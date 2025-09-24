Mới đây, thông tin Hoa hậu Nguyễn Hương Giang chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ và xôn xao. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chọn một Hoa hậu chuyển giới đi thi đấu trường Miss Universe - một sân khấu danh giá và khắc nghiệt bậc nhất trong giới thi sắc đẹp.

Trong bài đăng trên trang chủ Miss Universe Vietnam cũng nhấn mạnh lý do Hương Giang được chọn là vì cô hội tụ đủ tiêu chí cần thiết, mang trong mình câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng mạnh mẽ và từng làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan năm 2018. Điều đó cho thấy, lựa chọn này không chỉ gây bất ngờ, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng lớn.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là Hương Giang thi Miss Universe có vi phạm quy định của Miss Universe hay không? Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hương Giang không hề đi ngược lại luật lệ của cuộc thi quốc tế này, mà ngược lại còn phù hợp với tinh thần đổi mới, đa dạng và cởi mở mà Miss Universe đang theo đuổi.

Hương Giang gây sốc khi được công bố là đại diện của Việt Nam ở Miss Universe

Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với cuộc thi này

Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Những thành tích ấy chứng minh rằng phụ nữ chuyển giới không chỉ được chấp nhận, mà còn có thể toả sáng và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở sân chơi Hoàn vũ.

Vào năm 2023, mỹ nhân chuyển giới đến từ Bồ Đào Nha được gọi tên vào top 20

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hương Giang ở Miss Universe 2025 vẫn đang tạo nên nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là một sự lựa chọn mạo hiểm, trong khi đó 2 Á hậu của Miss Universe Vietnam là Quỳnh Anh và Thuý Quỳnh vẫn chưa có cơ hội đại diện thi quốc tế. Ngược lại, nhiều người ủng hộ khẳng định việc Hương Giang được lựa chọn là một dấu mốc lớn cho Việt Nam, phản ánh đúng tinh thần hiện đại và tiến bộ của Miss Universe, đồng thời mở ra một tiền lệ chưa từng có trong Vbiz. Sự xuất hiện của cô được xem như lời khẳng định rằng vẻ đẹp không chỉ gói gọn trong hình thể hay xuất phát điểm sinh học, mà còn ở nghị lực, bản lĩnh và hành trình vươn lên của mỗi người phụ nữ.

Mặc dù có tranh cãi nhưng nhiều người ủng hộ và chờ đợi sự thể hiện của Hương Giang

Nhìn lại sự nghiệp, Hương Giang là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất Vbiz. Cô khởi đầu với vai trò ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol, sau đó liên tục khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và thậm chí là nhà sản xuất. Năm 2018, chiến thắng tại Miss International Queen đã đưa Hương Giang trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBT tại Việt Nam và châu Á.

Cô cũng từng tạo dấu ấn với loạt hit như Anh đang ở đâu đấy anh, Tặng anh cho cô ấy, tham gia nhiều gameshow, và đặc biệt năm 2024 còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất Miss Universe Vietnam, chứng minh bản lĩnh không ngừng thử thách và chinh phục đỉnh cao mới. Ở bất cứ vai trò nào, Hương Giang cũng toả sáng với sự tự tin, sáng tạo và nội lực bền bỉ, xứng đáng trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 – nơi cô mang theo không chỉ ước mơ chinh phục vương miện, mà còn là khát vọng khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.