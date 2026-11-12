Tận mắt thấy nhan sắc Song Hye Kyo ngoài đời

Màn lộ diện mới nhất của Song Hye Kyo đã khiến cho cả mạng xã hội dậy sóng.

Sáng 12/11, tờ Star News cho hay, Song Hye Kyo vừa tham dự sự kiện của 1 thương hiệu chất làm đầy được diễn ra ở Thái Lan. Nữ minh tinh họ Song xuất hiện với mái tóc dài ngang vai và diện chiếc váy màu trắng tinh khôi. Không chỉ gây ấn tượng với visual đẹp không góc chết, cô còn khoe trọn vẻ trẻ trung khó tin dù đã bước sang tuổi 45.

Đặc biệt, clip được quay bằng cam thường của Song Hye Kyo đã trở thành chủ đề nóng gây sốt trên các diễn đàn trực tuyến xứ củ sâm. Và người đẹp sinh năm 1981 lại dễ dàng giành chiến thắng trong thử thách cam thường nhờ ngũ quan hút mắt hết chỗ chê.

Hình ảnh chụp vội qua lăng kính cam thường gần như không thể bóc ra được khuyết điểm trên gương mặt Song Hye Kyo mà ngược lại còn tôn vinh trọn vẹn khí chất thanh tao của ngọc nữ hàng đầu màn ảnh Hàn. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh ngang vai cũng góp phần làm nổi bật lên những đường nét thanh tú, hài hòa trên gương mặt nữ minh tinh hạng S. Không cần đến các ứng dụng chỉnh sửa ảo diệu, làn da của Song Hye Kyo vẫn rạng rỡ, căng tràn sức sống với vẻ hồng hào tự nhiên. Chỉ bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng và 1 cái vẫy tay đầy thân thiện, cô đã bừng sáng cả khung hình, toát ra sự duyên dáng, cuốn hút lạ thường. Chứng kiến diện mạo “hack tuổi” khó tin của Song Hye Kyo ở ngưỡng U50, nhiều khán giả còn phải cúi đầu thán phục.

Clip quay bằng cam thường ghi lại những hình ảnh đẹp của Song Hye Kyo tại sự kiện mới đây đã được dân tình chia sẻ rầm rộ. Nguồn: X

Cam thường cũng không thể làm khó được Song Hye Kyo. Cô vẫn tỏa sáng trong từng khoảnh khắc. Ảnh: X

Bước sang tuổi 45, vẻ đẹp của Song Hye Kyo không còn mang nhiều nét ngây thơ, mong manh như thuở đôi mươi, mà thay vào đó đã trở nên đằm thắm, quyến rũ hơn theo thời gian. Ảnh: X

Song Hye Kyo cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” nhờ khoảnh khắc tỏa sáng rạng rỡ trong hậu trường. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Song Hye Kyo gây sốt nhờ nhan sắc ngoài đời thật. Còn nhớ hồi tháng 7 năm nay, tờ Sohu đã tổng hợp những hình ảnh Song Hye Kyo gần như không trang điểm, để lộ nhan sắc thật ở tuổi 45 trước ống kính máy quay. Có thể thấy, ngay cả khi gần như để mặt mộc, nữ minh tinh The Glory vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo và vô cùng cuốn hút. Trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa, nữ diễn viên 8X vẫn bừng sáng nhờ làn da mịn màng, căng bóng, gần như không tì vết. Những đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi môi quyến rũ thậm chí còn càng được tôn lên trên gương mặt ít son phấn của Song Hye Kyo.

Không ngoa khi nói rằng vẻ đẹp vượt thời gian của nữ minh tinh sinh năm 1981 thực sự khiến cho nhiều khán giả phải cảm thấy ngưỡng mộ. Thậm chí, ký giả tờ Sohu đã trầm trồ thốt lên rằng “Song Hye Kyo càng giản dị lại càng xinh đẹp, toát lên khí chất thanh tao, cuốn hút” khi chứng kiến nữ minh tinh The Glory xuất hiện với diện mạo ít son phấn.

Ngay cả khi gần như không trang điểm, Song Hye Kyo vẫn gây sốt nhờ khí chất thanh thuần, dịu dàng. Không cần canh góc chụp, chỉ cần chụp đại 1 tấm thôi, nữ minh tinh họ Song cũng đã tạo ra thêm cho mình những khung hình nhan sắc đời thường đầy cuốn hút. Ảnh: IGNV

Làn da mịn màng, không tì vết cùng ngũ quan hài hòa của Song Hye Kyo càng được tôn lên khi nữ diễn viên để mặt mộc. Ảnh: IGNV

Mỹ nhân The Glory còn không ngại để mặt mộc ra ngoài. Qua ống kính cam thường của khán giả, visual Song Hye Kyo vẫn được khen ngợi hết lời. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Nguồn: Star News