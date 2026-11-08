Tăng Duy Tân bật khóc, nghẹn ngào không nói nên lời cạnh Bích Phương

Tăng Duy Tân đã không kiềm được cảm xúc trong lần xuất hiện cùng Bích Phương mới đây.

Tập 6 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 vừa lên sóng không chỉ có những màn trình diễn khoe giọng mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Trong số đó, tiết mục của LION VUI TƯƠI trở thành điểm nhấn khi mascot lần đầu giới thiệu một sáng tác hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ nỗi lòng của những người con xa quê. Phần trình diễn không chỉ khiến các cố vấn đồng cảm mà còn chạm đến Tăng Duy Tân, người gần như nghẹn ngào khi chia sẻ cảm nhận sau tiết mục.

Em Ơi Về Thôi - LION VUI TƯƠI

Xuất hiện trên sân khấu với ca khúc hoàn toàn mới Em Ơi Về Thôi, LION VUI TƯƠI không lựa chọn một tiết mục phô diễn kỹ thuật hay những nốt cao phức tạp mà tập trung kể một câu chuyện giàu cảm xúc. Sáng tác xoay quanh những người con rời quê nhà để lập nghiệp, dành nhiều năm tháng theo đuổi công việc và những mục tiêu riêng, nhưng sâu thẳm vẫn luôn hướng về gia đình.

Nỗi nhớ được gửi gắm qua hình ảnh những bữa cơm mẹ nấu, những khoảnh khắc sum vầy bên ba mẹ và mong muốn được trở về sau những ngày dài xa cách. Đặc biệt, đây không chỉ là một tiết mục thể hiện khả năng sáng tác của LION VUI TƯƠI mà còn cho thấy cách mascot đưa những trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống vào âm nhạc, khiến câu chuyện dễ dàng chạm đến những người từng phải rời quê để theo đuổi ước mơ.

Mascot LION VUI TƯƠI mang đến tiết mục vô cùng xúc động

Ngay sau tiết mục, ban cố vấn không giấu được sự xúc động trước câu chuyện mà LION VUI TƯƠI gửi gắm. Bích Phương cho biết cô cảm nhận được cảm xúc của mascot ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Vương Bình cũng chia sẻ ca khúc khiến anh nhớ đến những bữa cơm mẹ nấu và ký ức gia đình. Trong khi đó, Trấn Thành trân trọng cách mascot truyền tải bài hát bằng cảm xúc chân thành, cho rằng những điểm chưa trọn vẹn về kỹ thuật do xúc động lại góp phần khiến tiết mục trở nên gần gũi hơn.

Đáng chú ý nhất là phản ứng của Tăng Duy Tân sau tiết mục. Nam ca sĩ gần như nghẹn ngào, liên tục xúc động đến mức không thể nói nên lời. Nhận thấy điều này, Bích Phương chủ động chia sẻ rằng Tăng Duy Tân có rất nhiều tâm sự muốn gửi gắm sau khi nghe ca khúc.

Tăng Duy Tân nghẹn ngào, liên tục xúc động đến mức không thể nói nên lời

Nam ca sĩ gần như nghẹn ngào, liên tục xúc động đến mức không thể nói nên lời. Anh tiết lộ ngay từ khi nhìn thấy bối cảnh sân khấu, cảm giác nhớ nhà đã ùa về. Những câu hát về bữa cơm gia đình, cha mẹ và những ngày tháng bình dị khiến Tăng Duy Tân không khỏi liên tưởng đến chính cuộc đời mình.

Nam ca sĩ bộc bạch, sau nhiều năm mải miết nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, đôi khi con người mới nhận ra có những tháng ngày vô tư đã qua sẽ không bao giờ có thể trở lại. Đằng sau những thành tựu và hành trình lập nghiệp là nỗi nhớ nhà mà không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng có dịp giãi bày.

Tăng Duy Tân được Bích Phương an ủi khi xúc động

Không chỉ xúc động trước ca khúc, Tăng Duy Tân còn dành nhiều tình cảm cho người đứng sau LION VUI TƯƠI. Anh tiết lộ nếu đúng như anh đoán, đây là một nghệ sĩ mình đã biết và theo dõi từ lâu, đồng thời nhận thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng trong hành trình âm nhạc. Nam ca sĩ cũng tin tưởng người này sẽ còn tiến xa và trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Danh tính LION VUI TƯƠI cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Nhiều cái tên được đưa ra như Bùi Duy Ngọc, Xuân Định K.Y, trong đó Xuân Định K.Y là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Danh tính LION VUI TƯƠI cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận

Chia sẻ của Tăng Duy Tân sau tiết mục Em Ơi Về Thôi càng khiến danh tính mascot được quan tâm. Danh tính LION VUI TƯƠI cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Nhiều cái tên được đưa ra như Bùi Duy Ngọc, Xuân Định K.Y, trong đó Xuân Định K.Y là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Việc Tăng Duy Tân vừa xúc động vừa có những chia sẻ đầy ẩn ý về nghệ sĩ này càng khiến khán giả tò mò chờ ngày LION VUI TƯƠI tháo mặt nạ.