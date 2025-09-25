Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán

Minh Hồng, Theo Đời sống Pháp luật 01:04 25/09/2025
Nếu trên màn ảnh, Hứa Quang Hán chinh phục khán giả bằng sự ấm áp, thì với bộ ảnh Vogue, anh buộc người ta phải nhìn nhận mình như một nghệ sĩ đa chiều, dám thử thách, dám phá bỏ mọi định kiến về “nam thần ngôn tình”.

Nếu trước nay, khán giả quen với hình ảnh một Hứa Quang Hán hiền lành, lãng tử, đôi mắt ấm áp trong những bộ phim tình cảm lãng mạn thì loạt ảnh tạp chí Vogue năm 2023 đã khiến tất cả phải sửng sốt. Ở đây, nam diễn viên sinh năm 1990 hóa thân vào một nhân vật phức tạp, mang nhiều nhân cách, đưa người xem đi qua nhiều cung bậc khác nhau – từ mạnh mẽ, dữ dội đến mong manh, thậm chí có phần nổi loạn và hoang dại.

Trong những khung hình đậm chất nghệ thuật, Hứa Quang Hán diện những trang phục độc đáo, tạo dáng với những phụ kiện nữ tính, gợi cảm giác phá bỏ ranh giới giới tính. Đỉnh điểm là tấm ảnh nude táo bạo, nơi nam diễn viên để lộ cơ bắp săn chắc, tạo dáng đầy ngạo nghễ. Hình ảnh này không còn là “soái ca thanh xuân” dịu dàng mà trở thành một bản thể nổi loạn, tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đa dạng bản sắc trong thời trang. Chưa bao giờ khán giả thấy Hứa Quang Hán lạ lẫm đến thế này. Nếu trên màn ảnh, Hứa Quang Hán chinh phục khán giả bằng sự ấm áp, thì với bộ ảnh Vogue, anh buộc người ta phải nhìn nhận mình như một nghệ sĩ đa chiều, dám thử thách, dám phá bỏ mọi định kiến về “nam thần ngôn tình”.

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 1.

Không còn là nam thần lịch lãm quen thuộc, Hứa Quang Hán hóa thân thành hóa thân vào một nhân vật phức tạp trong bộ ảnh của tạp chí Vogue năm 2023

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 2.

Anh đưa người xem đi qua nhiều cung bậc khác nhau – từ mạnh mẽ, dữ dội đến mong manh, thậm chí có phần nổi loạn và hoang dại.

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 3.

Hứa Quang Hán hóa thân thành người đàn ông nguyên thủy, trần trụi với chính cơ thể, kiêu hãnh khoe sức mạnh cơ bắp

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 4.

Đỉnh điểm là tấm ảnh nude táo bạo, nơi nam diễn viên để lộ cơ bắp săn chắc, tạo dáng đầy ngạo nghễ

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 5.

Không chỉ là bộ ảnh nghệ thuật, đây còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đa dạng bản sắc trong thời trang, đưa Hứa Quang Hán vượt ra khỏi vùng an toàn quen thuộc

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 6.

Hứa Quang Hán tiếp tục hóa thân thành 1 người dấn thân táo bạo vào cuộc chơi thời trang, khi khoác áo da, váy xẻ cùng quần tất da báo – sự pha trộn của nam tính và nữ tính trong cùng một hình hài

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 7.

Anh tiếp tục chơi đùa với những phụ kiện nữ tính như giày cao gót...

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 8.

... móng chân đỏ

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 9.

Hình ảnh này đem đến cảm giác về 1 gã trai nổi loạn, khoác lên mình móng đỏ và jeans rách, ngồi thẫn thờ như chối bỏ thế giới bên ngoài

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 10.

Chưa bao giờ khán giả thấy Hứa Quang Hán lạ lẫm đến thế này

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 11.

Anh tiếp tục tạo nên những khung hình đậm chất nghệ thuật,...

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 12.

... và phô diễn vẻ đẹp phi giới tính

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 13.

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 14.

Những trái cherry đỏ mọng là phụ kiện tôn lên visual "tuyệt đối điện ảnh" của nam thần sinh năm 1990

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 15.

Cận cảnh gương mặt đẹp sắc lạnh như tác phẩm điêu khắc

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 16.

Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán- Ảnh 17.

Loạt ảnh không chỉ là bước ngoặt thời trang, mà còn là lời khẳng định: Hứa Quang Hán không ngại biến hóa, sẵn sàng đối diện và phơi bày những mảng tối, mâu thuẫn bên trong con người mình.

