không có gì gấp. Mọi người thấy tôi mạnh mẽ trong công việc thôi chứ khi yêu, tôi rất dễ thương, nhẹ nhàng, ngây thơ".