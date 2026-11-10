Nam ca sĩ vừa qua đời ở tuổi 22 sau tai nạn đâm xe vào gốc cây

Vài giờ trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, nam ca sĩ xấu số vẫn tham gia biểu diễn bình thường.

Sáng 10/11, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ - CJ Beach, vừa đột ngột qua đời sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở Florida (Mỹ). Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 22, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ.

Theo nguồn tin, ở thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô của nam ngôi sao nhạc đồng quê đã chạy lệch khỏi đường rồi tông vào liên tiếp nhiều gốc cây. CJ Beach không thắt dây an toàn vào thời điểm đó và anh đã tử vong ngay tại hiện trường.

CJ Beach đột ngột qua đời ở tuổi 22 vì tai nạn giao thông. Ảnh: People

Trên trang cá nhân, bố của CJ Beach vừa đăng tải bài tưởng niệm dành cho cố ca sĩ: “Xin được trân trọng tất cả những tình cảm và sự yêu thương vô bờ bến mà các bạn đã dành cho con trai tôi. Tôi biết thằng bé được rất nhiều khán giả yêu mến và nhớ thương. Tôi đã xem những bài đăng cùng hình ảnh và video của mọi người về thằng bé, thực sự tôi cũng rất đau lòng”.

Đồng thời, bố của CJ Beach cũng kêu gọi cơ quan chức năng hãy mau chóng lắp đặt đèn và biển cảnh báo tại đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng nam nghệ sĩ xấu số.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ hiện đang gửi những lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến, đồng thời đăng bài tưởng niệm sau khi hay tin CJ Beach qua đời đột ngột.

Trong khi đó, đài phát thanh X101.5 Tallahassee cũng vừa có động thái tưởng nhớ CJ Beach trên Facebook bằng bài đăng xúc động: “Chúng tôi thực sự bị sốc và vô cùng đau buồn khi hay tin về sự ra đi đột ngột của 1 trong những nghệ sĩ trẻ tài năng ở Tallahassee. Hãy an nghỉ nhé, CJ Beach. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cộng đồng âm nhạc Tallahassee, tới bạn bè và gia đình của CJ Beach cũng như những khán giả từng được xem nam nghệ sĩ biểu diễn”.

Gia đình và đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót trước cái chết của nam nghệ sĩ trẻ. Ảnh: People

Được biết, CJ Beach đã biểu diễn tại nhà hàng The Salty Donkey ở Panacea, Florida chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào hôm 3/11, nam ca sĩ đã chia sẻ video mình vừa đàn guitar vừa trình bày ca khúc Cigarettes.

CJ Beach là 1 trong những nam ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng hoạt động ở thị trường âm nhạc Mỹ. Bên cạnh công việc biểu diễn, CJ Beach còn sáng lập Lễ hội âm nhạc Deadman Walking vào năm 2022 nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ độc lập và ca sĩ địa phương trên khắp quận Wakulla và khu vực Tallahassee. Lễ hội mang đến sự kết hợp giữa nhạc rock, nhạc đồng quê và nhạc new-age.

Vài giờ trước khi đột ngột qua đời, anh vẫn tham gia biểu diễn ở 1 nhà hàng. Ảnh: People

CJ Beach vừa có tài năng, vừa có nhân cách tốt. Anh ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ khi vẫn còn bao hoài bão dang dở chưa thực hiện. Ảnh: People

Nguồn: Pagesix