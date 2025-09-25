Bộ hình gây sốc chưa từng có của Hứa Quang Hán

Nếu trên màn ảnh, Hứa Quang Hán chinh phục khán giả bằng sự ấm áp, thì với bộ ảnh Vogue, anh buộc người ta phải nhìn nhận mình như một nghệ sĩ đa chiều, dám thử thách, dám phá bỏ mọi định kiến về “nam thần ngôn tình”.
Nếu trước nay, khán giả quen với hình ảnh một Hứa Quang Hán hiền lành, lãng tử, đôi mắt ấm áp trong những bộ phim tình cảm lãng mạn thì loạt ảnh tạp chí Vogue năm 2023 đã khiến tất cả phải sửng sốt. Ở đây, nam diễn viên sinh năm 1990 hóa thân vào một nhân vật phức tạp, mang nhiều nhân cách, đưa người xem đi qua nhiều cung bậc khác nhau – từ mạnh mẽ, dữ dội đến mong manh, thậm chí có phần nổi loạn và hoang dại.
Trong những khung hình đậm chất nghệ thuật, Hứa Quang Hán diện những trang phục độc đáo, tạo dáng với những phụ kiện nữ tính, gợi cảm giác phá bỏ ranh giới giới tính. Đỉnh điểm là tấm ảnh nude táo bạo, nơi nam diễn viên để lộ cơ bắp săn chắc, tạo dáng đầy ngạo nghễ. Hình ảnh này không còn là “soái ca thanh xuân” dịu dàng mà trở thành một bản thể nổi loạn, tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đa dạng bản sắc trong thời trang. Chưa bao giờ khán giả thấy Hứa Quang Hán lạ lẫm đến thế này. Nếu trên màn ảnh, Hứa Quang Hán chinh phục khán giả bằng sự ấm áp, thì với bộ ảnh Vogue, anh buộc người ta phải nhìn nhận mình như một nghệ sĩ đa chiều, dám thử thách, dám phá bỏ mọi định kiến về “nam thần ngôn tình”.