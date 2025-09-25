"Chồng iu" Hứa Quang Hán khoe cơ bắp rắn rỏi chào tạm biệt fan Việt, mỹ nhân xứ Đài lộ dấu hiệu mệt mỏi ở sân bay

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã có thể gặp gỡ Hứa Quang Hán ngay trên "sân nhà". Vào chiều 24/9, hình ảnh của "chồng quốc dân" và nữ diễn viên Viên Lễ Lâm đã phủ sóng khắp MXH khi cả 2 cùng tham dự sự kiện quảng bá cho dự án điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em. Ngay sau khi kết thúc lịch trình, sáng nay (25/9), Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm đã ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để trở về nước trong vòng tay của fan Việt.

Hứa Quang Hán tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với vẻ ngoài rắn rỏi và nam tính "tràn màn hình" trong trang phục áo thun, quần vải đen. Anh đeo khẩu trang, nhưng điều đó không thể che đi visual điển trai hút mắt. Sau khi bước xuống xe, nam diễn viên gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt fan Việt đến sân bay để tiễn mình. Không chỉ vậy, Hứa Quang Hán còn ghi điểm mạnh với hành động ga lăng chủ động bê, đẩy vali hành ly to đùng hỗ trợ nữ trợ lý của mình. Bạn diễn của Hứa Quang Hán - Viên Lễ Lâm cũng liên tục vẫy tay chào fan Việt dù cô vẫn còn hơi buồn ngủ và mệt mỏi vì phải ra sân bay sớm.

Cận cảnh Hứa Quang Hán về nước trong vòng vây của fan

Nam thần xứ Đài siêu ga lăng, chẳng ngại hỗ trợ các trợ lý bưng bê hành lý





Nam diễn viên ra sân bay về nước vào sáng nay (25/9), ngay sau khi kết thúc hoạt động quảng bá phim mới ở TP.HCM

Nam diễn viên ngoái nhìn, vẫy tay chào tạm biệt những người hâm mộ đã ra sân bay tiễn mình

Chỉ với quần vải đen, áo phông đơn giản chừng đó cũng đủ để làm nổi bật lên nét nam tính, body rắn rỏi của Hứa Quang Hán

Ảnh chụp cam thường, đeo khẩu trang mà visual vẫn nét cỡ này, quả nhiên xứng danh "chồng quốc dân"

Như vậy, Hứa Quang Hán đã kết thúc lịch trình ở Việt Nam. Các fan Việt không khỏi tiếc nuối vì thời gian được "thở chung bầu không khí" với thần tượng quá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 24h. Fan Việt chờ đợi ngày anh sẽ sớm quay trở lại Việt Nam

Viên Lễ Lâm chào bên trái, chào bên phải đáp lại tình cảm của fan Việt

Có lẽ dư âm vì của sự kiện quảng bá hôm qua, nhưng hôm nay phải dậy sớm ra sân bay từ 7h đã khiến mỹ nhân xứ Đài có phần mệt mỏi, bơ phờ và trông vẫn còn buồn ngủ

Như vậy, Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm đã chính thức kết thúc lịch trình ở Việt Nam để trở về quê nhà tiếp tục những kế hoạch của mình. Hẹn gặp lại 2 diễn viên hàng đầu xứ Đài và hy vọng họ sẽ trở lại Việt Nam lần nữa trong ngày không xa.