Rosé (BLACKPINK) hứng chỉ trích vì hát dở

Màn trình diễn bản hit APT. của Rosé vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả chê giọng hát của nữ ca sĩ thiếu ổn định, còn khuyên nên hát nhép.

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Rosé tham dự Gala Nghệ thuật + Điện ảnh LACMA (LACMA Art+Film Gala) lần thứ 15 tại Los Angeles, Mỹ. Giọng ca chính BLACKPINK là khách mời biểu diễn đặc biệt, bên cạnh sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế.

Theo Los Angeles Times, nữ ca sĩ trình diễn bốn tiết mục gồm New Trick, Number One Girl, APT. và Read My Mind của nhóm The Killers. Đây là lần đầu Rosé biểu diễn trực tiếp ca khúc mới New Trick.

Tiết mục APT. khép lại phần trình diễn, khuấy động không khí sự kiện khi nhiều khách mời đứng lên nhảy theo.

Rosé biểu diễn APT. tại LACMA Art+Film Gala. Nguồn: The Hollywood Reporter.

The Hollywood Reporter chia sẻ video ghi lại màn trình diễn APT. lên mạng xã hội X, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hơn 2,6 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải.

Tuy nhiên, đa phần bình luận do khán giả để lại đều chê khả năng hát live của Rosé: “Hát lệch tông ngay trong ca khúc của mình. Trình độ này chỉ dừng ở mức hát karaoke thôi”, “Xin lỗi nhưng giọng hát của cô ấy trong phần trình diễn này thật tệ hại”, “Cô ấy dễ bị hụt hơi”, “Có đúng cô ấy là người có giọng ca xuất sắc nhất BLACKPINK không vậy?”, “Bài hát này chỉ hay vì có Bruno Mars thôi”, “Một ban nhạc sống, không nhạc nền, không autotune, chỉ có giọng hát nguyên bản. Đây là điều mà 99% nghệ sĩ Kpop sợ hãi”...

Không chỉ đánh giá thấp giọng hát của Rosé, một số cư dân mạng còn “khịa” người đẹp sinh năm 1997 nên sử dụng bản thu âm có sẵn thay vì hát trực tiếp trên sân khấu.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Rosé. Họ chỉ ra việc biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc đồng nghĩa nữ ca sĩ phải đối mặt với nhiều yếu tố khó kiểm soát hơn so với bản thu âm được xử lý trong phòng thu. Họ cũng cho rằng không nên đánh giá toàn bộ năng lực thanh nhạc của cô chỉ qua một video ngắn.

Rosé trên thảm đỏ LACMA Art+Film Gala. Nguồn: BFA.

Đây không phải lần đầu Rosé nhận ý kiến trái chiều về giọng hát khi biểu diễn trực tiếp. Tuy nhiên, mức độ quan tâm dành cho cô càng lớn sau thành công toàn cầu của APT..

Ra mắt vào tháng 10/2024, APT. nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế, đưa tên tuổi Rosé đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Ca khúc cũng giúp Rosé ghi dấu ấn tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế. Màn kết hợp cùng Bruno Mars giành giải Ca khúc của năm tại MTV Video Music Awards 2025, đưa Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.

APT. sau đó tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Ca khúc quốc tế của năm tại BRIT Awards, giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất nước Anh.