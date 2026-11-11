Lộ video Kim Bum (Vườn Sao Băng) thân mật với bạn gái trong quán ăn, người ấy là Kim So Eun?

Chuyện tình cảm của Kim Bum chưa bao giờ là đề tài hết hot đối với truyền thông và công chúng.

Sáng 11/11, tờ Mhnse cho hay, Kim Bum (phim Vườn Sao Băng) vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân đoạn video được quay trong chuyến du lịch Nhật Bản. Trong video, mỹ nam sinh năm 1989 dùng bữa tại 1 quán sushi ở xứ sở mặt trời mọc.

Trước ống kính, Kim Bum tận hưởng món sushi do đầu bếp tiến cử, trên gương mặt anh lộ rõ biểu cảm mãn nguyện. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của người phụ nữ bí ẩn đi ăn cùng tài tử họ Kim. Cô gái này diện áo len màu đỏ, từ đầu tới cuối không để lộ mặt. Trong 1 khoảnh khắc, cô hồn nhiên đưa tay lên gần sát khuôn mặt Kim Bum rồi trêu đùa, tương tác thân mật với đàng trai.

Ban đầu, Kim Bum lộ ra vẻ bối rối trong chốc lát trước màn trêu đùa của cô gái đi cùng. Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã quay sang nhìn đối phương 1 cách trìu mến, gật đầu với cô và tiếp tục dùng bữa trong bầu không khí ấm cúng.

Từ đây, dân mạng đồng loạt đặt ra nghi vấn Kim Bum vừa cùng bạn gái dùng bữa ở quán sushi, đồng thời không khỏi xôn xao bàn tán về danh tính người phụ nữ bí ẩn này. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả thậm chí còn tò mò xem liệu bạn gái tin đồn của Kim Bum có phải Kim So Eun hay không. Còn nhớ Kim Bum - Kim So Eun từng được người hâm mộ khắp châu Á ghép đôi tưng bừng nhờ màn hợp tác ăn ý trong bộ phim đình đám 1 thời Vườn Sao Băng.

Đoạn video ghi lại màn tương tác thân mật của Kim Bum bên cô gái bí ẩn trong quán sushi ở Nhật đã được chia sẻ rần rần trong buổi sáng 11/11. Nguồn: IGNV

1 bộ phận khán giả réo gọi cả Kim So Eun khi Kim Bum lộ video nghi hẹn hò với bạn gái mới. Ảnh: X

Tính tới thời điểm hiện tại, Kim Bum vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn hẹn hò với bạn gái trong quán ăn ở Nhật Bản.

Tin đồn Kim Bum có bạn gái mới đã chính thức bùng lên mạnh mẽ hồi cuối tháng trước. Theo đó, trong sáng 27/10, truyền thông Hàn Quốc cho hay, Kim Bum đã chia sẻ lên trang Instagram chùm ảnh dùng bữa sau khi hoàn thành lịch trình fan meeting ở Indonesia. Loạt ảnh ngay lập tức được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm. Đặc biệt, “thánh soi” đã phát hiện ra sự xuất hiện của 1 cô gái trong những tấm hình do mỹ nam Vườn Sao Băng đăng tải.

Cụ thể, người phụ nữ này ngồi ngay cạnh Kim Bum, chỉ thoáng để lộ ra phần vai. Đáng nói, hình ảnh cô gái còn phản chiếu lên cả chiếc thìa mà mỹ nam họ Kim đang cầm trên tay. Vậy nên, nhiều khả năng chính người phụ nữ này đã chụp ảnh cho tài tử Vườn Sao Băng, giúp đàng trai lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên bàn ăn.

Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả đưa ra nhận định, Kim Bum và bạn gái mới khi đó đã tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp ngay sau khi nam ngôi sao kết thúc lịch trình ở Indonesia. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng hiện đang rất tò mò về danh tính cũng như nhan sắc người phụ nữ xuất hiện bên nam thần Vườn Sao Băng.

“Thánh soi” phát hiện ra 1 cô gái đang ngồi ngay cạnh Kim Bum trong ảnh do đích thân nam diễn viên đăng lên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Hình ảnh cô gái nói trên còn phản chiếu lên cả chiếc thìa mà Kim Bum đang cầm trên tay. Từ đây, công chúng cho rằng người phụ nữ đi cùng đã chụp ảnh cho nam diễn viên đình đám. Ảnh: IGNV

Trước khi dính nghi vấn hẹn hò bạn gái hiện tại, Kim Bum từng trải qua 2 mối tình ngắn ngủi với nữ minh tinh Oh Yeon Seo và “em gái quốc dân” Moon Geun Young.

Còn nhớ Kim Bum - Oh Yeon Seo xác nhận hẹn hò hồi tháng 3/2018. Được biết, 2 ngôi sao đã trở nên thân thiết nhanh chóng sau cuộc gặp gỡ tại 1 buổi tụ họp riêng tư. Họ nói chuyện rất hợp nhau và tình bạn giữa 2 người đã phát triển thành tình cảm nam nữ sau buổi gặp gỡ cùng người bạn chung.

Đáng tiếc, cuộc tình của Kim Bum - Oh Yeon Seo chỉ kéo dài được chưa đầy 1 năm. Đến cuối năm 2018, cả 2 chính thức cho nhau lối đi riêng, quyết định thay đổi mối quan hệ từ người yêu thành người quen đơn thuần.

Theo nhiều nguồn tin, khoảng thời gian Kim Bum đi nhập ngũ đã khiến cặp đôi dần xa cách, dẫn tới tình cảm của cả hai trở nên nguội lạnh. Chỉ sau 1 tháng công khai hẹn hò mỹ nhân họ Oh, Kim Bum đã phải nhập ngũ. Thời gian sau đó, anh không thể dành thời gian cho bạn gái do tập trung thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong khi Kim Bum vắng mặt, Oh Yeon Seo liên tục bận rộn với công việc. Nữ diễn viên đã đến Mỹ để du lịch và cập nhật hình ảnh trên Instagram để fan nắm được tình hình của cô. Oh Yeon Seo còn kỷ niệm 16 năm ra mắt và sinh nhật 31 tuổi sớm với fan nhưng không thể dành thời gian bên bạn trai vì quy định nghiêm ngặt trong quân ngũ. Sau thời gian dài xa cách, tình cảm giữa Kim Bum - Oh Yeon Seo cũng dần phai nhạt, cuối cùng họ chính thức chia tay nhau trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Kim Bum từng trải qua thời gian ngắn hẹn hò Oh Yeon Seo. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Kim Bum và Moon Geun Young gặp gỡ nhau trên phim trường của tác phẩm The Goddess of Fire, Jung Yi năm 2013. Bộ phim kết thúc cũng là thời điểm 2 ngôi sao công khai mối quan hệ. Trong thời gian còn mặn nồng, cặp đôi cũng không che giấu việc họ đi nghỉ cùng nhau tại châu Âu và còn chụp nhiều bức ảnh tình cảm tại Séc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Moon Geun Young - Kim Bum đã nhanh chóng khép lại chỉ sau khoảng 6 tháng hẹn hò trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trước khi yêu Oh Yeon Seo, Kim Bum đã có thời gian khoảng 6 tháng gắn bó bên Moon Geun Young. Ảnh: X

Nguồn: Mhnse