Nam NSƯT là đạo diễn gạo cội, lương hưu 10 triệu đồng/tháng, sống cùng vợ NSND kém 14 tuổi trên phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội

Nam NSƯT là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nghệ thuật, từng ghi dấu ấn trong vai trò đạo diễn và diễn viên.

Từ diễn viên đoạt Bông sen Vàng đến đạo diễn, giám đốc hãng phim

NSƯT Tất Bình là diễn viên, đạo diễn có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Những người sống bên tôi, Người đi tìm dĩ vãng, Trăng trên đất khách, Huyền sử thiên đô...

Con đường đến với nghệ thuật của Tất Bình bắt đầu khá tình cờ. Khi còn nhỏ, ông thường được anh trai là nghệ sĩ đưa đi tập kịch. Những trải nghiệm từ sớm giúp ông dần bén duyên với sân khấu. Sau đó, ông theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), khóa Kịch nói thứ hai.

NSƯT Tất Bình trong phim Hy vọng cuối cùng

Sau khi tốt nghiệp, ông lần lượt công tác tại Đoàn kịch Quảng Ninh, Đoàn kịch Công an Hà Nội và Nhà hát Tuổi trẻ. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Tất Bình đảm nhiệm nhiều vai trò, từ diễn viên, lồng tiếng phim đến đạo diễn và nhà sản xuất.

Đáng chú ý, vai diễn cán bộ thanh tra chống tội phạm tên Phương trong phim Hy vọng cuối cùng đã mang về cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI năm 1983. Sau thành công này, Tất Bình được đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh mời đảm nhận vai chính trong phim Thị xã trong tầm tay.

Đầu năm 1991, Tất Bình rời sân khấu để chuyển sang Hãng phim truyện I, nơi ông giữ chức Giám đốc cho đến khi nghỉ hưu. Dưới thời ông quản lý, hãng phim tham gia sản xuất nhiều tác phẩm đáng chú ý như Đừng đốt, Thương nhớ đồng quê, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi...

NSƯT Tất Bình ghi dấu ấn ở nhiều vai trò, từ diễn viên đến đạo diễn (Ảnh: VFC)

Bộ phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của NSƯT Tất Bình là Những người sống bên tôi - tác phẩm gây tiếng vang, đưa tên tuổi của NSND Lan Hương, NSƯT Quốc Tuấn, Nguyệt Hằng vụt sáng.

Năm 2000, Tất Bình được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn thỉnh thoảng tham gia diễn xuất trong các dự án truyền hình. Những năm gần đây, khán giả có dịp gặp lại nam nghệ sĩ qua các bộ phim như Sinh tử, Đấu trí, Lằn ranh...

Nghệ sĩ Ưu tú Tất Bình trở lại trong một vai diễn của phim Lằn ranh của VTV

Cuộc sống tuổi nghỉ hưu của NSƯT Tất Bình

NSƯT Tất Bình có cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt suốt 40 năm với NSND Lan Hương - nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn Em bé Hà Nội trong bộ phim cùng tên.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi Tất Bình được đạo diễn Hà Nhân, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ lúc bấy giờ, mời về công tác. Dù quen biết từ trước, mãi đến năm 1986, họ mới bắt đầu tìm hiểu và “nên duyên”. Khi ấy, NSND Lan Hương 24 tuổi, kém chồng 14 tuổi.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, điều khiến bà rung động và trân trọng ở Tất Bình chính là sự tử tế. Không chỉ gắn bó ngoài đời, hai người còn nhiều lần đóng chung trên màn ảnh, trong đó có những vai diễn tình nhân.

Vợ chồng NSƯT Tất Bình - NSND Lan Hương thời trẻ (Ảnh: FBNV)

Cả hai bắt đầu cuộc sống chung với hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không tài sản. Sau nhiều năm làm việc và tích góp, vợ chồng nghệ sĩ sở hữu căn nhà rộng khoảng 50m², xây 5 tầng trên phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội. Ngôi nhà này được NSND Lan Hương ví như "công trình tình yêu" của cặp đôi.

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm bên nhau, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: “Chúng tôi đã đi bên nhau qua những khó khăn, thăng trầm và gần như không hề có một mâu thuẫn gì. Tôi nghĩ mối lương duyên của mình là hợp lẽ, ông trời đã cho lấy nhau thì mới được lộc như vậy”.

Trong khi đó, NSƯT Tất Bình cho biết vợ chồng ông luôn đề cao sự tôn trọng và nhường nhịn. Cả hai không áp đặt sở thích của đối phương mà thường tạo điều kiện để người kia được làm điều mình muốn. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc gia đình là biết nghĩ cho nhau.

Sau khi nghỉ hưu, hai nghệ sĩ có cuộc sống giản dị, bình yên. Theo chia sẻ của NSND Lan Hương, bà nhận mức lương hưu khoảng 8,5 triệu đồng/tháng, trong khi chồng nhận khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Hai nghệ sĩ vừa kỷ niệm tròn 40 năm bên nhau vào tháng 7/2026 (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống thường ngày của đạo diễn gạo cội sau khi nghỉ hưu khá thong thả. Buổi sáng, ông thường ra quán uống trà, cà phê và trò chuyện với bạn bè cùng thế hệ. Đến trưa, ông trở về nhà nấu ăn cùng vợ. Buổi chiều, nam nghệ sĩ dành thời gian lướt web, làm việc nhà và nghỉ ngơi.

Khi được hỏi về quan niệm hạnh phúc ở tuổi U80, NSƯT Tất Bình cho rằng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Ông chia sẻ: “Riêng tôi, ở tuổi U80 tôi thấy vẫn đang hạnh phúc. Tôi có một người vợ rất biết quan tâm và hiểu tôi. Tôi có những người con ở cả hai bên đều rất thương bố, thương mẹ và có những đứa cháu ngoan, đáng yêu. Đối với tôi như thế là đủ hạnh phúc rồi”.