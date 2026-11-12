Công bố hình ảnh khám xét 2 căn hộ chất đống túi hiệu, trang sức của Hoa hậu vừa bị bắt cùng chồng đại gia bất động sản

Cảnh sát đã thu giữ 32 chiếc túi xách hàng hiệu cùng số trang sức kim cương đá quý có tổng giá trị hơn 7,6 tỷ đồng.

Showbiz Thái Lan những ngày qua đang rúng động trước bão scandal chấn động liên quan đến Boom Panadda (Hoa hậu Thái Lan 2000) và người chồng đại gia God Atip - nhà đầu tư bất động sản kiêm huấn luyện viên thể hình nổi tiếng. Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã chính thức bắt giữ khẩn cấp cặp đôi vào ngày 6/11 với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm luật tội phạm máy tính. Vợ chồng nàng hậu bị phát hiện đã âm thầm "rút ruột" 527 triệu baht (400 tỷ đồng) tiền cứu trợ từ thiện của quỹ Goodness Foundation - nơi Boom Panadda giữ chức chủ tịch - để tiêu xài xa xỉ, sắm đồ hiệu xe sang, nhà đẹp. Sự việc nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ dữ dội từ công chúng xứ chùa Vàng.

Đến ngày 12/11, cảnh sát Thái Lan công bố hình ảnh khám xét 2 căn hộ chung cư ở Bangkok (Thái Lan) thuộc sở hữu của Boom Panadda. Cuộc khám xét bắt đầu từ lúc 9h sáng và kéo dài hơn 1 tiếng 30 phút. Cơ quan chức năng đã tìm thấy 32 chiếc túi xách hàng hiệu, trang sức kim cương đá quý xếp đầy 1 giường trong 2 ngôi nhà của Hoa hậu tai tiếng. Amarin TV cho biết chỉ riêng trang sức giá trị là đã 10 triệu baht (khoảng 7,6 tỷ đồng). Thời điểm rời đi, cảnh sát thu giữ 3 thùng carton lớn tang vật, trong đó có 1 hộp túi xách hiệu được để riêng.

Cảnh sát khám xét thêm 2 căn hộ của Boom Panadda. Ảnh: X.

Có tổng cộng 32 chiếc túi xách hàng hiệu bị thu giữ. Ảnh: Today Line.

Tổng giá trị trang sức ước tính 7,6 tỷ đồng. Ảnh: Today Line.

3 thùng tang vật gồm đồ hiệu, trang sức tại nhà Hoa hậu rút ruột tiền từ thiện bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: X.

Ngoài ra, phía cảnh sát cho biết họ đã tịch thu 5 chiếc xe liên quan đến vụ án của vợ chồng Boom Panadda. Trong đó có 2 xe bán tải thùng kín, 1 xe van, 1 xe bán tải gầm cao dùng để lội nước lũ và 1 chiếc Toyota Alphard. Đội điều tra cũng đã mời 4 thành viên hội động quản trị quỹ Goodness Foundation và hơn 10 người thân cận với Boom Panadda - God Atip lên làm việc. Bước đầu xác định thủ quỹ Aphiwut Phumpha đã nhận khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) từ tài khoản quỹ vào 4 tài khoản cá nhân.

Nhiều xe sang của vợ chồng Hoa hậu Thái Lan đã bị tịch thu. Ảnh: X.

Boom Panadda và God Atip hiện bị tạm giam để chờ xét xử. Trong thời gian bị tạm giam, Boom Panadda bình tĩnh, thoải mái, không cô lập bản thân hay tỏ ra căng thẳng. Nữ diễn viên này vẫn trò chuyện với những người ở cùng phòng. Cô đã yêu cầu nơi giam giữ cung cấp cho mình một cuốn sách cầu nguyện và một cuốn tiểu thuyết để đọc. Theo cán bộ trại tạm giam, Boom Panadda ngủ được, ăn được nhưng vô cùng lo lắng cho mẹ ruột và 3 con ở ngoài. Chồng cô được trại giam đặc biệt Bangkok tiếp nhận. God Atip tỉnh táo, ngủ được và thích nghi khá tốt.

Ở cuộc thấm vấn đầu tiên, Boom Panadda đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Sao nữ này chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính.

Cô phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Cựu Hoa hậu chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền từ thiện sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính. Ảnh: X.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, quỹ Goodness Foundation đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ thiện của khoảng 1 triệu người, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (khoảng khoảng 622 tỷ đồng). Thế nhưng, 65% số tiền quyên góp - tương đương 527 triệu baht (400 tỷ đồng) - đã bị vợ chồng Hoa hậu Thái Lan sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân, thay vì phục vụ các hoạt động thiện nguyện như cam kết. Trong đó, Boom Panadda chuyển 243 triệu bath (185 tỷ đồng) vào tài khoản riêng của mình, chuyển 99 triệu baht (76 tỷ đồng) cho chồng, dùng 18 triệu baht (13,7 tỷ đồng) xây biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht (18,3 tỷ đồng) đầu tư tài chính và 19 triệu baht (14,5 tye đồng) thanh toán thẻ tín dụng. Ngoài ra, Boom Panadda còn dùng tiền từ thiện của quỹ để mua bảo hiểm nhân thọ, trang sức, túi xách hàng hiệu và trả chi phí nhà ở.

Vụ việc càng gây phẫn nộ hơn khi phía cảnh sát cho biết Boom Panadda còn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp. Quỹ Goodness Foundation không hề nộp báo cáo tài chính, tổ chức họp thường niên và đóng thuế sau nhiều năm hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, nước uống, xà phòng, quần áo do người dân quyên góp để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt cho quỹ Boom Panadda của phát hiện chất đống trong kho thay vì chuyển đến tay những người cần giúp đỡ.

Đáng chú ý, khoảng 1 tuần khi vụ việc bị phanh phui, Boom Panadda mở họp báo khóc lóc tuyên bố ly hôn, tố cáo chồng ngoại tình, trộm cắp tiền gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đã tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy vợ chồng Hoa hậu Thái Lan vẫn chung sống hòa thuận, nghi vấn màn khóc kể chia tay chỉ là vở kịch được cặp đôi dàn dựng nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Vợ chồng Boom Panadda ăn chặn hơn 400 tỷ tiền từ thiện. Ảnh: X.

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...Cựu Hoa hậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021. God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa Vàng. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai.

Nguồn: Thairath, Today Line