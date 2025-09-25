Kaity Nguyễn lần đầu khoe chồng yêu, còn lộ luôn ảnh cưới?

Mới đây, Kaity Nguyễn đã khiến dân mạng bất ngờ khi bất ngờ đăng tải bức ảnh cưới cực tình trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Bạn đi làm không gặp được chồng yêu". Trong khung hình, Kaity diện váy cưới trắng trễ vai khoe trọn nhan sắc rạng rỡ, sánh đôi bên cạnh mỹ nam trong bộ vest đen lịch lãm. Cặp đôi nở nụ cười ngọt ngào, tay trong tay vô cùng tình tứ, khiến netizen cứ ngỡ nàng đã chính thức "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Nhưng khi càng zoom cận bức ảnh, cư dân mạng mới vỡ lẽ đây chỉ là một sản phẩm "đu trend" ghép ảnh đang hot trên mạng xã hội và "chú rể" của Kaity Nguyễn chính là nam thần Hứa Quang Hán. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả từ bất ngờ đến dở khóc dở cười vì bức ảnh thật trân của Kaity Nguyễn. Nhiều người hài hước bình luận thì ra nữ diễn viên trăm tỷ cũng là fangirl lầy lội của Hứa Quang Hán.

Kaity Nguyễn khiến cư dân mạng rôm rả vì bức ảnh cưới "thật trân" bên Hứa Quang Hán

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gen Z tài năng của showbiz Việt. Sự thể hiện xuất sắc, tròn vai trong phim điện ảnh Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đưa tên tuổi Kaity Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Sau phim Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vào các phim điện ảnh như Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Cô Gái Đến Từ Quá Khứ, Yêu Nhầm Bạn Thân và gần đây gây sốt với Tử Chiến Trên Không.

Trong vài năm trở lại đây, Kaity Nguyễn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một sự kiện, khi được hỏi về lời đồn chuẩn bị lấy chồng hào môn, Kaity Nguyễn không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận:

"Tôi đã 26 tuổi rồi, nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu thì là nói xạo. Chắc chắn là khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là trải nghiệm rất cần thiết cho diễn viên, để mình có chiều sâu hơn trong các vai diễn. Tôi rất may mắn khi những người đồng hành luôn hiểu cho công việc của mình. Vì họ hiểu, cảm thông nên tôi mới cống hiến được 100% cho điện ảnh Việt Nam".

Kaity Nguyễn cho biết khi nào có tin vui sẽ chính thức thông báo với mọi người

Về bức ảnh "đu trend" lấy chồng Hứa Quang Hán, không chỉ Kaity Nguyễn mà từ tối qua đến nay, mạng xã hội rần rần. Theo đó, trong chiều ngày 24/9, Hứa Quang Hán chính thức "ra mắt" khán giả Việt Nam tại sự kiện họp báo công chiếu tác phẩm Năm Của Anh, Ngày Của Em. "Chồng quốc dân" diện suit bảnh bao, đẹp trai không khác gì tổng tài từ phim bước ra đời thực.

Tại sự kiện, không chỉ khiến fan sốc visual, Hứa Quang Hán còn gây bùng nổ khán phòng, khiến fan Việt sướng rơn khi gửi lời chào và "thả thính" bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn". Nam diễn viên đã cố gắng học phát âm tiếng Việt cực chuẩn trước giờ họp báo để fan có thể nghe ra ngay trong lần đầu tiên.

Dù đến chiều sự kiện mới diễn ra nhưng từ buổi sáng, hàng trăm fan đã có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện và xếp hàng dài để chờ mỹ nam xứ Đài. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người trang điểm từ sáng đứng chờ đến 14h30 - 15h - thời điểm Hứa Quang Hán đến. Có người mặc váy cô dâu xúng xính đến gặp Hứa Quang Hán, có người bay gấp trong ngày từ Hà Nội vào TP.HCM,... Tuy nhiên tất cả đều có tâm trạng chung là nôn nao, háo hứng run vì lần đầu được gặp "chồng" ngoài đời.

Hứa Quang Hán nói "anh yêu các em" bằng tiếng Việt trên thảm đỏ

Visual ngời ngời của "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán ở buổi họp báo quảng bá phim tại TP.HCM

Rất đông người hâm mộ đã có mặt từ sớm để được gặp mỹ nam xứ Đài ngoài đời