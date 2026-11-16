Thấy nhan sắc thật của Kim Tae Hee lúc mới ngủ dậy, Bi Rain không tin vào mắt mình

Mối quan hệ giữa Bi Rain và mẹ Kim Tae Hee cũng chính thức được hé lộ.

Sáng 16/1, tờ Sports Chosun cho hay, Bi Rain mới đây đã làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator (đài JTBC) và có những chia sẻ đáng chú ý về bà xã Kim Tae Hee. Quay lại chương trình sau khi lập gia đình, Bi Rain không giấu được tình cảm ngọt ngào dành cho người bạn đời.

Đáng chú ý, anh lần đầu nói lên cảm xúc của chính mình mỗi khi chứng kiến gương mặt thật của Kim Tae Hee lúc mới ngủ dậy. Theo lời Bi Rain, mỗi lần như vậy, anh đều trầm trồ tới độ không tin vào mắt mình: “Ngay cả khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, tôi cũng thấy xúc động tràn trề, thầm thấy ngạc nhiên rằng ‘ngay cả trong lúc này mà cô ấy vẫn đẹp thế nhỉ’. Tôi đã kết hôn với người mình yêu”.

Bi Rain dành cho Kim Tae Hee những lời ngọt ngào “có cánh” trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Bi Rain đã giới thiệu chiếc tủ lạnh mà gia đình anh đang sử dụng. Bên trong tủ chất đầy các món ăn kèm do chính tay Kim Tae Hee chuẩn bị cùng đồ ăn do mẹ nữ diễn viên gửi sang. Nữ minh tinh họ Kim cũng tự tay đặt vào trong tủ những vật dụng cần thiết để khử mùi, qua đó cho thấy sự chăm chút tỉ mỉ của cô dành cho tổ ấm.

Trong khi giới thiệu từng món ăn trong tủ lạnh, Bi Rain đã tự hào khoe luôn chuyện được mẹ vợ yêu thương, cưng chiều: “Có những món là do mẹ vợ tôi làm nữa này”.

Ngoài ra, Bi Rain cũng hạnh phúc chia sẻ về hành trình cùng trưởng thành với 2 con: “Tôi là người đưa các con đi học. Ngày hội thể thao ở trường của con, tôi cũng nhất định tham gia. Và đã tham gia là quyết tâm phải thắng bằng mọi giá, thậm chí còn tổ chức họp bàn chiến thuật để mang chiến thắng về cho các con nữa”.

Mối quan hệ giữa Bi Rain và mẹ vợ cũng đã được hé lộ qua những món ăn trong chiếc tủ lạnh của gia đình nam ngôi sao. Ảnh: Nate

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân hạnh phúc, khiến bao người ngưỡng mộ. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Kim Tae Hee - Bi Rain có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Ảnh: X

Cặp đôi vàng có 2 cô con gái lần lượt lên 7 tuổi và 9 tuổi trong năm nay. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun