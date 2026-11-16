"Á hậu bị đế chế SamSung ruồng bỏ" đã làm gì với nhan sắc của mình thế này?

Ngoại hình hiện tại của nàng dâu cũ gia tộc Samsung thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngày 14/11, tờ Nate đưa tin Go Hyun Jung đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Giáng sinh sớm ở Jeju". Trong ảnh, nữ diễn viên tạo dáng bên cây thông Noel, trên tay cầm một món đồ trang trí và hướng ánh mắt về phía ống kính. Diện chiếc áo phao màu be, Go Hyun Jung mang đến vẻ ngoài giản dị, thoải mái nhưng vẫn đầy cuốn hút. Làn da mịn màng, không tỳ vết cùng đường nét gương mặt thanh tú của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đặc biệt, dù sinh năm 1971 và hiện đã 55 tuổi, Go Hyun Jung vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ, cùng khí chất sang trọng hệt như thời kỳ đỉnh cao. Nhan sắc bất chấp thời gian của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, xin cô bí quyết "trẻ mãi không già". Dù vậy, vẫn có không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy cổ tay khẳng khiu, cùng gương mặt có phần hốc hác hơn trước của Á hậu xứ Hàn. Cách đây 1 tháng, tại show Valentino Xuân Hè 2027, nàng dâu cũ của tập đoàn Samsung cũng từng khiến công chúng choáng váng khi lộ diện với đôi chân gầy tong teo, báo động đỏ cho việc cô đang ép cân quá đà.

Diện áo phao be giản dị bên cây thông Noel, Á hậu xứ Hàn gây sốt với làn da mịn màng, nhan sắc trẻ trung và khí chất sang trọng dù đã ở tuổi 55. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi "trẻ mãi không già", nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại khi thấy gương mặt hốc hác và cổ tay khẳng khiu của minh tinh hàng đầu xứ Hàn. Ảnh: Nate.

Trước đó 1 tháng tại show Valentino Xuân Hè 2027, nàng dâu cũ tập đoàn Samsung từng khiến công chúng xôn xao vì đôi chân gầy gò đáng báo động do ép cân quá đà.. Ảnh: X.

Cuộc sống làm dâu hào môn đầy cay đắng của Go Hyun Jung trong gia tộc Samsung

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung gia nhập giới giải trí Hàn Quốc sau khi giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Từ bước đệm này, cô rẽ hướng sang đóng phim, nhanh chóng khẳng định tên tuổi và vươn lên hàng sao hạng A qua loạt tác phẩm đình đám như Đồng Hồ Cát, Lòng Mẹ Biển Cả, Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl...

Năm 1995, Go Hyun Jung kết hôn với Chung Yong Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu ngoại nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 33,2 nghìn tỷ đồng).

Dù xuất phát từ tình yêu tự nguyện, nhưng cuộc hôn nhân với thiếu gia tài phiệt lại mở ra chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời Go Hyun Jung. Rời bỏ ánh hào quang của một minh tinh hạng A, cô đánh đổi 8 năm thanh xuân để vun vén gia đình và sinh một trai - một gái, nhưng đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh, miệt thị vì định kiến không môn đăng hộ đối của nhà chồng.

Từ ngôi sao được săn đón, Á hậu xứ Hàn bị đối xử như người hầu và bị xem như "ký sinh trùng" ngay trong chính gia đình mình. Sự cô lập khắc nghiệt đến mức dù đều là người Hàn, nhà chồng lại cố tình giao tiếp bằng tiếng Anh trên bàn ăn để tách biệt cô, đến khi nữ diễn viên thông thạo ngoại ngữ này, họ lại chuyển sang dùng tiếng Pháp. Đau đớn hơn, gia tộc này còn tìm mọi cách ngăn cản hai con nhỏ gần gũi với chính mẹ ruột của mình.

Go Hyun Jung làm dâu gia tộc Samsung nhưng bị ghẻ lạnh, đối xử như người hầu. Ảnh: X.

Đến năm 2013, cuộc hôn nhân với Chung Yong Jin và Go Hyun Jung tan vỡ. Cô tay trắng rời đi, mất cả quyền nuôi con, thậm chí còn không được phép gặp con. Không chỉ vậy, nàng hậu còn bị nhà chồng cũ chèn ép trên con đường tái xuất showbiz. Trải qua nhiều năm chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí Hàn. Theo nữ diễn viên, cô quyết tâm vực lại sự nghiệp chỉ với mục đích "để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Đến nay, Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng, chọn cuộc sống độc thân dù chồng cũ của cô đã tái hôn từ năm 2011.

Go Hyun Jung nỗ lực vực dậy vị thế trong giới giải trí "để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Ảnh: Instagram.



Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Go Hyun Jung không chọn đi thêm bước nữa. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, Naver