Mỹ nhân đẹp nhất thế giới gây thất vọng

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới vướng tranh cãi.

Mới đây, Rosé (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại LACMA Art+Film Gala 2026, sự kiện nghệ thuật và điện ảnh thường niên danh giá được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đáng chú ý, mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố còn đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính thức của chương trình. Tại đây, Rosé mang đến loạt ca khúc gồm APT., Number One Girl, New Trick và bản cover Read My Mind của ban nhạc The Killers.

Clip màn trình diễn Number One - Rosé (BLACKPINK)

Rosé (BLACKPINK) đẹp như công chúa Disney trong sự kiện

Cô nàng mang đến chương trình liên tiếp 4 ca khúc

Thế nhưng, nếu như nhan sắc tỏa sáng của Rosé vẫn được khen ngợi hết lời thì màn trình diễn của cô nàng lại gây ra nhiều thất vọng. Đặc biệt, tiết mục APT. - bản hit toàn cầu từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc bất ngờ nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều.

Cụ thể trong tiết mục APT., giọng ca hát hay nhất BLACKPINK biểu diễn cùng ban nhạc thay vì sử dụng bản thu quen thuộc. Điều này khiến giọng hát thật của nữ idol được bộc lộ rõ hơn. Một bộ phận cư dân mạng nhận xét giọng hát của Rosé thiếu độ chắc chắn, có những đoạn nghe khá mỏng và chưa tạo được cảm giác bùng nổ như kỳ vọng.

Clip màn trình diễn APT. - Rosé

Đáng chú ý, bản phối live của APT. cũng khiến trải nghiệm nghe trở nên khác biệt so với phiên bản gốc. Vốn là ca khúc nổi tiếng với giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động và phần điệp khúc dễ khiến người nghe muốn nhún nhảy, APT. trên sân khấu LACMA lại bị một số khán giả đánh giá là thiếu sức bật. Phần trình diễn cùng ban nhạc chưa tạo được hiệu ứng cao trào đủ mạnh, khiến tổng thể tiết mục bị nhận xét là khá nhạt nhòa so với sức hút khổng lồ của bản hit này.

Rosé khuấy động không khí với APT. nhưng giọng hát live của cô nàng lại gây ra nhiều tranh cãi

Chưa dừng lại ở đó, phản ứng của đám đông phía dưới sân khấu cũng trở thành chi tiết gây chú ý. Trong những đoạn clip được lan truyền có thể thấy khán giả ít có những màn hưởng ứng cuồng nhiệt thường thấy khi APT. vang lên. Hình ảnh này khiến netizen còn ví von cả đám đông “đứng như tượng”, chỉ tập trung quay điện thoại và trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt mà bản hit toàn cầu này từng tạo ra ở nhiều sân khấu khác.

Khán giả được cho là “đứng im như tượng” khi Rosé biểu diễn APT.

Nhan sắc tỏa sáng của Rosé cũng không “cứu” được những bình luận tranh cãi về màn trình diễn

Trên MXH, không ít bình luận tỏ ra khó hiểu khi một bản hit sở hữu sức lan tỏa toàn cầu lại có màn trình diễn thiếu nhiệt đến vậy. Một số ý kiến cho rằng giọng hát của Rosé chưa đủ sức khuấy động không khí, trong khi số khác nhận xét cách phối khí và thể hiện chưa thực sự phù hợp với tinh thần sôi động của APT..

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng LACMA Art+Film Gala là một sự kiện nghệ thuật mang tính trang trọng, quy tụ giới điện ảnh, thời trang và những nhân vật có ảnh hưởng, thay vì một concert dành riêng cho người hâm mộ. Chính vì thế, việc khách mời không hò reo hay nhún nhảy liên tục chưa hẳn phản ánh chất lượng màn trình diễn. Bên cạnh những lời chê bai, Rosé vẫn nhận được sự bênh vực từ người hâm mộ khi lựa chọn hát live cùng ban nhạc, đồng thời những tiết mục khác như Number One Girl hay bản cover Read My Mind cũng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực hơn.

LACMA là sự kiện nghệ thuật quy tụ giới điện ảnh, thời trang và những nhân vật có ảnh hưởng nên việc không reo hò nhún nhảy với bản hit APT. được xem là điều có thể dễ hiểu

Thực tế, Rosé từ lâu đã được đánh giá là một trong những giọng ca nổi bật nhất BLACKPINK nhờ chất giọng khàn đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Sau khi phát triển sự nghiệp solo, nữ tidol càng khẳng định sức hút với loạt sản phẩm âm nhạc đạt thành tích ấn tượng, đặc biệt là APT. kết hợp cùng Bruno Mars. Chính vì vậy, mỗi lần Rosé xuất hiện trên một sân khấu quốc tế, kỳ vọng dành cho cô cũng ngày càng lớn.

Việc được lựa chọn biểu diễn tại LACMA Art+Film Gala 2026 rõ ràng là một dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp của Rosé. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh tiết mục APT. một lần nữa cho thấy sức hút của một ngôi sao toàn cầu luôn đi kèm với sự soi xét khắt khe từ công chúng. Nhan sắc và thần thái của Rosé có thể khiến người xem khó rời mắt nhưng với một sân khấu âm nhạc, giọng hát và khả năng làm chủ bầu không khí vẫn là những yếu tố quyết định trải nghiệm của khán giả.

Dù có một dấu ấn tiếp theo trong sự nghiệp với sự xuất hiện tại sự kiện LACMA nhưng màn trình diễn của Rosé phần nào vẫn gây ra ý kiến trái chiều

Ảnh: Tổng hợp