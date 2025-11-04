Tối 3/11, tờ Koreaboo đưa tin, Rosé (BLACKPINK) hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì dính nghi vấn phân biệt chủng tộc. Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ đoạn clip được quay trong 1 đêm diễn trước đây của BLACKPINK. Trong đoạn video gây xôn xao, Rosé được cho là tỏ thái độ lồi lõm ra mặt, nhất quyết không muốn cho 1 vũ công nam da màu nắm tay mình. Phải tới khi anh dancer buông tay, tâm trạng nữ thần tượng sinh năm 1997 mới trông có vẻ thoải mái hơn.

Trong bài đăng trên nền tảng X, chủ nhân của đoạn clip còn dùng 1 số từ ngữ khá nặng nề nhằm công kích Rosé, đồng thời thể hiện sự bất bình với hành động của nữ ca sĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, clip nói trên đã thu hút về tới gần 1,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác.

Đoạn clip cùng hình ảnh nghi Rosé tỏ thái độ khi 1 vũ công da màu chạm vào tay cô đã trở nên viral, được bàn tán sôi nổi trong tối 3/11 mới đây

Rosé bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng sau khi dính cáo buộc phân biệt chủng tộc với 1 vũ công da màu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã tranh cãi nảy lửa và chia làm 2 phe xung quanh nghi vấn Rosé xấu tính, tỏ thái độ khinh thường vũ công da màu. Trong đó, 1 bộ phận khán giả kịch liệt lên án hành động của giọng ca chính "Hắc Hường", đồng thời "đào xới" luôn cả việc nữ ca sĩ từng thể hiện đoạn rap có chứa n-word (từ ngữ mang nghĩa phân biệt chủng tộc) hồi còn làm thực tập sinh: "Rosé thực sự không ghét đàn ông đâu, cô ấy ghét người da màu thôi", "Giống phân biệt chủng tộc hơn ấy. Sao tự nhiên cô ấy lại tỏ ra khó chịu khi có người da màu chạm vào tay mình như vậy nhỉ? Ngoài ra, nữ ca sĩ từng nói từ n-word hơn 3 lần rồi đấy nhưng đã lên tiếng xin lỗi đâu"...

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều netizen đã lên tiếng bênh vực Rosé khi cho rằng, nữ ca sĩ chỉ đang muốn điều chỉnh lại cách nắm tay với vũ công nam da màu. Song song với đó, người hâm mộ đã tung ra hàng loạt clip cho thấy Rosé nhiều lần tương tác vô cùng nhiệt tình và thân thiện với dancer nói trên. Qua đó, fan khẳng định không có chuyện nữ thần tượng sinh năm 1997 ghét bỏ hay có hành vi phân biệt chủng tộc với vũ công da màu.

Hàng loạt người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ ngôi sao 9X: "Tôi thấy giống như Rosé đang muốn điều chỉnh lại cách nắm tay với người đàn ông kia", "Tôi từng thấy cô ấy tương tác vô cùng dễ thương với anh dancer đó rồi. Nữ ca sĩ chờ đợi để được nắm tay anh vũ công da màu trong phần kết màn, 2 người còn vui vẻ tương tác với nhau lúc cúi đầu xuống nữa kìa"...

Người hâm mộ tung ra đoạn clip ghi lại màn tương tác đáng yêu giữa Rosé và vũ công da màu nói trên nhằm minh oan cho nữ ca sĩ

Trong 1 đoạn clip khác, Rosé đã nhiệt tình, vui vẻ nắm tay dancer da màu

Nhiều fan đồng loạt lên tiếng bảo vệ giọng ca chính "Hắc Hường" giữa nghi vấn xấu tính, phân biệt chủng tộc

Nguồn: Koreaboo