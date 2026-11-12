Vụ ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang đã được dự báo từ 5 tháng trước, Bill Gates - Cha Eun Woo cũng gặp chuyện sau khi quay show này

Sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang thú nhận ngoại tình, show truyền hình này bị réo tên khắp MXH.

Trước đây, giới giải trí châu Á từng xôn xao trước "lời nguyền Prada" khi hàng loạt ngôi sao làm đại sứ cho thương hiệu này như Kim Soo Hyun, Irene (Red Velvet), Trịnh Sảng, Thái Từ Khôn, Kha Chấn Đông, Nagano Mei, Sakaguchi Kentaro... liên tiếp dính vào những bê bối nghiêm trọng, từ đời tư đến pháp lý và đánh mất danh tiếng. Giờ đây, một chương trình truyền hình Hàn Quốc cũng bất ngờ bị réo tên với lời nguyền tương tự, đó là You Quiz On The Block. Nguyên nhân xuất phát từ bê bối ngoại tình đang gây chấn động toàn cầu của CEO NVIDIA Jensen Huang.

Nhiều nhân vật nổi tiếng, quyền lực xuất hiện trên You Quiz On The Block dính phốt căng, khiến netizen không khỏi rùng mình, phải chăng show truyền hình này chính là "lời nguyền"?. Ảnh: KoreaBoo.

Cụ thể, Jensen Huang từng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block của đài tvN, do Yoo Jae Suk dẫn dắt, cách đây khoảng 5 tháng. Tại đây, vị tỷ phú thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu với người vợ lớn hơn mình 2 tuổi Lori Huang, qua đó xây dựng hình ảnh người chồng hết mực yêu thương gia đình.

Trong cuộc trò chuyện với MC quốc dân xứ Hàn, Jensen Huang hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ Lori Huang khi cả hai còn học đại học. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi Jensen ngỏ ý giúp Lori học tập vào mỗi cuối tuần để cải thiện thành tích. Ông cũng tiết lộ chiếc áo khoác da màu đen trở thành thương hiệu của mình bắt nguồn từ lời gợi ý của vợ. Qua những chia sẻ đầy tình cảm, vị CEO thể hiện sự trân trọng đặc biệt dành cho bạn đời. Trong buổi ghi hình, vợ và con gái ông cũng xuất hiện, tạo nên hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Jensen Huang là khách mời mới nhất của You Quiz On The Block dính bê bối. Vị tỷ phú này vừa thú nhận ngoại tình sau lưng vợ. Ảnh: X.

Thế nhưng, chỉ 5 tháng sau khi chương trình lên sóng, Jensen Huang sụp đổ hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực khi bị bóc trần hành vi ngoại tình. Điều này khiến những chia sẻ của Jensen Huang về gia đình trên show You Quiz On The Block trở thành 1 màn kịch giả tạo, phơi bày sự giả dối của vị tỷ phú hàng đầu. Việc Jensen Huang trở thành nhân vật mới nhất vướng tranh cãi sau khi tham gia You Quiz On The Block khiến cư dân mạng bắt đầu đào lại những bê bối của các khách mời trước đó. Một số người còn cảm thán: "Lời nguyền You Quiz On The Block có phạm vi ảnh hưởng đến toàn cầu". Trước Jensen Huang, có không ít nhân vật nổi tiếng từng xuất hiện trong chương trình này vướng tranh cãi, scandal chấn động.

5 tháng sau khi quay show, Jensen Huang sụp đổ hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Ảnh: X.

Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Ông tham gia You Quiz On The Block vào tháng 8/2025, thu hút sự quan tâm khi chia sẻ kế hoạch hiến tặng 99% tài sản cho xã hội cùng những triết lý sống của mình. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, Bill Gates đã thừa nhận và lên tiếng xin lỗi vì có mối quan hệ ngoài luồng với hai phụ nữ người Nga.

Tỷ phú Bill Gates cũng gặp chuyện sau khi quay show You Quiz On The Block. Ảnh: X.

Thành viên của nhóm ASTRO kiêm diễn viên Cha Eun Woo cũng là cái tên được nhắc đến. Trong lần xuất hiện trên You Quiz On The Block vào tháng 5/2024, nam thần tượng từng cởi mở chia sẻ về hành trình hoạt động trong giới giải trí và những kỷ niệm đáng nhớ với người bạn quá cố Moonbin.

Tuy nhiên, đến tháng 1 năm nay, Cha Eun Woo đã dính bê bối lập công ty ma dưới tên cha mẹ để trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng). Đây là số tiền trốn thuế kỷ lục, cao nhất tại showbiz Hàn Quốc. Dù Cha Eun Woo đã thuê luật sư kháng cáo, chấp nhận nộp phần thuế còn thiếu và viết tâm thư xin lỗi nhưng hình tượng của anh đã bị tổn hại nặng nề trong mắt công chúng.

Cha Eun Woo đánh mất danh tiếng vì đại án kinh tế trốn thuế 356 tỷ đồng. Ảnh: X.

Đầu bếp Im Sung Geun, người nổi tiếng sau chương trình Culinary Class Wars 2 của Netflix, cũng rơi vào tình cảnh vướng tai tiếng tương tự sau khi quay You Quiz On The Block. Ngày 14/1, ông xuất hiện trên You Quiz On The Block, chia sẻ về hành trình theo đuổi sự nghiệp ẩm thực và những thành tựu đã đạt được. Thế nhưng, chỉ 4 ngày sau, vào ngày 18/1, vị đầu bếp đã khiến khán giả sốc nặng khi thừa nhận từng bị bắt giữ 3 lần vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau đó, nhiều vi phạm khác trong quá khứ tiếp tục của Im Sung Geun bị phanh phui, khiến ông tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động trên sóng truyền hình.

Ngay cả cựu MC thường trực của You Quiz On The Block - Jo Se Ho - cũng không tránh khỏi việc "dính lời nguyền". Tháng 12 năm ngoái, nam MC vướng nghi vấn có mối quan hệ với một nhân vật bị xác định là thành viên băng đảng xã hội đen. Trước sức ép và làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, anh xin rời khỏi 2 chương trình You Quiz On The Block và 2 Ngày 1 Đêm.

Jo Se Ho (bên trái) bị nghi vấn có mối quan hệ với xã hội đen, phải rời khỏi vị trí MC của You Quiz On The Block. Ảnh: Instagram.

Từ những tỷ phú hàng đầu thế giới đến nghệ sĩ nổi tiếng đều không hẹn mà gặp dính scandal sau khi quay chương trình, khiến cụm từ "lời nguyền You Quiz On The Block" gây bàn tán xôn xao khắp MXH. Tuy nhiên, theo cư dân mạng, "lời nguyền" liên quan đến You Quiz On The Block cũng chỉ là lời đùa vui của khán giả sau khi nhìn thấy chuỗi drama dày đặc từ các nghệ sĩ từng xuất hiện trên show. Cần biết rằng việc các doanh nhân, nghệ sĩ dính bê bối đều xuất phát từ những hành động sai trái, lối sống sai lầm do cá nhân họ gây ra, chứ không liên quan gì đến chương trình You Quiz On The Block.

Nguồn: KoreaBoo