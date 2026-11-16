Biểu cảm của Song Hye Kyo khi nghe tên Lee Byung Hun - tình cũ từng khiến cô đau khổ dằn vặt

1 tài tử đình đám bị chỉ trích tơi bời vì làm chuyện khó tin này ngay trước mặt Song Hye Kyo.

Sáng 16/11, tờ MyDaily đưa tin, Song Hye Kyo - Gong Yoo vừa làm khách mời trên kênh YouTube DdeunDdeun và có những chia sẻ gây xôn xao trước thềm ra mắt bộ phim Tantara. Tại đây, Gong Yoo khiến công chúng ngỡ ngàng khi bỗng nhiên nhắc tới tên Lee Byung Hun ngay trước mặt Song Hye Kyo. Còn nhớ Song Hye Kyo được cho là từng trải qua mối tình buồn bã, đau khổ với tài tử họ Lee trong quá khứ.

Cụ thể, Gong Yoo bất ngờ chia sẻ những câu chuyện hậu trường khi anh tham gia cùng Song Hye Kyo, Lee Byung Hun và Lee Jung Jae: “Gần đây N. (tên chương trình - PV) có tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm và tôi đã cùng Song Hye Kyo đến tham dự. Dàn khách mời hôm đó hoành tráng chẳng kém gì 1 lễ trao giải. Lúc ấy tôi tự hỏi ‘Phải chăng mình đã có tuổi rồi?’, rồi tự động bước chân về phía bàn của tiền bối Lee Byung Hun - Lee Jung Jae. Ngồi giữa các hậu bối làm tôi thấy hoa cả mắt, nhưng khi ở cạnh các tiền bối lại thấy thoải mái hơn hẳn.

Trước đây họ (Lee Byung Hun - Lee Jung Jae) đều là những tiền bối rất khó để tiếp cận, tôi thậm chí còn chẳng dám lại gần. Với tôi, họ thực sự là những ngôi sao lớn. Nhưng tới lần này, tiền bối Lee Byung Hun đã ân cần bắt chuyện với tôi: ‘Anh sẽ đón xem phim của cậu. Làm việc chung với biên kịch Noh Hee Kyung cậu thấy thế nào?’. Bản thân tôi cũng có những lúc muốn được bậc tiền bối khen ngợi. Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ cần bất chợt nhận được 1 lời khen kiểu như ‘Cậu đang làm tốt lắm’ từ tiền bối thôi là tôi đã thấy rưng rưng xúc động rồi”.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào biểu cảm của Song Hye Kyo khi bất ngờ nghe thấy tên tình cũ Lee Byung Hun. Theo đó, nữ diễn viên từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười điềm tĩnh trên môi, không hề có thái độ lảng tránh hay tỏ ra gượng gạo, sượng trân.

Song Hye Kyo giữ thái độ bình tĩnh khi bất ngờ nghe tới tên tình cũ Lee Byung Hun. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ trước động thái mới đây của Song Hye Kyo, trong khi số khác lại khen nữ minh tinh sở hữu EQ cao vút, có cách xử lý chuyên nghiệp khi đột nhiên nghe tới tên bạn trai cũ.

Song song với đó, 1 bộ phận khán giả đã công kích Gong Yoo dữ dội vì cho rằng anh hành xử kém duyên, tùy tiện nhắc tới tên tình cũ của Song Hye Kyo mà không quan tâm tới cảm nhận của cô: “Gong Yoo đúng là thiếu tinh tế. Có vẻ đến tận cuối cùng, anh ta vẫn không nhận ra mình đã mắc phải lỗi gì”, “Mình chỉ là người xem thôi mà cũng thấy ngại thay”, “Thật vô duyên, lại đi nhắc đến Lee Byung Hun ngay trước mặt Song Hye Kyo nữa chứ”.

Dù từ đầu tới cuối Song Hye Kyo không tỏ ra khó chịu nhưng Gong Yoo vẫn phải hứng "gạch đá" tới tấp. Ảnh: X

Trước đó, vào cuối tháng 10, dàn sao đình đám Kbiz vừa tề tựu trong sự kiện kỷ niệm cột mốc 10 năm Netflix có mặt tại xứ sở kim chi. Đáng chú ý, màn tái ngộ của Song Hye Kyo - Lee Byung Hun đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt hơn cả.

Ở màn tái ngộ này, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun còn xuất hiện trong 1 khung hình khi cùng dàn sao chụp bức ảnh lưu niệm. Cặp đôi 1 thời đứng cách xa nhau, không có tương tác đáng chú ý nào. Cục diện thành ra như hiện tại khiến nhiều khán giả không lấy làm lạ, do Song Hye Kyo - Lee Byung Hun trước đó được cho là tồn tại khúc mắc chưa thể giải quyết hậu chia tay.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun bất ngờ xuất hiện cùng 1 khung hình trong sự kiện hồi tháng 10, nhưng cả 2 đứng cách xa nhau. Ảnh: X

Cách đây 17 năm trong lần chạm mặt đầu tiên hậu chia tay, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun đã bơ đẹp đối phương. Còn nhớ họ cùng được mời đến buổi công chiếu VIP của bộ phim Thirst vào chiều 24/4/2009. Đến sự kiện, Song Hye Kyo - Lee Byung Hun được sắp xếp ngồi hàng trên hàng dưới ngay sát nhau, song tất nhiên cả 2 đều giả vờ như không quen biết nhau, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình để xem phim.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun xem nhau như người vô hình khi cùng xuất hiện trong 1 sự kiện hồi năm 2009. Ảnh: Naver

“Nhất cử nhất động” của Song Hye Kyo - Lee Byung Hun hậu chia tay đã thu hút được sự quan tâm lớn, âu cũng là bởi cặp đôi từng trải qua mối tình ồn ào. Vào năm 2003, Song Hye Kyo gặp gỡ Lee Byung Hun trên phim trường All In (1 Cho Tất Cả). Ở thời điểm này, Song Hye Kyo mới 22 tuổi nhưng đã tạo dựng được dấu ấn rõ nét đối với khán giả châu Á nhờ thành công của siêu phẩm Trái Tim Mùa Thu. Còn Lee Byung Hun lúc đó cũng đã là sao hạng A sau khi “làm mưa làm gió” với loạt phim điện ảnh và truyền hình như Khu Vực An Ninh Chung, Những Ngày Tươi Đẹp,…

Màn hợp tác giữa Song Hye Kyo và Lee Byung Hun không chỉ mang đến 1 tác phẩm thành công mà còn tạo ra 1 trong những cặp đôi đình đám nhất châu Á lúc bấy giờ. Ở độ tuổi ngoài 30, Lee Byung Hun có sức hút khó cưỡng với phụ nữ, điều này từng giúp anh trở thành 1 trong những tài tử đào hoa “sát gái” nhất Kbiz.

Song Hye Kyo cũng bị vẻ ngoài của Lee Byung Hun thu hút, rơi vào “lưới tình” của nam tài tử trong quá trình hợp tác. Song Hye Kyo và Lee Byung Hun “phim giả tình thật”, nhanh chóng công khai chuyện hẹn hò sau khi All In kết thúc không lâu. Tài tử họ Lee cũng là người đàn ông đầu tiên khiến ngọc nữ họ Song rung động.

Tuy nhiên, nhiều khán giả phản đối chuyện tình này 1 phần do khoảng cách tuổi tác quá lớn, lên tới con số 11 giữa 2 ngôi sao. Thêm vào đó, Lee Byung Hun nổi tiếng đào hoa, “sát gái” được cho là không thích hợp với 1 ngọc nữ như Song Hye Kyo.

Bất chấp dư luận phản đối, Song Hye Kyo vẫn chìm đắm vào tình yêu với gã tài tử hơn cô 11 tuổi. Lee Byung Hun cũng rất biết lấy lòng bạn gái, từng nói những câu mật ngọt khiến nữ thần họ Song tan chảy: “Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”. Mỗi lần xuất hiện cùng bạn gái, anh cũng đều nắm chặt tay cô, không rời nửa bước.

Song Hye Kyo từng đắm chìm vào tình yêu với Lee Byung Hun. Ảnh: Naver

Lee Byung Hun từng đưa Song Hye Kyo về gặp gỡ gia đình, làm rộ lên tin đồn cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới. Qua hình chụp chung cũng có thể thấy gia đình nam tài tử rất hài lòng về mỹ nhân họ Song. Lúc bấy giờ ai nấy cũng tưởng rằng 2 ngôi sao thật sự sẽ “về chung 1 nhà”.

Lee Byung Hun đưa Song Hye Kyo về nhà ra mắt. Ảnh: Nate

Nhưng rồi cặp đôi tuyên bố chia tay chỉ sau hơn 1 năm hẹn hò ngắn ngủi. Báo chí thi nhau “mổ xẻ” nguyên nhân khiến 2 ngôi sao đình đám “đường ai nấy đi”. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy Lee Byung Hun và Song Hye Kyo úp mở đổ lỗi cho đối phương.

Lee Byung Hun chia sẻ với ypnews rằng: “Trong khi mẹ muốn tôi và Song Hye Kyo làm đám cưới ngay trong năm 2004 thì cô ấy lại bày tỏ rằng vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Cô ấy vẫn chỉ muốn tập trung cho công việc”.

Còn Song Hye Kyo từng chia sẻ với Fuji TV (Nhật Bản) về 1 người bạn trai trong quá khứ: “Tôi đã gặp anh ấy lần nữa 2 năm sau khi chia tay và thực sự bị tổn thương khi thấy anh ấy đi cùng với 1 phụ nữ khác”.

Tuy không nhắc tới tên 1 nhân vật cụ thể song công chúng suy đoán rằng người được nữ diễn viên đề cập là Lee Byung Hun, bởi nam tài tử vốn nổi tiếng đào hoa. Nhiều người cũng cho rằng, Song Hye Kyo lấp lửng hé lộ nguyên nhân khiến cô và Lee Byung Hun chia tay là do tài tử quá đa tình.

Lời chia sẻ của Song Hye Kyo khiến công chúng cho rằng Lee Byung Hun đã “cắm sừng” cô. Ảnh: X

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều tin đồn ly kỳ liên quan tới chuyện tan vỡ của cặp đôi. Trong đó, sốc nhất vẫn là tin đồn Song Hye Kyo “đá” Lee Byung Hun do nam tài tử này “nghiện sex”.

Nguồn: Kbizoom, X