Mỹ nam 2k sở hữu bản hit dẫn đầu cả nước bị loại ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Mỹ nam này bị loại làm các giám khảo cố vấn tiếc nuối.

Tối 7/11, tập 6 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 lên sóng, đưa khán giả đến với những màn trình diễn thuộc bảng C trong chủ đề “Tin Đồn”. Năm mascot gồm BÒ SỮA ACHU, KHỈ XÙ MÌ, CAO BỒI LANG, HEO MÁ HỒNG và LION VUI TƯƠI lần lượt trở lại sân khấu với những màu sắc âm nhạc riêng, từ những tiết mục giàu cảm xúc đến màn trình diễn khoe kỹ thuật thanh nhạc.

Bên cạnh những màn tranh luận về danh tính giữa ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương cùng hai khách mời Tăng Duy Tân và Vương Bình, BÒ SỮA ACHU là mascot nhận được nhiều sự chú ý khi liên tục tìm cách giữ kín danh tính. Tuy nhiên, chất giọng đặc trưng của nhân vật này vẫn không thể qua mắt được cả 4 cố vấn.

BÒ SỮA ACHU là mascot nhận được nhiều sự chú ý khi liên tục tìm cách giữ kín danh tính

Trong phần trình diễn Còn Thương Nhưng Không Còn Yêu, BÒ SỮA ACHU mang đến một câu chuyện tình buồn với cách xử lý giàu cảm xúc. Dù đứng sau lớp mặt nạ, mascot vẫn thể hiện rõ màu giọng đặc trưng, đặc biệt ở những nốt cao và cách xử lý giọng gió. MC Trấn Thành nhận xét phần trình diễn rất hợp với những ngày mưa, trong khi Bích Phương đánh giá đây là một người có giọng hát dễ nhận ra, luôn cố gắng và thể hiện cảm xúc chân thành.

Chính chất giọng đặc trưng này khiến danh tính BÒ SỮA ACHU nhanh chóng bị các cố vấn khoanh vùng. Không chỉ Trấn Thành, Bích Phương, hai khách mời Tăng Duy Tân và Vương Bình cũng lần lượt đưa ra những dự đoán chính xác. Biết mình có nguy cơ bị nhận diện, mascot còn hài hước năn nỉ Vương Bình: “Lát con chuyển khoản cho chú, chú đừng có nói ra nhé!”.

Không chỉ Trấn Thành, Bích Phương, hai khách mời Tăng Duy Tân và Vương Bình cũng lần lượt đưa ra những dự đoán chính xác về BÒ SỮA ACHU

Kết thúc vòng 2 bảng C, sau khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả hai vòng, BÒ SỮA ACHU đạt 17,62%, xếp ở vị trí thứ 5 và trở thành mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ. Nhân vật đứng sau lớp hóa trang chính thức được xác nhận là nam ca sĩ CONGB.

Tạm Thương - CONGB trình diễn trong phần lộ diện

Sau khi lộ diện, CONGB chia sẻ lý do tham gia chương trình là mong muốn mang đến những màu sắc vocal mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá. Việc trình diễn sau lớp mặt nạ giúp nam nghệ sĩ tự tin hóa thân thành một nhân vật khác, thử nghiệm những cách thể hiện mới mà không bị giới hạn bởi hình ảnh quen thuộc. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài CONGB được trình diễn bằng chất giọng thật mà anh từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Các cố vấn bày tỏ sự tiếc nuối khi CONGB chưa lựa chọn một ca khúc mang hơi hướng học thuật hoặc Opera. Theo họ, đây là màu sắc rất đáng mong đợi với nền tảng vocal của nam nghệ sĩ. Khép lại hành trình tại chương trình, CONGB gửi đến khán giả ca khúc Tạm Thương do chính anh sáng tác, kể về một chuyện tình chợt đến rồi chợt đi, nơi cảm xúc chỉ dừng lại ở một chút thương mến vu vơ.

Sau khi lộ diện, CONGB chia sẻ lý do tham gia chương trình là mong muốn mang đến những màu sắc vocal mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá

Trước khi chính thức lộ diện, BÒ SỮA ACHU là mascot có diện mạo đáng yêu, hiền lành nhưng thường xuyên vướng vào những tin đồn tình cảm. Trong suốt phần giao lưu, nhân vật liên tục tìm cách đánh lạc hướng ban cố vấn bằng những câu trả lời hài hước. Thậm chí, chương trình còn đưa ra thông tin BÒ SỮA ACHU từng được Vương Bình hôn, khiến màn đối đáp giữa các mascot và cố vấn càng trở nên thú vị.

Dù vậy, khả năng ca hát vẫn là điểm khiến BÒ SỮA ACHU được chú ý. Với Còn Thương Nhưng Không Còn Yêu, mascot khai thác những nốt cao, giọng gió và cách truyền tải cảm xúc, cho thấy một màu sắc trình diễn khác biệt so với vẻ ngoài có phần tinh nghịch. Những nhận xét tích cực từ ban cố vấn cũng phần nào cho thấy nỗ lực của CONGB trong việc thể hiện khả năng thanh nhạc.

CONGB đã có màn thể hiện khá ấn tượng tại The Masked Singer vừa qua

Thông qua The Masked Singer, CONGB có cơ hội thử sức với một sân khấu âm nhạc khác biệt, nơi danh tính được giấu kín và giọng hát trở thành yếu tố quan trọng nhất để chinh phục khán giả. Dù dừng chân ở vị trí thứ 5 bảng C, nam nghệ sĩ vẫn để lại dấu ấn với hai tiết mục Còn Thương Nhưng Không Còn Yêu và Tạm Thương, đồng thời hé lộ thêm một khía cạnh âm nhạc mà người hâm mộ chưa có nhiều dịp khám phá.

CONGB là nghệ sĩ trẻ nổi bật trong thị trường nhạc Việt

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Nam ca sĩ từng có thời gian thực tập và tham gia các chương trình sống còn tại Hàn Quốc như Boys Planet và Starlight Boys trước khi trở về Việt Nam hoạt động. Năm 2025, anh gây chú ý khi góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 2, lọt Top 10 chung cuộc và giành giải Best Performer. Đây cũng là cột mốc giúp CONGB đến gần hơn với khán giả trong nước, khẳng định khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn.

Đầu năm 2026, CONGB ra mắt EP đầu tay CONGBDAY, đánh dấu bước tiến trong hành trình hoạt động solo. Đáng chú ý, gần đây ca khúc Chờ Chút... nhanh chóng tạo được sức hút trên các nền tảng nhạc số, vươn lên vị trí #1 nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam, trong đó có Billboard Việt Nam. Thành tích này tiếp tục củng cố sức hút của nam ca sĩ, cho thấy những bước tiến đáng kể của CONGB sau khi bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế.

Ảnh: Ca sĩ mặt nạ/ FBNV