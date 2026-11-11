Hóa ra bố Soobin từng xuất hiện trên chương trình 2 Ngày 1 Đêm mà công chúng không hề hay biết.

Sáng 11/11, tờ Newsen gây xôn xao khi đăng tải bài viết hé lộ về danh tính bố của nữ ca sĩ Soobin (nhóm nhạc Hàn Quốc - WJSN). Theo nguồn tin, bố Soobin là Park Tae Hyun - người hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc đại diện của SM C&C kiêm Trưởng bộ phận Quản lý tại công ty này. Được biết, SM C&C là công ty con thuộc tập đoàn giải trí hùng mạnh SM Entertainment, hiện quản lý nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu xứ Hàn.

Ngoài ra, Park Tae Hyun cũng được biết đến với tư cách quản lý lâu năm của MC kiêm danh hài Kang Ho Dong. Theo nguồn tin, giám đốc Park vốn xuất thân là vận động viên đấu vật truyền thống Ssireum. Còn Kang Ho Dong có thời gian từng tập luyện đấu vật cùng ông Park. Sau khi nam MC họ Park chính thức bước chân vào làng giải trí, Park Tae Hyun cũng bắt đầu chuyển sang làm công việc quản lý và phụ trách quán xuyến công việc cho đối phương. Đến nay, ông Park đang nắm giữ trọng trách lớn tại SM C&C, đồng thời đã sở hữu được khối tài sản kếch xù.

Đáng chú ý, bố Soobin cũng từng xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí ăn khách tại Hàn Quốc như 2 Ngày 1 Đêm, Tân Tây Du Ký,...

Chân dung người bố tài phiệt của Soobin đã được truyền thông Hàn Quốc công bố. Ảnh: Nate

Chia sẻ về bố mình, nữ idol Soobin hài hước cho biết: “Hình như bên trong bố tôi có 1 thiếu nữ đang tồn tại hay sao ấy. Bố tôi rất thích tám chuyện, thích xem phim truyền hình và là 1 người có tính cách vô cùng thoải mái hệt như 1 người bạn ý”.

Vào thời điểm WJSN ra mắt, giới giải trí Hàn Quốc đều biết rõ về bố của Soobin. Thế nhưng thể theo nguyện vọng từ chính cô nàng là muốn được công nhận bằng thực lực thay vì gia thế, vậy nên thông tin này đã được giấu kín trong suốt nhiều năm. Tới nay, gia thế của Soobin mới được hé lộ nhỏ giọt qua các phương tiện truyền thông xứ kim chi.

Bố Soobin từng làm quản lý lâu năm cho nghệ sĩ hài nổi tiếng Kang Ho Dong. Ảnh: X

Soobin che giấu thân phận suốt bao năm qua, tới nay mới dần hé lộ nhỏ giọt về người bố giàu có và quyền lực của mình. Ảnh: X

Soobin, có tên đầy đủ là Park Soobin, sinh năm 1996. Cô bắt đầu làm thực tập sinh từ năm 2008 khi chỉ mới 12 tuổi. Sau đó, Soobin chuyển sang công ty Starship Entertainment và ra mắt tại đây. Nữ idol dành trọn thời niên thiếu ở công ty, vốn dĩ đây là khoảng thời gian vô cùng vất vả, thế nhưng cô chưa từng phàn nàn, thậm chí còn từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được ra mắt. Được biết, cô là thành viên có thời gian thực tập dài thứ 2 trong nhóm WJSN chỉ sau Seola.

Ngay trước khi ra mắt cùng WJSN, Soobin đã xuất hiện trong web drama mang tên High-End Crush.

Đến năm 2016, cô chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc WJSN (Cosmic Girls). Soobin đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm ngay từ khi debut. Nhờ trải qua khoảng 8 năm làm thực tập sinh, cô đã sở hữu nền tảng kỹ thuật cực kỳ vững chắc.

Ở thời gian đầu hoạt động khi xuất hiện trên các chương trình âm nhạc như Music Bank, Show! Music Core - nơi hệ thống âm thanh có thể khiến giọng hát live của nhiều idol lộ ra khuyết điểm, Soobin vẫn là 1 trong số ít thành viên nhận được những phản hồi tích cực, luôn có màn thể hiện ổn định từ hát live cho đến vũ đạo.

Xuyên suốt thời gian hoạt động cùng WJSN, Soobin đã thu hút được sự quan tâm nhất định từ khán giả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Nhờ danh tiếng tích lũy được theo thời gian, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua 1 số bộ phim như Gaus Electronics, Happy Birthday,...

Bên cạnh ca hát, Soobin còn tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Ảnh: Naver

Nguồn: Newsen